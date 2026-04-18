Nick Sícaro intentó conquistar a Daniela Celis con una romántica sorpresa: mariachis, flores y un baile lento

El joven sorprendió a la exparticipante de Gran Hermano con una velada romántica con música en vivo

Tras las idas y vueltas e indirectas, Nick Sícaro sumó un nuevo capítulo en su búsqueda por conquistar a Daniela Celis. Durante una transmisión en vivo en Telefe, el joven sorprendió a la ex Gran Hermano con una puesta romántica que incluyó mariachis, flores y música en vivo. Este gesto directo de acercamiento dejó a la influencer visiblemente incómoda ante las cámaras y tomó por sorpresa a sus compañeros de programa.

La escena se desarrolló poco después de que Daniela negara cualquier vínculo sentimental con Nick. En su última aparición, la influencer afirmó que estaba soltera desde hace varios meses y que con Sícaro no mantiene una relación cercana ni contacto fuera del ámbito laboral. Ese contexto amplificó el asombro ante la intervención en vivo.

Todo comenzó mientras el programa se enfocaba en los ex participantes de Gran Hermano. Fue entonces cuando Sícaro se acercó por detrás de Celis y le tapó los ojos. Tras escuchar su voz e identificarlo, ella preguntó: “¿Pero por qué?, ¿es una sorpresa?“. En ese momento, Nick comentó: ”Grabame que quiero que me quede esto. Es una sorpresa muy importante que te hice. No puedes mirar. No mirés. No mirés, ¿eh? ¿Estás nerviosa?“.

Así, en presencia de Kennys Palacios, dos mariachis ingresaron al estudio e interpretaron “Si nos dejan”, de Luis Miguel. Tras este primer tema, Celis frenó la situación y se dirigió a los artistas: “Tengo que hacerlo preguntas a ella (la cantante), no a vos, sos medio chamuyero. ¿La canción la eligió él o ustedes?“. Lejos de mandar al frente al joven, la artista aseguró: ”La elegimos juntos".

El joven busca conquistar a la exparticipante de Gran Hermano con una romántica propuesta

Luego, Sícaro buscó explicar la situación: “Viste que yo no estaba y que estaban todos ustedes acá, bueno, me fui a hacer las cosas bien. Pero pará, tengo otra sorpresa. No te me pongas nerviosa. Pará, vamos con el segundo tema”. La atención de todos se centró en el estudio, y la sorpresa aumentó cuando Nick apareció con un ramo de flores que entregó directamente a Daniela frente a las cámaras.

En ese instante, Nick le preguntó a Daniela si le había gustado. “Estoy sin palabras”, afirmó la joven. Al verla algo impactada, el exparticipante del reality volvió a insistir: “¿Estás para decir algo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?“. Entre risas, Celis confesó: ”No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora". La situación se convirtió en el foco de la transmisión y generó risas y comentarios entre los presentes.

Días atrás, Celis había sorprendido a Sícaro en otro streaming al hacerle un pase de factura. Todo comenzó cuando Sícaro relataba cómo estaba su relación con Celis. “Fui al streaming de los chicos, la conocí a Dani y nos vimos dos veces. Y con Dani pegamos muy buena onda. Justo me sentaron al lado de ella, no sé si fue a propósito o no. Hubo una buena conexión, nos cag... de risa. Muy linda chica, obvio”, afirmó en Rumis (La Casa streaming).

La exparticipante de Gran Hermano llamó en vivo al influencer y lo confrontó luego de verlo abrazado a otras mujeres

Fue entonces cuando Lizardo Ponce leyó un mensaje que le había llegado de parte de Daniela. “Mandale un beso a tu invitado”, expresó la exparticipante del reality. Así las cosas, el conductor la llamó en vivo. Al percatarse, Daniela se retractó y aclaró: “El segundo mensaje no te llegó, tenés un tilde solo, me bajé del saludo. Era para Chiara el beso, me parece. Me mandan todos los fandom, abro Rumis y estás abrazado con otra, súper rápido. A mí no me pongan en ninguna lista. Yo no soy una más de nadie”.

Con la idea de defenderse, Nick le devolvió con la misma moneda: “Perfecto. Me parece buenísimo. Yo tampoco, porque está por ahí Martín Pepa dando vueltas”. Acto seguido, Ponce le preguntó a Celis qué buscaba en un hombre. “La verdad, chicos, yo no busco nada con nadie. La verdad que busco pasarla bien y tener como un buen momento. Tampoco quiero poner presión extra porque la verdad que estoy soltera hace meses directamente y quiero seguir en esta”, afirmó.

Luego de que Sícaro destacara que él buscaba lo mismo, Celis cerró aclarando: “Bueno, pero no busquemos por todos lados, ¿dale?”.