El boletín de Boca en el triunfo ante River: Paredes, la gran figura del Superclásico, y la principal virtud de Úbeda

La formación titular de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Boca Juniors se llevó una valiosa victoria ante River Plate por 1-0 en el estadio Monumental gracias al único gol de Leandro Paredes, quien fue la gran figura del partido. Además, el Xeneize registró muchos puntos altos y quedó con un pie y medio en los playoffs del Torneo Apertura.

Leandro Brey (6): respondió bien cuando lo llamaron, aunque no fueron pelotas tan exigidas. Aprobó en una parada brava tras la baja de Marchesín por lesión. Debe mejorar sus alarmantes malos saques de abajo con los pies.

Marcelo Weigandt (5): alternó buenas y malas, pero le costó hacer pie sobre todo en el primer tiempo, cuando River lastimó con las escaladas de Acuña. Se lo vio impreciso con los pies.

Lautaro Di Lollo (7): firme de arriba y de abajo. Prácticamente infranqueable. Dio muchas garantías en las pelotas paradas en contra y hasta bloqueó un par de remates clave dentro del área. Punto alto.

Ayrton Costa (6): parejo, sin fisuras. Mostró una buena cara ante las dificultades del rival para generar peligro. Sólido.

Lautaro Blanco (6): quizá no pudo lucirse tanto en ataque, más allá de algún desborde con centro o excursión a campo rival, pero cumplió. Arriesgó de más en la jugada del final, con los brazos en la espalda del rival, algo que acostumbra hacer.

Santiago Ascacibar (5): Boca lo necesitó más, sobre todo en el primer tiempo. Así y todo, no negoció su esfuerzo y despliegue. Esta vez casi no pisó el área. Mostró alguna imprecisión y tuvo una clara en el segundo tiempo, que le sacó Beltrán.

Leandro Paredes (8): clave con sus tres dedos para abrir espacios en la defensa de River en la jugada del penal de Lautaro Rivero por mano. Maneja el fútbol de Boca, aunque hoy no brilló. Temple de acero para ejecutar el penal. Se perdió el tramo final por una molestia en el isquiotibial derecho que ya había advertido en el primer tiempo (sustituido por Ander Herrera). Figura.

Milton Delgado (6): relojito en la mitad de cancha como acostumbra. Se tomó revancha del Superclásico flojo que había jugado en el Monumental la última vez. Se multiplica en el medio y cubre todos los huecos que puedan generarse. Cada vez se complementa mejor con Paredes.

Tomás Aranda (5): algo contenido, no pudo mostrar su faceta ofensiva y le costó desequilibrar como venía haciendo en partidos anteriores. Le dejó su lugar a Tomás Belmonte a los 72’.

Miguel Merentiel (7): de los más destacados por su empuje y entrega. Erró un gol claro justo antes del penal que generó. En el segundo tiempo le tiró un caño delicioso a Aníbal Moreno. No estuvo al 100% por una molestia que arrastra en el pubis. El uruguayo nunca defrauda en los Superclásicos. Salió por el Changuito Zeballos a falta de 20′ para el final.

Adam Bareiro (6): no escatimó en esfuerzos pese al clima hostil. Fue el más reprobado y silbado por el público local debido a su paso por River. Luchó por abajo y por arriba, incluso condicionado por la amarilla que le sacaron en el primer tiempo. Le faltó tener alguna situación de gol.

Exequiel Zeballos (6): entró picante y tuvo un par de situaciones para liquidarlo que le desactivó Beltrán. No pudo terminar bien un contragolpe que podía ser el 2-0 de Giménez si acertaba el pase.

Tomás Belmonte, Ander Herrera y Milton Giménez disputaron menos de 20 minutos.

Claudio Úbeda (7): su virtud estuvo en la previa a este encuentro, donde encontró intérpretes y funcionamiento. El triunfo de Boca de hoy se gestó en los encuentros anteriores en los que halló solidez atrás, un mediocampo aceitado y gol en la ofensiva. Ganó mucho crédito para su renovación.