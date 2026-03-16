La economía plateada incluye productos, servicios y tecnologías diseñadas para mejorar la calidad de vida de adultos mayores en Europa.

El envejecimiento de la población europea está impulsando nuevas áreas de desarrollo económico, tecnológico y social. En este contexto, el concepto de economía plateada se consolidó como una referencia en las políticas de innovación y en la investigación sobre longevidad dentro de la Unión Europea.

La Comisión Europea utiliza el término economía plateada para describir el conjunto de actividades económicas vinculadas a las necesidades de las personas mayores y al impacto del envejecimiento demográfico en el consumo, los servicios y la innovación. Este enfoque abarca productos, servicios, infraestructura y soluciones tecnológicas orientadas a una población que vive más años.

Según datos de Eurostat, la proporción de personas de 65 años o más en la Unión Europea alcanzó cerca del 21% de la población en 2023, y se espera que continúe creciendo en las próximas décadas. Este cambio demográfico plantea desafíos para los sistemas de salud, las pensiones y los servicios sociales, pero también genera oportunidades de innovación económica.

La European Commission señala que el envejecimiento de la población impulsa el desarrollo de nuevos mercados relacionados con el bienestar, la salud y la autonomía de las personas mayores. En este marco, la economía plateada se vincula con sectores como la salud, el transporte, la vivienda, el turismo y las tecnologías asistivas.

Sectores estratégicos vinculados a los silver

Diversos sectores concentran buena parte de las iniciativas vinculadas a la economía plateada en Europa.

Uno de los principales es el sector de la salud, donde el envejecimiento poblacional incrementa la demanda de servicios médicos, prevención de enfermedades crónicas y cuidados de larga duración. Las políticas europeas de investigación fomentan el desarrollo de tecnologías digitales para el monitoreo de la salud, la telemedicina y la atención domiciliaria.

La Comisión Europea promueve proyectos de investigación que integran salud, transporte, turismo y tecnologías asistivas.

Otro ámbito relevante es el transporte accesible, donde los programas de innovación buscan mejorar la movilidad de las personas mayores mediante infraestructuras adaptadas, sistemas de transporte público inclusivos y soluciones tecnológicas que faciliten los desplazamientos.

El turismo accesible constituye también un segmento en crecimiento dentro del mercado europeo. La adaptación de destinos, alojamientos y servicios culturales a las necesidades de los adultos mayores forma parte de las estrategias vinculadas a la economía plateada.

La Sagrada Família dispone de accesos y recorridos adaptados para personas con movilidad reducida, con rutas sin escalones, entradas accesibles y asistencia disponible para facilitar el acceso a la basílica.

A estos sectores se suma el desarrollo de tecnologías asistivas, un campo que incluye dispositivos y sistemas diseñados para apoyar la vida independiente de las personas mayores, desde herramientas digitales hasta soluciones de asistencia doméstica.

Investigación y programas europeos

La investigación científica ocupa un lugar central en el desarrollo de la economía plateada en Europa. Durante la última década, la Unión Europea financió numerosos proyectos vinculados al envejecimiento a través de Horizon 2020, el principal programa de financiación de investigación del bloque entre 2014 y 2020.

Actualmente, el programa Horizon Europe continúa apoyando iniciativas relacionadas con el envejecimiento saludable, la digitalización de los cuidados, la medicina personalizada y el desarrollo de tecnologías para la vida independiente.

Estos programas reúnen a universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones sociales de distintos países europeos con el objetivo de desarrollar soluciones adaptadas a sociedades cada vez más longevas.

Un cambio de enfoque en las políticas públicas

El desarrollo de la economía plateada refleja también un cambio en la forma de abordar el envejecimiento en las políticas públicas.

La innovación en la economía plateada combina investigación científica, desarrollo tecnológico y políticas sociales para sociedades longevas.

Durante décadas, el envejecimiento poblacional se analizó principalmente desde la perspectiva del gasto sanitario o de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En los últimos años, sin embargo, comenzó a consolidarse una visión más amplia que considera el envejecimiento como un fenómeno social y económico con impacto en múltiples sectores.

En este marco, la Comisión Europea promueve estrategias que combinan investigación científica, innovación tecnológica y políticas sociales para responder a los cambios demográficos del continente.

El desafío consiste en desarrollar soluciones que permitan mejorar la autonomía, la participación social y el acceso a servicios de una población que vive cada vez más años.

En una Europa marcada por el envejecimiento demográfico, la economía plateada se consolida así como un campo de innovación que conecta desarrollo tecnológico, políticas públicas y transformación social.