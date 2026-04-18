La emoción de Lizy Tagliani luego de que a su hijo se le caiga el primer diente: “Todas las primeras veces”

La vida de Lizy Tagliani se transformó por completo desde la llegada de Tati, el hijo que adoptó junto a Sebastián Nebot. Entre emociones fuertes, sorpresas y aprendizajes constantes, la conductora vive un presente atravesado por la ternura, los desafíos y la alegría de la maternidad, experiencia que elige compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales, siempre cuidando la privacidad del pequeño.

El pasado viernes, Tati vivió una de esas primeras veces inolvidables de la infancia: perdió su primer diente. Fiel a su estilo, Lizy celebró el acontecimiento con un emotivo posteo y una foto en la que se ve la sonrisa del niño y la ausencia del diente, gesto que despertó cientos de mensajes de cariño y empatía entre sus fans.

En el texto, Lizy escribió: “Hoy tocó su primer diente, y así te tocarán muchas primeras veces y acá estamos para acompañarte en todo, sos fuerte, valiente, alegre, perfeccionista, pero sobre todo sos la razón de mi vida y la de Sebas Nebot, papá, papá, papá... Todas las primeras veces de este camino que deseamos que sea siempre de felicidad, te amamos hijo”.

El hijo de Lizy Tagliani muestra su sonrisa con un diente de leche perdido, marcando una etapa importante en su crecimiento.

Pero la publicación fue mucho más allá del registro íntimo y familiar: Lizy aprovechó para reflexionar sobre el proceso de adopción y la importancia de la responsabilidad de quienes intervienen en el sistema. La comediante agradeció a quienes trabajaron para que la adopción se concretara y pidió compromiso a todos los actores involucrados: “Gracias al buen trabajo de quienes no descansaron para tener la certeza de que acá está y que junto a vos decidieron que somos nosotros tu familia... Ojalá todos los responsables de las nuevas oportunidades para niños en estado de adoptabilidad tomen su trabajo bien en serio y con la responsabilidad que corresponde y entiendan que sus primeras veces después de su historia anterior depende pura y exclusivamente de ustedes y nosotros jueces asesores psicólogos familias etc, etc.”

El mensaje de Lizy cerró con humor y calidez, anticipando una de las tradiciones más queridas de la infancia: “Ahora los dejo que tengo que ir a ver qué traerá el ratón Pérez”. Así, la conductora dejó en claro que cada pequeño logro y cada paso de Tati en su crecimiento se celebra como un acontecimiento único, acompañado de amor, contención y compromiso familiar.

La comediante se sinceró en Cortá por Lozano sobre la consulta de Tati, su nene de 5 años, y relató la charla que tuvieron sobre su orgullo como mujer trans y mamá (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Un mes atrás, la humorista vivió una sensible situación con su hijo cuando este le preguntó por su identidad de género. Lizy abrió su corazón en una charla en Cortá por Lozano (Telefe), conducido por Verónica Lozano.

Ante la consulta de: “¿Mamá, sos un varón?”, la artista decidió apartarse a solas con él para conversar en el sillón de su living. Lizy compartió la charla a pura sinceridad que tuvo con su hijo. “Yo le dijo: ‘¿Sabés que tenés razón?’. ‘Mamá fue un varón así chiquitito como vos, era muy feliz y estaba muy contento, pero le faltaba algo. Mamá se dio cuenta que quería ser una nena’”, profundizó. Además, le contó sus sentimientos y el sentido de sus objetivos personales: “Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos. Y pudiste venir y estar ahora con nosotros”.

La comediante subrayó la importancia de que su hijo crezca“rodeado de la verdad, cruda, como sea”. Al respecto, manifestó:“Quiero ser honesta con él, como fui toda mi vida. La honestidad ha cobrado en mí el doble de valor que tenía siempre”. Añadió también que la transparencia, según su propio testimonio, fue “la única riqueza que teníamos con mi vieja y la voy a defender siempre”.

El cierre de este intercambio familiar estuvo mediado por el humor: Tagliani compartió que, tras la explicación, su hijo rápidamente desvió la atención hacia otro tema de su interés. “Se olvidó a los cinco minutos y me dijo: ‘ay, quiero un Lamborghini’”, comentó entre risas.