Las compañías japonesas recibirán estímulos impositivos por emplear a mayores de 65 años

En Japón, el envejecimiento poblacional impulsa políticas para sostener a los trabajadores mayores dentro del mercado laboral.

El gobierno de Japón viene profundizando su política laboral orientada a las personas mayores de 65 años, con el objetivo de contrarrestar la escasez de mano de obra joven, agravada por el rápido envejecimiento de la población.

El esquema japonés incluye subsidios directos y beneficios fiscales para empresas que mantengan a personas de más de 65 años en el mercado laboral. La estrategia contempla también programas de reconversión digital para mayores de 60, jornadas laborales más adaptables y la extensión de la edad efectiva de retiro mediante esquemas de continuidad laboral.

El objetivo es conservar la experiencia y la presencia activa de los trabajadores mayores, en un contexto de disminución de nuevas generaciones.

Las principales medidas establecen aportes económicos del Estado a compañías que eleven la edad de retiro, eliminen límites de edad o recontraten jubilados, además de beneficios fiscales vinculados a la implementación de programas de continuidad laboral. Estos incentivos permiten compensar costos de reorganización, capacitación y adaptación de puestos para trabajadores senior.

El esquema incluye también cursos especializados en tecnología para quienes superan los 60 años, junto con mecanismos que flexibilizan horarios y facilitan una transición gradual hacia el retiro, sin forzar una desvinculación total del ámbito laboral.

En este marco, Japón mantiene la edad legal de jubilación en 65 años, pero promueve la permanencia laboral hasta los 70 mediante incentivos a empresas y acuerdos de continuidad, en respuesta a la reducción de trabajadores jóvenes y al aumento de la esperanza de vida. Así, se busca que quienes integran la fuerza laboral senior permanezcan activos el mayor tiempo posible.

Los beneficios se aplican a través de distintos mecanismos: reducción de contribuciones asociadas a trabajadores mayores recontratados, deducciones por gastos en capacitación y reconversión laboral, y compensaciones económicas por implementar esquemas de continuidad después de los 65 años. Este esquema permite que las compañías absorban el costo de mantener a empleados senior sin aumentar su carga fiscal total.

El auge de los “trabajadores de ventana” en Japón

En el entorno laboral japonés se consolidó la figura conocida como madogiwazoku, traducida como “trabajadores de ventana”: empleados de mayor edad que permanecen en nómina aunque sus funciones se hayan reducido significativamente.

Este fenómeno refleja la preferencia empresarial de no separar al personal veterano, incluso si realizan tareas de menor intensidad. El término ha ganado presencia en oficinas y fábricas, donde la permanencia prolongada suele valorarse más que la renovación basada exclusivamente en criterios de rendimiento o edad.

La continuidad laboral de personas mayores de 65 años se convierte en un eje económico clave en Japón frente a la escasez de mano de obra joven.

De este modo, las compañías preservan la cohesión interna y la experiencia acumulada en sus equipos, compensando la ausencia de jóvenes disponibles para cubrir esos puestos. Diversos sectores mantienen estos perfiles como parte de su estrategia para garantizar estabilidad laboral y transferencia de conocimiento.

Cómo Japón enfrenta el envejecimiento laboral

A diferencia de algunos mercados occidentales donde la automatización y la inteligencia artificial han impulsado recortes en plantillas de mayor edad, Japón adopta un enfoque centrado en la permanencia laboral.

La política se orienta a conservar a las personas con más años de experiencia, lo que refuerza el protagonismo de los trabajadores mayores en el tejido productivo. Esta diferencia evidencia prioridades distintas frente al mismo reto demográfico global.

Mientras ciertos mercados priorizan la eficiencia tecnológica, Japón sostiene una estrategia de integración laboral de su población envejecida. En este contexto, muchas empresas continúan incluyendo a empleados senior en puestos de tiempo completo, incluso con menor carga operativa, como parte de una fórmula propia para enfrentar el envejecimiento demográfico y la falta de relevo generacional.