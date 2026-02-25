Generación Silver

El FMI sitúa a la economía silver como eje del crecimiento global

Innovación, tecnología y el auge del consumo adulto redefinen oportunidades de inversión y desarrollo para una región en pleno cambio demográfico

El FMI advierte que la longevidad puede impulsar la productividad si se acompaña con políticas de salud y empleo.

La Silver Economy se consolida como un motor de transformación en el escenario global, transformando el envejecimiento poblacional en un impulso para el desarrollo económico y el bienestar social.

Sectores ligados a la salud, la tecnología y la innovación reconocen el papel central de las personas mayores de 50 años en mercados de gran magnitud. América Latina se incorpora a este proceso, con un crecimiento acelerado de su población mayor y una demanda cada vez mayor de soluciones pensadas para la longevidad activa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que el envejecimiento, más allá de sus retos, puede aportar dinamismo y productividad a la economía si se respalda con políticas públicas orientadas a la salud y la vida laboral prolongada, según Reuters.

El organismo aconseja a los gobiernos priorizar estrategias para mantener a los adultos mayores sanos y en actividad laboral, señalando que tendencias como la mejora en la salud cognitiva pueden impulsar la productividad y el crecimiento económico.

Las proyecciones demográficas colocan a América Latina como actor clave de este fenómeno. Según Forbes Argentina, la población mayor de 60 años en la región crecerá cerca de un 70% para 2050.

En Argentina, el peso de los adultos mayores se duplicará en las próximas décadas. Este cambio sostiene la expansión de un mercado que exige nuevas soluciones de bienestar, salud, tecnología y planificación financiera, indica Emprendedor.com. Aunque la oferta de servicios aún es reducida, el potencial de crecimiento destaca frente a mercados consolidados, como los de Europa y Asia.

Startups regionales como Ato desarrollan soluciones digitales para el acompañamiento médico y emocional de personas mayores, en línea con la expansión de la economía de la longevidad.

La expansión de la economía de la longevidad queda reflejada en la aparición de modelos de negocio innovadores y startups enfocadas en este público. Forbes Argentina resalta a Cuidarlos, firma argentina que profesionaliza y digitaliza el cuidado domiciliario, facilitando el día a día de las familias.

Ellie Care apuesta por la autonomía a través de tecnología para el monitoreo remoto, mientras que Ato desarrolla asistentes virtuales que acompañan tanto rutinas médicas como el bienestar emocional y social.

En Chile, BondUP propone espacios comunitarios y actividades para mayores de 55 años, promoviendo la integración social y el disfrute del tiempo libre, señalando el potencial de este tipo de iniciativas en la región.

A la par, el grupo de mayores de 50 años incrementa su influencia como decisor patrimonial y consumidor sofisticado. Según Forbes Argentina, Mercedes Martí, fundadora de The Silver Club, explica que “la Generación Silver no solo es cada vez más numerosa; también es el segmento con mayor poder económico, experiencia y capacidad de decisión”.

La población mayor de 50 años concentra una porción creciente del consumo y del patrimonio, consolidando a la economía silver como eje de transformación productiva.

Este colectivo busca proteger su patrimonio, invertir a largo plazo y mantener independencia y bienestar. The Silver Club representa a quienes desean anticipar etapas como la jubilación o el “nido vacío”, y abordan nuevas necesidades emocionales y sociales vinculadas a la longevidad.

El FMI destaca la necesidad de medidas estructurales: reformas en sistemas de pensiones, capacitación constante y adaptación del mercado laboral y del sector salud al aumento de la esperanza de vida y al ciclo laboral extendido. Estas transformaciones deben contemplar, además, la digitalización eficiente del cuidado, especialmente en contextos como el latinoamericano donde la atención domiciliar predomina frente a la escasez de recursos hospitalarios.

En comparación con Europa y Asia, donde la Silver Economy ya cuenta con una oferta diversa y consolidada, América Latina emerge como un entorno fértil para la innovación y el crecimiento empresarial. La oportunidad reside en sumar creatividad local, tecnología y nuevas estrategias para atender a un segmento poblacional que crece con rapidez.

Las organizaciones y empresas que adapten sus soluciones a este cambio demográfico encontrarán una oportunidad estratégica y un público con lealtad, experiencia y capacidad de gasto.

