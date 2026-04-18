Los autos que compran los argentinos: competencia feroz para ver qué modelos entrarán en el top 10 de los más vendidos en 2026

El top 10 del mercado automotor argentino está dividido entre 5 marcas que ponen dos modelos cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque con diferentes volúmenes de acuerdo a sus modelos, los diez primeros puestos del ranking de ventas del mercado automotor argentino de 2026 parece encaminarse a repartir simétricamente la tabla entre cinco automotrices.

Toyota, Volkswagen, Ford, Stellantis y Chevrolet tienen dos modelos entre los más vendidos, y a medida que el año siga “caminando” parecen encaminados a estabilizarse en esas posiciones. Los resultados del primer trimestre confirman la tendencia, aunque todavía con algún ajuste pendiente para los próximos meses, cuando un modelo en particular, empiece a hacerse fuerte en su segmento.

Toyota lidera con su pickup Hilux y espera el resultado de ventas del nuevo Yaris Cross, que de ese se trata, para saber cuál será el otro modelo que empuje a la marca a pelear por mantenerse como la de mayor volumen de ventas entre los fabricantes.

Stellantis tiene un modelo de cada una de sus dos principales marcas como el Fiat Cronos y el Peugeot 208, que se alternan un mes cada una por ser el mejor del grupo industrial.

La pickup Toyota Hilux parece inamovible del ranking y probablemente del primer lugar también

Volkswagen ya hizo pie con el nuevo VW Tera como su punta de lanza, y confirma a la pickup Amarok como su otro gran producto.

Ford creció fuertemente con Territory como complemento casi a la par de su camioneta nacional Ranger, que recién en marzo pudo superar en ventas al SUV que llega importado de China.

Y finalmente, General Motors mostró la más fuerte recuperación en el mercado, manteniendo a su “joya nacional” Chevrolet Tracker en la lista de los 10 más vendidos y sumando el Onix sobre el que se concentraron especialmente para competir con los autos compactos nacionales.

Los números del primer trimestre

Los números alcanzados entre enero y marzo muestran a Toyota Hilux líder con 7.819 unidades, seguida por el Peugeot 208 con 7.077 y el Fiat Cronos con 7.042. La paridad entre los dos autos compactos de Stellantis es asombrosa y parece más una jugada de ajedrez planificada que una respuesta del mercado.

El Volkwagen Tera es uno de los modelos que más creció en el último semestre y el mejor VW de la lista

En cuarto lugar está el Ford Territory con 5.808 patentamientos y detrás suyo la Ford Ranger con 5.466 en otra estrategia que parece orquestada por la propia terminal. Sexto está el Volkswagen Tera con 4.784 autos y con la sombra de su “hermana mayor”, la VW Amarok que sumó 4.490. Y finalmente, en los puestos octavo y noveno están los autos de GM, con Chevrolet Tracker delante de Onix, con 4.233 y 3.769 respectivamente.

El puesto que queda en disputa es el décimo, que tiene varios candidatos que probablemente se intercambien esa última posición durante los próximos meses. Actualmente el décimo auto es el Peugeot 2008 con 3.680 unidades, seguido por el VW Polo con 3.468, el Toyota Yaris con 3.196 y el Renault Kwid con 3.123, el Toyota Corolla Cross con 3.116 y el VW Taos con 3.028.

El Peugeot 2008 se mantiene décimo, el puesto al que al menos otros 5 modelos quieren acceder en los próximos meses

Todos estos modelos venden entre 900 y 1.00 autos por mes, algo que ni el Peugeot 2008 ni el VW Polo tienen de promedio, por lo cual, si se mantienen las proyecciones, deberían superarlos en los próximos dos meses. El Toyota Yaris Cross es el otro modelo que también mostró ventas superiores a las 1.000 unidades en su primer es, pero al no tener ventas en enero y febrero, tendrá que remontar un déficit de 2.300 unidades de a 200 o 300 autos por mes, lo que probablemente le impida llegar al top 10 del año antes del último trimestre.

Las marcas chinas es el otro foco de atención del año. En los primeros tres meses de 2026 totalizaron ventas por 11.141 unidades en total, con un modelo como líder indiscutido desde el año pasado, el Baic BJ30, que alcanzó los 2.093 unidades. En segundo lugar está el BYD Song Pro con 1.284, y el tercero es el Haval H6 con 881 patentamientos. Los diez autos chinos más vendidos se completan con BYD Dolphin Mini, Chery Tiggo 7, Haval Jolion, BYD Atto 2, Baic X55, MG ZS y MG3.