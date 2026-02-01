Generación Silver

La historia de Jerry Morris, el inglés que descubrió los beneficios del ejercicio, desde la óptica del médico-filósofo que juega en la selección de waterpolo

El legado del epidemiólogo británico que vinculó movimiento y salud cardiovascular es revisitado desde la experiencia clínica, deportiva y reflexiva de Chachi Vozzi, cardiólogo jubilado, jugador máster y estudiante de filosofía

Guardar
Morris observó que el movimiento
Morris observó que el movimiento cotidiano podía modificar el riesgo cardiovascular mucho antes de que existiera evidencia clínica consolidada.

La ciudad de Londres de la posguerra no parecía un escenario propicio para una revolución silenciosa en la medicina. Entre el racionamiento, la reconstrucción urbana y el inicio de la Guerra Fría, la prioridad sanitaria pasaba por contener enfermedades infecciosas y atender heridas recientes.

Sin embargo, fue allí donde Jeremiah Noah Morris observó algo que cambiaría para siempre la relación entre el cuerpo y la salud: las personas que se movían más morían menos por enfermedades cardiovasculares.

Morris, médico y epidemiólogo del Medical Research Council británico, no llegó a esa conclusión en un laboratorio. La encontró en la calle. Comparó a los conductores de los autobuses londinenses de dos pisos, que pasaban largas horas sentados, con los inspectores que subían y bajaban escaleras durante toda la jornada laboral.

Los resultados fueron contundentes: los trabajadores activos presentaban menor incidencia de enfermedad coronaria y mayor expectativa de vida. El estudio fue publicado en 1953 en The Lancet y marcó el inicio de la epidemiología de la actividad física.

El estudio sobre los trabajadores
El estudio sobre los trabajadores del transporte londinense fue publicado en The Lancet en 1953 y marcó un punto de inflexión en la epidemiología.

Ese hallazgo, que con el tiempo llevó a que Morris fuera definido como “el hombre que descubrió el ejercicio”, tardó años en ser aceptado por la comunidad científica. La hipótesis parecía demasiado simple. No hablaba de medicamentos ni de intervenciones complejas, sino de algo cotidiano: moverse.

Siete décadas después, esa idea reaparece en otro registro, lejos del Londres industrial y cerca de una pileta de waterpolo. Carlos Vozzi, médico cardiólogo argentino jubilado, retoma el legado de Morris desde la práctica clínica y la experiencia corporal. Lo hace como investigador académico ya que estudia Filosofía, y como waterpolista senior que sigue compitiendo en torneos internacionales representando a la selección argentina.

Carlos Vozzi retoma esa tradición
Carlos Vozzi retoma esa tradición desde la cardiología, el deporte y la reflexión filosófica.

Para Vozzi, ese punto de inflexión sigue siendo clave para entender la medicina actual. “Morris miró lo que pasaba en la vida real y entendió algo esencial: el que se mueve se enferma más tarde”, sintetiza.

En su lectura, el valor del hallazgo no estuvo solo en la comparación empírica, sino en el cambio de paradigma que propuso: “A partir de ahí se entendió que la actividad física no tiene que ser necesariamente un deporte competitivo ni una búsqueda de rendimiento. No se trata de ganar torneos ni de alimentar el narcisismo, sino de sostener el cuidado y el equilibrio del ser”.

Desde esa perspectiva, agrega, el movimiento “tiene que exigir un poco, pero no doler”, porque es en ese punto —advierte— donde el ejercicio deja de ser castigo y se convierte en una herramienta que prolonga la vida “no solo en cantidad, sino también en calidad”.

Vozzi sostiene que la actividad física no puede pensarse como un bloque homogéneo. Diferencia con claridad tres conceptos: actividad física, ejercicio y deporte. La primera incluye cualquier movimiento cotidiano.

El ejercicio supone planificación y repetición. El deporte incorpora reglas, competencia y entrenamiento. Esa distinción no es teórica: define riesgos, beneficios y modos de cuidado.

En su trabajo clínico, Vozzi insiste en que la práctica física debe diseñarse de manera individual. Cada cuerpo arrastra una historia: hábitos, lesiones, enfermedades previas, deseos y límites.

Para Vozzi, (matrícula 5966,
Para Vozzi, (matrícula 5966, de baja por jubilación) el movimiento no es una prescripción genérica, sino una intervención que debe adaptarse a cada cuerpo.

En los adultos mayores, advierte, esa distinción se vuelve central: “El deporte es más exigente después de los 50, de los 60 y, en mi caso, después de los 70. Hay que modelarlo al deportista de esta edad para que la capacidad de su cuerpo, de su mente y su integración a un espacio social generen beneficios y no sean perjudiciales”.

No se trata de aplicar esquemas generales, sino de ajustar la práctica a cada biografía corporal: “Es un diseño a medida, un traje a medida que hay que hacer con cada persona, y no una estandarización que desconozca la individualidad de quien decide practicar un deporte, como el waterpolo”.

Por eso rechaza programas estandarizados que no contemplan particularidades biológicas, psicológicas y sociales. El enfoque que propone se apoya en evaluaciones funcionales periódicas y en una lógica de acompañamiento médico continuo.

El ejercicio deja de ser
El ejercicio deja de ser solo una herramienta de rendimiento físico para convertirse en un factor de salud pública.

Esa mirada dialoga de forma directa con el descubrimiento de Morris. El epidemiólogo británico demostró que no era necesario el deporte competitivo para proteger el corazón. El movimiento habitual alcanzaba. Vozzi actualiza esa premisa en un contexto distinto, atravesado por el sedentarismo prolongado, la sobreexigencia física y la cultura del rendimiento.

Mientras Morris trabajó con grandes poblaciones y estadísticas, Vozzi lo hace con personas concretas. Donde uno midió riesgos relativos, el otro observa trayectorias vitales. Ambos coinciden en un punto central: el ejercicio no debe ser heroico ni doloroso para ser beneficioso. Debe ser sostenido, posible y cuidado.

La experiencia deportiva ocupa un lugar relevante en la vida de Vozzi. Como jugador de waterpolo en categorías máster, integró equipos argentinos y compitió en campeonatos internacionales. Hace algunos meses, luego de competir en el Campeonato Mundial de Singapur, contamos su historia en Infobae.

Esa práctica no aparece como un gesto nostálgico, sino como una forma activa de pensar su presente, tiene 74 años. En ese recorrido, el deporte deja de ser rivalidad y se transforma en integración social, identidad y continuidad vital.

Morris también mantuvo una vida activa hasta edades avanzadas. Caminaba, nadaba y entrenaba con regularidad. Sus últimos trabajos se centraron en actividad física y envejecimiento saludable. La coherencia entre teoría y práctica fue una constante en su trayectoria.

Es que Morris amplió su mirada y fue más allá del vínculo entre trabajo y enfermedad coronaria. En una época en la que el ejercicio solo se justificaba por su utilidad laboral, militar o deportiva, sostuvo que el movimiento debía pensarse como una herramienta central de salud pública.

También modificó sus propios hábitos, dejó de fumar tras conocer los estudios de Richard Doll sobre tabaquismo y cáncer de pulmón, y adoptó la caminata regular como práctica cotidiana hasta el final de su vida. Ya en las décadas de 1960 y 1970 advirtió que las sociedades occidentales se habían convertido, por primera vez en la historia, en poblaciones obligadas a “hacer ejercicio” para mantenerse sanas.

Caminaba largas distancias cuando aún era una rareza, defendía el valor psicológico y social del acto de caminar y llegó a definir al ejercicio como “la mejor inversión en salud pública”, una afirmación que recién décadas después comenzó a traducirse en políticas, hábitos y recomendaciones sistemáticas.

El equipo argentino de waterpolo
El equipo argentino de waterpolo máster durante una competencia internacional en Singapur, donde Carlos Vozzi integró el plantel en representación del país.

El cruce entre Morris y Vozzi no es solo académico, sino conceptual. Uno inaugura una evidencia científica. El otro la traduce en su vida cotidiana. Entre ambos se traza una misma línea: el cuerpo humano necesita movimiento, pero también cuidado. No se trata de sumar exigencias, sino de sostener una relación equilibrada con el propio cuerpo a lo largo del tiempo.

En un contexto donde la longevidad crece y las enfermedades crónicas siguen siendo un desafío, la observación de Morris y la práctica de Vozzi convergen en una misma advertencia: moverse importa, pero cómo se hace puede marcar la diferencia entre beneficio y daño.

Temas Relacionados

Actividad física en adultos mayoresEjercicio personalizadoEvaluación médica deportivaWaterpolo seniorJeremy Morrisgeneracion silver

Últimas Noticias

Cuáles son los cinco países con los mejores sistemas jubilatorios del mundo

El contraste entre los mejores sistemas de retiro y los desafíos que enfrenta la región expone oportunidades para mejorar ingresos y regulaciones futuras

Cuáles son los cinco países

Qué es la pensión activa en Alemania y cómo funciona el beneficio fiscal para jubilados

El esquema incentivará que los adultos mayores sigan en el mercado laboral, sumando experiencia y ayudando a cubrir la falta de personal

Qué es la pensión activa

‘Los amigos de mis papás’ o cómo ser swinger después de los 65 años

Una conversación íntima tras una enfermedad materna da paso a un torbellino creativo. Relaciones, secretos y tabúes salen a la luz en una obra que cuestiona lo aprendido

‘Los amigos de mis papás’

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

La figura canadiense inspiró nuevas miradas sobre la aceptación personal y la autenticidad en cada etapa de la vida

Murió Catherine O’Hara, la actriz

Carmen Herrera, la historia de la artista que vendió su primera obra a los 89 años

Su ascenso global inició tras décadas de perseverancia y adversidad, inspirando un debate renovado sobre el papel de las mujeres en el arte contemporáneo

Carmen Herrera, la historia de
DEPORTES
Fue multicampeón con Independiente, jugó

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en Colombia y logró su primera victoria en la pretemporada

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

TELESHOW
Sofí Morandi se prepara para

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

INFOBAE AMÉRICA

Un poeta a la venta

Un poeta a la venta y un siniestro chanchito alcancía: dos libros de Afonso Cruz retratan la obsesión por el dinero

Por qué ‘Más que rivales’ es un éxito en Rusia, donde el contenido LGBTQ+ está fuertemente censurado

Claves del documental sobre vida y obra de Mel Brooks, el hombre de los 99 años

Fuertes e intensas lluvias en la región metropolitana de Santiago de Chile: hay más de 26 mil usuarios sin energía

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca