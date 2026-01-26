Generación Silver

Inteligencia artificial sin edad: capacitaciones para mayores de 50 en Argentina y Latinoamérica

Las experiencias apuntan a estrechar la brecha digital y fortalecer la autonomía de quienes adoptan herramientas tecnológicas en la madurez

La iniciativa busca reducir la brecha digital y facilitar procesos de reconversión laboral en la población adulta.

El Gobierno de San Juan lanzó oficialmente EsencIA, un programa gratuito de formación en inteligencia artificial desarrollado en colaboración con la Fundación Eidos Global y con el respaldo de Google.org. La iniciativa tiene como objetivo capacitar a miles de personas de la provincia, con especial énfasis en la población mayor de 50 años, y apunta a reducir la brecha digital, facilitar procesos de reconversión laboral y ampliar las oportunidades de inclusión y empleabilidad, según informó el Gobierno local.

El programa funcionará a través de una convocatoria online y sin costo para los participantes. En esta primera etapa se ofrecerán dos trayectos formativos. El curso principal está orientado a personas con secundario completo y conocimientos básicos en herramientas digitales, y se centra en la alfabetización en inteligencia artificial.

El convenio entre el Gobierno de San Juan y la Fundación Eidos Global tendrá una vigencia de dos años.

El segundo está dirigido a la formación de formadores y prevé la capacitación de alrededor de 100 instructores que luego replicarán los contenidos en distintos departamentos de la provincia, con el objetivo de ampliar el alcance territorial de la propuesta.

El convenio firmado entre el Gobierno de San Juan y la Fundación Eidos Global tendrá una vigencia de dos años y contempla diversas acciones vinculadas al desarrollo académico y la reconversión laboral de la población adulta. En el caso de los formadores, la capacitación inicial se realizará de manera virtual y tendrá una duración aproximada de tres semanas, de acuerdo con la información oficial.

El curso de alfabetización aborda contenidos que van desde los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana hasta el uso responsable de la tecnología. Además, incorpora módulos orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales, como el pensamiento crítico, la empatía y el trabajo colaborativo, señalaron desde la Fundación Eidos Global.

Además de contenidos técnicos, la capacitación incorpora habilidades socioemocionales como pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

Desde el Gobierno provincial indicaron que las inscripciones para ambos trayectos ya se encuentran abiertas y que la experiencia podría servir como modelo para otras jurisdicciones.

En San Juan, como en gran parte del país, el acceso a internet entre personas adultas es significativo, aunque persisten diferencias en los niveles de competencias digitales en comparación con los grupos más jóvenes, un escenario que el programa busca revertir mediante formación específica y acompañamiento.

Iniciativas similares se desarrollan en otros países de América Latina. En Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín implementa el curso presencial Sabios y digitales, diseñado para fortalecer competencias digitales y promover el uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial entre adultos mayores, según informó la Agencia de Noticias UPB.

Allí, los participantes aprenden a utilizar plataformas como ChatGPT y otras aplicaciones, con el acompañamiento de docentes que adaptan los contenidos a las necesidades y motivaciones del grupo.

En Colombia, universidades desarrollan programas presenciales para acercar la inteligencia artificial a adultos mayores.

Daniel Ricardo Muñoz, docente del programa, explicó que uno de los principales desafíos es “hacerles entender que aún tienen la posibilidad de usar estas tecnologías en su día a día”. Señaló que muchas personas mayores consideran difícil aprender herramientas nuevas, aunque el enfoque práctico y el acompañamiento cercano permiten superar esas barreras.

En Chile, la Universidad de Concepción puso en marcha a comienzos de 2025 el curso en línea IA Generativa para el día a día, a través del portal Campus Abierto. Entre enero y marzo, la propuesta registró más de 2.600 inscriptos, con participación de personas mayores de 60 años, según datos difundidos por la institución.

En América Latina crecen las iniciativas de alfabetización digital orientadas a personas adultas y mayores.

La vicerrectora y coordinadora del proyecto genIA, Paulina Rincón González, sostuvo que “la inteligencia artificial es una tecnología que llegó para quedarse y, con los conocimientos adecuados, puede aportar a mejorar la calidad de vida de las personas”.

Tanto en Colombia como en Chile, los responsables de los programas coinciden en que las principales dificultades iniciales están vinculadas a la familiarización con términos técnicos y a la navegación en entornos digitales. Sin embargo, el trabajo con ejemplos cotidianos y el acompañamiento docente favorecen la confianza y la autonomía digital de los participantes.

Desde las instituciones involucradas destacan mejoras en la autoestima, la integración social y la motivación de las personas adultas que participan de estas capacitaciones, así como una mayor independencia para realizar trámites y acceder a información y servicios digitales.

En ese marco, el Gobierno de San Juan estima que EsencIA permitirá acercar oportunidades de formación y reconversión laboral a miles de personas, en un contexto donde la educación en inteligencia artificial comienza a consolidarse como una herramienta clave para la inclusión social y laboral en todas las edades.

Si querés saber cómo puede la inteligencia artificial hacer más autónomos y creativos a los silver y facilitar la colaboración entre generaciones, te recomendamos esta nota.

