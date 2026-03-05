La generación sándwich bajo presión: deben cuidar de sus hijos mientras envejecen sus padres

La generación sándwich enfrenta una doble responsabilidad: sostener a sus hijos mientras cuida a padres envejecidos.

La crisis creciente del cuidado de adultos mayores en Estados Unidos ha transformado la estructura social y familiar del país. Según un informe citado por Vox, el número de adultos mayores que requieren cuidado sigue creciendo.

En Estados Unidos, la llamada “generación sándwich” enfrenta la responsabilidad simultánea de cuidar a sus hijos menores y a sus padres ancianos. Esta circunstancia se origina por el envejecimiento de la población y el aumento en los costos de atención, elevando el impacto económico y emocional en los hogares. El fenómeno evidencia un sistema de apoyo familiar cada vez más sobrecargado y revela la urgencia de soluciones eficaces.

El desbalance demográfico confirma que los adultos mayores dependientes ya superan a los niños en igual condición. Este cambio pone en evidencia la fragilidad de las redes familiares tradicionales y el aumento del gasto en atención a adultos mayores. El incremento de la longevidad y el descenso de la natalidad explican este cambio profundo, mientras las políticas sociales se ven forzadas a adaptarse a la nueva realidad.

La carga de la ‘generación sándwich’ en la crisis del cuidado de adultos mayores

La convivencia de varias generaciones bajo un mismo techo multiplica las exigencias para quienes integran la generación sándwich. Según Parents, muchas mujeres de mediana edad se ven obligadas a dividir tiempo, recursos y energía entre sus hijos y sus padres.

Este doble compromiso provoca jornadas extensas, altos niveles de estrés y dificultad para sostener el equilibrio económico. De acuerdo con Vox, la carga emocional y logística que afrontan estas familias sobrepasa con frecuencia sus capacidades. Esta situación agrava los retos de millones de hogares en Estados Unidos.

Los recursos familiares son frecuentemente insuficientes. Esto aumenta el riesgo de fatiga, aislamiento y desestabilización financiera, incentivando el debate sobre soluciones de fondo.

Soluciones y reformas para el cuidado de adultos mayores

Entre las alternativas, los especialistas destacan la ampliación de los centros de cuidado diurno para adultos mayores. Según Vox, estos centros alivian las tareas diarias de las familias, pero siguen poco difundidos y son escasamente conocidos.

Para MarketWatch, se requiere una mayor participación de los gobiernos y empleadores en el financiamiento y la elaboración de políticas públicas de apoyo. El debate incluye propuestas como subsidios, expansión de la oferta profesional de cuidado y la integración de servicios comunitarios ajustados a la nueva demografía.

Expertos subrayan que un compromiso institucional firme permitiría reducir la sobrecarga familiar, mejorar el bienestar de los adultos mayores y fortalecer el sistema social ante el envejecimiento de la población.

El panorama demográfico ha reconfigurado las prioridades en Estados Unidos, situando el cuidado de adultos mayores como un asunto central en la agenda nacional y colectiva.