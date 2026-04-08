Generación Silver

Identifican una proteína clave en el envejecimiento cerebral y abren nuevas vías para combatir el deterioro cognitivo

El hallazgo sugiere que reducir su presencia podría restaurar funciones cerebrales. Los resultados impulsan el desarrollo de tratamientos que aborden el envejecimiento desde el metabolismo celular

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista aumentada de neuronas en el cerebro humano. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco identificaron que niveles elevados del factor FTL1 en el hipocampo de ratones se vinculan con menos conexiones neuronales y un peor rendimiento en pruebas de memoria y aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio dirigido por la Universidad de California en San Francisco, reconocida como universidad líder en investigación biomédica, identificó a la proteína FTL1 como un factor central en el envejecimiento cerebral. El trabajo analizó los cambios moleculares vinculados a la pérdida de memoria y a la reducción de las conexiones entre neuronas, dos características frecuentes del paso del tiempo en el cerebro humano. Mediante técnicas de laboratorio avanzadas, los científicos determinaron que esta proteína evidencia un incremento sostenido con la edad y atribuyen su aumento al deterioro de funciones cognitivas.

El análisis se centró en el hipocampo, una región clave para el aprendizaje y la memoria. El equipo rastreó variaciones en genes y proteínas a lo largo de distintas etapas de la vida. Entre todos los componentes estudiados, la molécula señalada sobresalió por su cambio consistente y profundo en el envejecimiento cerebral.

El trabajo reveló que niveles elevados se asocian con menor cantidad de conexiones entre células cerebrales y un mayor declive en la memoria. Los investigadores concluyeron que los cambios estructurales en las neuronas provocados por la presencia de esta sustancia reducen la complejidad de las redes neuronales y limitan la capacidad del cerebro para procesar información.

Un hallazgo que redefine el enfoque sobre la vejez

Una mujer de edad avanzada come carne, patatas y judías verdes en una mesa de comedor, con una ensalada al fondo y un cerebro iluminado sobre su cabeza.
El equipo científico logró disminuir la presencia de este regulador en modelos animales, logrando mejoras en las funciones cognitivas y proponiendo nuevas estrategias para combatir el envejecimiento cerebral desde la biología molecular (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos datos, el estudio sugiere que la intervención sobre este componente molecular podría restaurar funciones cerebrales que se pierden con la edad. Los científicos lograron disminuir sus niveles en modelos experimentales y observaron un aumento en las conexiones neuronales y una mejora en el rendimiento de pruebas cognitivas. Así surgió la premisa de que el envejecimiento cerebral puede ser una condición modificable desde la biología molecular.

El director del estudio, el investigador estadounidense Saul Villeda, destacó la magnitud del hallazgo: “Realmente se trata de revertir los deterioros”. El avance, publicado en revistas científicas, posiciona a este factor como pieza clave para desarrollar terapias que apunten a restaurar la memoria y la vitalidad cerebral en la vejez.

El informe también explora la relación entre el regulador identificado y el metabolismo de las células cerebrales. El equipo detectó que la proteína ralentiza el uso de energía en el hipocampo, lo que agrava el deterioro funcional del cerebro. La combinación de una mayor presencia de este compuesto y una reducción de la actividad metabólica favorece la desconexión neuronal y la pérdida de memoria.

Implicancias para futuros tratamientos

Ilustración 3D de un cerebro humano en corte sagital. Neuronas resaltadas con daño en el ADN (destellos rojos) y células inflamatorias visibles sobre un fondo biomédico oscuro.
La investigación encontró que niveles altos de FTL1 ralentizan el uso de energía en el hipocampo, agravando el deterioro funcional cerebral y promoviendo la pérdida de memoria y de la complejidad neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos resultados, la comunidad científica considera la posibilidad de desarrollar terapias que reduzcan los efectos de este regulador y estimulen el metabolismo cerebral. El estudio indica que la manipulación de la molécula, combinada con compuestos que mejoren la actividad energética de las neuronas, podría mitigar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

El equipo realizó ensayos en ratones para validar las hipótesis sobre la función de la proteína. En estos modelos, al disminuir la presencia del regulador, fue posible restaurar la memoria y reconstruir conexiones neuronales, lo que refuerza el potencial terapéutico del hallazgo. Los autores subrayan la necesidad de avanzar hacia pruebas en humanos para confirmar la eficacia y seguridad de las estrategias propuestas.

El equipo de investigación recibió apoyo de la Fundación Simons. También participaron fondos de la Fundación Familia Bakar y de la Fundación Nacional de Ciencias. Además, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos respaldaron la investigación. El artículo reconoce la colaboración de especialistas en biología molecular, neurociencia y medicina geriátrica.

Perspectivas y próximos desafíos

El avance en la comprensión del papel de este mecanismo biológico redefine el enfoque sobre el envejecimiento cerebral y genera expectativas en la búsqueda de tratamientos. El director del estudio, Saul Villeda, resumió el nuevo horizonte: “Estamos viendo más oportunidades para mitigar las peores consecuencias de la vejez”.

La investigación sobre este actor molecular abre el camino para examinar cómo los cambios celulares pueden revertir el deterioro, restaurar funciones perdidas y mejorar la calidad de vida en edades avanzadas. La comunidad científica internacional sigue de cerca los próximos pasos del equipo en la validación de terapias que apunten a este objetivo y su impacto en el metabolismo cerebral.

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