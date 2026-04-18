Guatemala

El liderazgo de Guatemala en exportaciones de cardamomo se consolida a nivel mundial

Una producción robusta y el constante crecimiento de la demanda en mercados internacionales han fortalecido la posición del país centroamericano, que registró un aumento significativo en ingresos por ventas externas en 2024 y 2025.

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ARCHIVO: Guatemala lidera la exportación mundial de cardamomo, aportando más del 50% al mercado internacional según la FAO./ (REUTERS/Temilade Adelaja)
ARCHIVO: Guatemala lidera la exportación mundial de cardamomo, aportando más del 50% al mercado internacional según la FAO./ (REUTERS/Temilade Adelaja)

Guatemala mantiene el primer lugar como exportador de cardamomo a nivel global, abasteciendo más del 50% del mercado internacional y consolidando una industria clave para su economía nacional.

Según datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país centroamericano exportó en 2024 unas 28,321 toneladas de cardamomo, con un valor de 496,6 millones de dólares, y cerró 2025 con una recuperación notable en los precios internacionales de la especia.

La posición dominante de Guatemala en el mercado mundial de cardamomo responde tanto a la calidad del producto como a la demanda sostenida en mercados estratégicos.

Arabia Saudita, Emiratos árabes Unidos, Bangladesh y Pakistán figuran entre los principales destinos de exportación, de acuerdo con registros de la FAO y plataformas especializadas en comercio internacional como Tridge y el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

La FAO reportó que en 2023 Guatemala produjo aproximadamente 95,210 toneladas métricas, cifra que representó el 43.43% de la producción global de este cultivo.

El mismo informe destaca que el país generó cerca del 53% del valor mundial en exportaciones de cardamomo, superando ampliamente a otros productores asiáticos como la India o Sri Lanka.

Tridge, una plataforma de análisis de mercados agrícolas, confirmó que el valor de las exportaciones guatemaltecas osciló entre 5,06 y 6,17 dólares por kilogramo durante 2025, lo que refleja una recuperación de precios tras la baja registrada en años previos.

cardamomo
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh y Pakistán son los principales destinos de las exportaciones de cardamomo./(Slofoodgroup)

Los ingresos generados por la exportación de cardamomo constituyen una fuente central de divisas para la economía guatemalteca.

Empresas como DESAI&CO PTE LTD, PEARL LINE TRADING, BIXA SOCIEDAD ANÓNIMA y MONTE DE ORO figuran entre las principales exportadoras, de acuerdo con el monitoreo de la OEC. En 2023, el valor de las exportaciones ascendió a 365 millones de dólares, mientras que en 2024 esa cifra se elevó a 496,6 millones.

Este crecimiento se atribuye tanto al repunte de los precios internacionales como al incremento de la demanda en los mercados de Oriente Medio y Asia meridional.

Especialistas consultados por Tridge y OEC coinciden en que la volatilidad de los precios internacionales se relaciona con factores climáticos y logísticos que afectan tanto la producción como el flujo comercial.

La FAO subrayó la importancia de la diversificación de mercados y la mejora de los procesos de cultivo para mantener la competitividad guatemalteca en el escenario global.

Según un informe del Observatorio de Complejidad Económica, el cardamomo representa uno de los principales productos agrícolas de exportación de Guatemala, junto al café y el banano.

El mismo documento señaló que el país ha logrado mantener su liderazgo gracias a la tecnificación de parte del sector y a la consolidación de relaciones comerciales con importadores de alto volumen.

Según la plataforma Tridge, “el precio de exportación del cardamomo guatemalteco mostró oscilaciones, pero cerró 2025 con una tendencia al alza, impulsada por la reactivación de la demanda en Arabia Saudita y otros mercados clave”.

ARCHIVO: El cardamomo guatemalteco alcanzó en 2024 un valor de 496,6 millones de dólares, impulsando la economía nacional. /(REUTERS/Temilade Adelaja)
ARCHIVO: El cardamomo guatemalteco alcanzó en 2024 un valor de 496,6 millones de dólares, impulsando la economía nacional. /(REUTERS/Temilade Adelaja)

A pesar de este panorama positivo, los reportes de Tridge y la FAO advierten que el sector enfrenta retos asociados a la sostenibilidad ambiental y a las condiciones laborales en las zonas productoras.

Diversas organizaciones internacionales han insistido en la necesidad de impulsar prácticas agrícolas responsables y mejorar la trazabilidad del producto para asegurar la continuidad del liderazgo guatemalteco en los próximos años.

El monitoreo de exportaciones realizado por la FAO y la OEC muestra que Guatemala no solo lidera en volumen, sino también en valor exportado, posicionándose como referente del comercio internacional de especias.

El país ha consolidado su rol a través de una combinación de experiencia productiva, condiciones agroecológicas favorables y una red logística orientada a los mercados más dinámicos del mundo.

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