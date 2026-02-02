Nueva York enfrenta el edadismo en una ciudad cada vez más longeva

La iniciativa invita a identificar y señalar prácticas edadistas en la vida cotidiana.

Nueva York ha alcanzado una esperanza de vida récord: el promedio llegó a 83,2 años. Este avance coincide con el lanzamiento de la campaña Ageism Stops With You, impulsada por el NYC Department for the Aging, que busca combatir el edadismo y promover una conversación pública sobre la discriminación por edad.

La campaña se difunde en televisión, redes sociales, subterráneos, autobuses y espacios comunitarios, según el NYC Department for the Aging. El mensaje central es invitar a los habitantes de cualquier edad a “verlo, nombrarlo y detenerlo” cuando detecten expresiones o actitudes edadistas.

Personas mayores protagonizan las piezas visuales de la campaña pública.

El envejecimiento de la población plantea un desafío importante para la ciudad. El departamento estima que, para 2040, el 20% de la población será mayor de 60 años, superando al grupo en edad escolar desde 2010.

El edadismo es definido oficialmente como un trato injusto basado en la edad. Se manifiesta en estereotipos, exclusión y limitaciones en áreas como el empleo, la salud y el espacio público. “Cuando me llamas demasiado mayor en vez de ver lo que puedo lograr, eso es edadismo”, indica uno de los carteles de la campaña.

La estrategia institucional también incluye el lanzamiento de la Anti-Ageism High School Resource Guide, una guía educativa para escuelas secundarias en South Brooklyn. Este material fue implementado en trece escuelas y tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes sobre el impacto social del edadismo y promover su papel como agentes de inclusión.

La estrategia apunta a todas las generaciones, no solo a los adultos mayores.

En 2025, la guía recibió el reconocimiento Programs of Merit de Generations United y, gracias a la financiación extra de Next50, se prevé expandir su uso a más colegios, según reportó el propio departamento.

En el plano comunitario, el NYC Department for the Aging ha desarrollado un programa intergeneracional que reúne a jóvenes y mayores en trece centros de la New York City Housing Authority (NYCHA). A través de relatos y actividades compartidas, los participantes generan vínculos y combaten prejuicios, según informa el departamento. Este modelo recibió el mismo reconocimiento de Generations United en 2025.

Actividades comunitarias reúnen a jóvenes y mayores en barrios de Nueva York.

La comisionada Lorraine Cortés-Vázquez, principal vocera de la campaña, instó en un acto en Manhattan a denunciar cualquier manifestación edadista. “Si escucho o veo edadismo, voy a interrumpirlo”, arengó ante más de cien personas mayores, según el NY Post. Destacó además la función pedagógica: “Cada vez que lo señalamos, educamos a otros”, afirmó.

La campaña se integra a una agenda más amplia de inclusión y derechos.

La campaña involucra también a las generaciones más jóvenes. El Department of Youth and Community Development colaboró en la difusión del mensaje, haciendo énfasis en que los comentarios sobre falta de experiencia dirigidos a jóvenes también constituyen edadismo y deben ser rechazados, según explicó el NYC Department for the Aging.

El fenómeno trasciende y se conecta a iniciativas internacionales como “Ageism Is Never in Style”, un movimiento comunitario global que usa hashtags como #ILookMyAge y #AgePlayfully para desafiar la invisibilidad de las personas mayores y promover una visión positiva del envejecimiento en medios y redes sociales.

“Ageism Is Never in Style”es un movimiento comunitario global.

Las acciones del municipio neoyorquino han sido reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos organismos municipales, incluyendo el Department of Education y la New York Academy of Medicine, han consolidado alianzas para ampliar el alcance educativo y reforzar la lucha contra el edadismo.

Al incentivar la participación esta campaña aspira a transformar la relación entre generaciones y a construir una ciudad más equitativa e inclusiva para personas de todas las edades.