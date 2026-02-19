La mayoría de los adultos mayores presentaría anomalías en el hombro

El 99% de los adultos mayores de 40 años presenta anomalías en el hombro detectables por resonancia magnética, según estudio publicado en JAMA Internal Medicine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio destacado por Ars Technica reveló que el 99% de los adultos mayores de 40 años presenta algún tipo de anomalía en el hombro detectada por resonancia magnética (MRI), incluso en personas que no reportan dolor ni síntomas.

El artículo utilizó datos de una investigación publicada en JAMA Internal Medicine y realizada por un grupo de científicos finlandeses, quienes analizaron imágenes articulares para determinar la prevalencia de cambios estructurales en esta población.

Según la publicación, los hallazgos se basan en la evaluación de imágenes por resonancia magnética de una amplia muestra de participantes asintomáticos mayores de 40 años. El objetivo de los investigadores fue medir la frecuencia de anomalías estructurales en el hombro, más allá de la presencia de dolor o limitación funcional.

El análisis, realizado con criterios avanzados, permitió identificar diversas alteraciones articulares y estableció un panorama preciso sobre la salud de los hombros en este grupo etario.

¿Qué anomalías en el hombro detectó el estudio citado por Ars Technica?

El análisis identificó una variedad de anomalías estructurales en los hombros de personas mayores de cuarenta años. Entre los hallazgos más frecuentes figuran los desgarros del manguito rotador, los signos de degeneración de los tendones y la presencia de bursitis subacromial (inflamación de la bursa, una pequeña bolsa que reduce la fricción entre tejidos).

El estudio, citado por la publicación, también halló cambios degenerativos en las articulaciones, como la formación de osteofitos (pequeños crecimientos óseos en la articulación), y engrosamiento de estructuras blandas. Estas alteraciones suelen asociarse al proceso natural de envejecimiento y, según se indica, no siempre provocan síntomas ni implican la existencia de una lesión activa.

El informe remarca que la amplia mayoría de los participantes presentaba al menos una de estas anomalías, lo que sugiere que encontrar hallazgos en una resonancia magnética del hombro es prácticamente la norma en adultos de esta franja etaria.

El análisis identificó desgarros del manguito rotador, degeneración de los tendones y bursitis subacromial como anomalías estructurales más comunes en el hombro. (Freepik)

Implicancias clínicas de las anomalías detectadas

La gran mayoría de las anomalías detectadas por resonancia magnética en los hombros de adultos mayores de cuarenta años no se relacionan directamente con síntomas como dolor o limitaciones funcionales. Los investigadores observaron que, aunque las imágenes muestran alteraciones estructurales, muchas personas permanecen completamente asintomáticas.

En este sentido, la nota remarca que la presencia de desgarros, signos de degeneración o bursitis no equivale necesariamente a una lesión que requiera tratamiento. Los resultados del estudio sugieren que estos cambios forman parte del proceso de envejecimiento natural y no deben interpretarse automáticamente como causa de molestias o incapacidad.

Algunos de los expertos consultados advierten sobre el riesgo de sobrediagnóstico y tratamientos innecesarios si se toman decisiones basadas únicamente en los hallazgos de la resonancia, sin considerar el cuadro clínico general del paciente.

La importancia de diferenciar entre alteraciones estructurales y síntomas reales para evitar intervenciones que podrían no aportar beneficios concretos.

El estudio sugiere que no toda anomalía detectada por resonancia magnética en el hombro requiere intervención médica si el paciente no presenta síntomas (Freepik)

Recomendaciones

Los especialistas aconsejan precaución en la interpretación de estos resultados. La información del estudio citado destaca que la identificación de alteraciones estructurales en las imágenes no debe conducir, por sí sola, a la indicación de tratamientos invasivos o cirugías.

Numerosos expertos insisten en que la decisión clínica debe basarse principalmente en los síntomas del paciente, y no únicamente en los hallazgos de la resonancia. Los especialistas advierten sobre el riesgo de tratamientos innecesarios, como intervenciones quirúrgicas, en casos en los que las imágenes muestran anomalías pero el paciente no experimenta dolor ni pérdida funcional.

Se recomienda que los médicos utilicen las imágenes por resonancia como una herramienta complementaria y no como el único criterio diagnóstico. La evaluación clínica, junto con el contexto y los síntomas reportados, resulta fundamental para definir la mejor estrategia terapéutica y evitar procedimientos que no aporten valor real al paciente.