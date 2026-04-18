Semana financiera: asociados a un mayor optimismo global, bajaron el dólar y el riesgo país en Argentina

Los mercados internacionales anotaron precios récord con la distensión geopolítica

La distensión en el conflicto bélico de Oriente Medio terminó de consolidar una histórica recuperación en los índices de Wall Street. A la par, el retroceso de la cotización del petróleo también tuvo impacto doméstico, por cuanto el efecto para la Argentina del nuevo escenario geopolítico tuvo saldo dispar para las acciones, aunque positivo para la deuda soberana.

El panel tecnológico Nasdaq, en récord de 24.468 puntos, se disparó 7,1% semanal, mientras que el S&P 500, por primera vez sobre los 7.100 puntos, ganó un 4,7 por ciento.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó el viernes un 11,5%, hasta los USD 83,85 el barril, después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunció la reapertura del Estrecho de Ormuz para el tráfico comercial, en un marco de alto el fuego con los EEUU.

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

En el acumulado semanal, el WTI perdió USD 12,72 por barril, equivalente a un 13,2%, en un sendero marcado por el alivio de las tensiones geopolíticas. Basta recordar que el lunes 2 de marzo, en su primera sesión tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo cerró en USD 71,23 por barril, un 15,1% menos que al cierre presente.

Dado este nuevo escenario, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resignó 3,7% en pesos, a 2.889.185 puntos. Medido en dólar “contado con liqui” la baja fue de 2,9 por ciento.

Dado el comportamiento del precio del petróleo crudo, el ADR de YPF perdió 7%, a USD 40,59; Vista Energy cedió 4,2%, Tenaris perdió 2% y Pampa Energía se hundió 7,7 por ciento. Grupo Galicia ascendió 0,9% en Nueva York y Mercado Libre escaló un 5,2 por ciento.

“Esta semana estuvo marcada por una serie de eventos mayormente favorables en el frente financiero. El FMI anunció un acuerdo a nivel staff por la segunda revisión del programa de facilidades extendidas con la Argentina, que habilitaría un desembolso de USD 1.000 millones una vez aprobado por el Directorio. En paralelo, el Banco Mundial y el BID anunciaron garantías para financiamiento al país por USD 2.500 millones, a las que podría sumarse la CAF”, explicó Puente en un informe de Research.

“En este contexto, los bonos soberanos registraron subas de un dólar y medio en la semana, comprimiendo rendimientos hacia niveles por debajo de 8% en la parte corta y en torno a 9,4% en la larga”, comentaron desde Puente.

En ese sentido, el riesgo país de JP Morgan se acercó a los 500 puntos básicos por primera vez desde febrero, al anotar 506 unidades por la mañana del viernes. Desde el viernes 10 de abril se redujo en 32 enteros, a 519 puntos básicos.

En el plano doméstico, esta semana el Indec informó que la inflación minorista trepó al 3,4% en marzo, la cifra más alta desde marzo de 2025 (+3,7%).

“Un proceso de reducción de la inflación viniendo de donde viene Argentina, no sólo que no es lineal, sino que resulta imposible de ejecutar en tan breve lapso de tiempo sin recurrir a un anclaje rígido del tipo de cambio -como ocurrió en la Convertibilidad-. Así, la experiencia de otros países indica que puede tomar hasta una década lograr una tasa de inflación congruente y adecuada”, advirtieron los analistas de IEB.

Mientras, se difunfió la nueva revisión de metas del FMI (Fondo Monetario Internacional) aumentó el objetivo en reservas a 8.000 millones de dólares para este año.

La compra de divisas que ejecuta el BCRA y los acuerdos con organismos multilaterales impulsaron a los títulos públicos y llevaron al riesgo país a un mínimo en dos meses

El Banco Mundial anunció que trabaja en una garantía por hasta USD 2.000 millones para ayudar a Argentina a refinanciar una parte importante de deuda y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) reportó que prevé ampliar el apoyo financiero al país a más de 7.200 millones de dólares.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, explicó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X.

Dólar en descenso y compra de reservas

En las últimas ruedas operativas la cotización del dólar pareció estar buscando un piso. El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.364,50 o con un descenso de 5,50 pesos (-0,4%) semanal.

El dólar mayorista llegó a operarse el viernes en un mínimo de 1.349 pesos, el precio más bajo desde el 26 de septiembre de 2025, casi siete meses atrás, cuando la divisa amenazó perforar el techo de las bandas en medio de la tensión política por las elecciones legislativas.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.682,25, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 317,75 pesos o 23,3% de ese máximo establecido para la libre flotación.

El Banco Central continuó con su racha ininterrumpida de compras de contado y absorbió USD 425 millones en cinco rondas operativas. La entidad acumula un saldo a favor de USD 1.634 millones en abril, que se extiende a USD 6.020 millones desde el 2 de enero. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 360 millones, a 45.791 millones de dólares.

“Las compras del Central se aceleraron a tal punto que nuestra medición de reservas netas a valor de mercado, que resta todos los pasivos del BCRA con menos de un año de plazo remanente -incluyendo en esa resta a los Bopreales-, volvió a prácticamente cero por primera vez desde los pagos de deuda de enero”, precisó la Consultora 1816.

“Si nos detenemos en la medición de reservas bajo la metodología FMI, según nuestros cálculos las reservas netas aumentaron USD 2 .500 millones en lo que va de 2026, lo que compara con la meta anual que mencionó el Fondo de USD 8.000 millones para este año”, acotó 1816.

“Este resultado obedece a la mayor liquidación del agro, que subió de 85 millones a 120 millones de dólares diarios, y al mejor balance del resto de las operaciones”, indicó el agente de liquidación y compensación Cohen.

“Mantener el ritmo de compras es necesario para cumplir con la nueva meta del FMI sobre reservas internacionales netas para 2026, dado que ya acumuló 3.000 millones de dólares, debería acumular 5.000 millones netos de pagos de deuda hasta fin de año”, señaló Cohen.

El dólar al público retrocedió cinco pesos o 0,7% desde el vienes 10, a $1.390 para la venta en el Banco Nación. El billete llegó a estar ofrecido a $1.375, su valor más bajo desde el 9 de octubre del año pasado.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.389,01 para la venta y $1.339,40 para la compra.

A su vez, el dólar blue descontó 20 pesos o 1,4% $1.410 para la venta.