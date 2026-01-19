14 necesidades fundamentales de los adultos mayores: la lista con la cual Virginia Henderson revolucionó la enfermería

Virginia Avenel Henderson nació el 30 de noviembre de 1897 en Kansas City y falleció el 19 de marzo de 1996, con 98 años. Desarrolló su interés por la enfermería a partir de la Primera Guerra Mundial, y dedicó su vida a redefinir la profesión y dejar un legado para todos aquellos que se ocuparon después de ella a los cuidados de salud, en especial aquellos destinados a las personas mayores.

Esta famosa lista de 14 necesidades fundamentales no es solo para hospitales; es una guía de oro para que cualquier adulto mayor, sea independiente o necesite algo de ayuda, viva con total bienestar y comodidad. Su célebre lista sirve desde entonces como guía para la atención en especial de las personas internadas, pero puede y debe aplicarse también respecto de aquellos seniors que aún conservan en forma total o parcial su autonomía.

El enfoque de Virginia Henderson permanece como una referencia ineludible para los profesionales sanitarios, aunque es muy útil para el público en general pues permite identificar todos los factores que impulsan la comodidad y el bienestar de las personas mayores.

Henderson revolucionó la enfermería de su tiempo con su lista de 14 necesidades

1. La necesidad de respirar

Parece una verdad de perogrullo, pero este requisito ocupa un lugar primordial en la lista, ya que tiene que ver con la calidad de vida. La capacidad respiratoria influye directamente en la independencia y el bienestar: si uno padece limitaciones respiratorias, puede verse comprometida su movilidad y la realización de ciertas actividades cotidianas. La evaluación de esta necesidad vital se basa en diversos criterios que permiten determinar el alcance de las dificultades. Se evalúa entonces: la ausencia de problemas respiratorios; la presencia de disnea (dificultad para respirar); la necesidad de dispositivos de asistencia, como nebulizadores, para facilitar la función respiratoria; la necesidad de soporte ventilatorio para mantenerla. De más está decir que una buena prevención en los años jóvenes, como el no fumar o dejar de hacerlo lo antes posible, o aprender a respirar y desarrollar actividad física que aumente la capacidad pulmonar, se verifica en esta etapa de la vida.

2. Necesidad de comida y bebida

¿Básico, verdad? Esta necesidad fundamental es crucial para una vida saludable, ya que una nutrición inadecuada puede provocar síntomas depresivos, disminución de la energía o pérdida de apetito. Es fundamental supervisar el equilibrio nutricional, dice Henderson, asegurándose de que la persona reciba todos los nutrientes necesarios para su salud y bienestar. En nuestros días la práctica de una nutrición adecuada es ya una verdad ampliamente difundida, pero sea por razones económicas, por falta de acompañamiento o por costumbres arraigadas, muchos adultos mayores no reciben una alimentación adecuada ni se hidratan correctamente.

3. Necesidad de eliminación

Una función vital del organismo es la eliminación de los desechos del metabolismo, esencialmente por vía urinaria e intestinal. No satisfacer esta necesidad puede provocar diversos problemas, como complicaciones urinarias, estreñimiento de diversa gravedad y obstrucciones intestinales. La evaluación de la capacidad de eliminación se basa en cuatro niveles: continencia sin complicaciones; necesidad de asistencia (uso de un urinario, una bacinilla, etc.); incontinencia diurna o nocturna; incontinencia a la vez diurna y nocturna. El estreñimiento crónico, las malas costumbres relacionadas con esta función primordial, como el retener la orina o las heces por largos períodos, no contribuyen a una buena salud de la vejiga o de los intestinos.

4. Necesidad de movimiento y buena postura

Se relaciona con la movilidad y el funcionamiento del sistema músculo esquelético, e interactúa estrechamente con otras necesidades esenciales, como la capacidad respiratoria (una respiración inadecuada puede afectar negativamente el movimiento y la postura) y la necesidad de eliminar desechos. La movilidad desempeña un papel crucial en la vida social, ya que permite participar en las actividades diarias y de ocio (ir de compras, bailar, pasear por la naturaleza o en la ciudad con los nietos, hacer las tareas del hogar, etc.). Cuando esta necesidad no se satisface, puede limitar gravemente la interacción social y, por lo tanto, aumentar el riesgo de aislamiento.

5. Necesidad de sueño y descanso

Dormir bien es esencial para mantener un buen nivel de vida y un bienestar general. Esta capacidad influye tanto en el bienestar físico (en términos de energía, salud y recuperación) como en el bienestar psicológico. Es fundamental evaluar la calidad del sueño, pero también comprender las causas subyacentes de posibles trastornos como el insomnio, el síndrome de piernas inquietas o la apnea del sueño.

6. La necesidad de vestirse y desvestirse

Este es un indicador importante del nivel de independencia de una persona mayor. Con la edad, uno puede experimentar ciertas dificultades motoras que le hagan depender de otros para satisfacer esta necesidad básica. En el marco de las 14 necesidades enumeradas por Virginia Henderson, es fundamental promover la autonomía al máximo para preservarla, en lugar de que otros la asuman por completo.

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales

Si la persona es dependiente, también puede experimentar dificultades para regular su temperatura corporal (debido a una condición médica o problemas para adaptar su ropa al clima). Para los adultos mayores, regular la temperatura corporal es esencial para prevenir los riesgos asociados con las variaciones climáticas, mantener una función fisiológica adecuada y garantizar una salud general óptima. Si no se tiene un termómetro o no se mide la temperatura regularmente, puede ser necesario un control en este sentido.

Virginia Henderson en sus tiempos de enfermera

8. Necesidad de mantenerse limpio

La higiene personal y la capacidad para realizarla son aspectos fundamentales de las 14 necesidades para Virginia Henderson. Como parte de un plan de cuidados de enfermería, debe realizarse una evaluación de sus capacidades a fin de brindar apoyo personalizado (para asistencia parcial o completa), siempre con el objetivo de garantizar el mantenimiento de una higiene adecuada.

9. Necesidad de evitar peligros

Esto concierne principalmente a dos categorías de personas mayores: las que tienen discapacidades significativas de movilidad, y las personas con depresión. Para las primeras, es crucial evaluar la frecuencia de caídas. Para las segundas, se debe prestar especial atención a evaluar si representan un riesgo para su propia seguridad.

10. Necesidad de comunicar

La dificultad para expresarse con claridad puede contribuir al empeoramiento de ciertas afecciones médicas, así como a una forma de aislamiento social. Hoy en día, la tecnología ayuda a mantener un contacto con la familia y con los amigos incluso a la distancia, pero este tipo de comunicación no debería reemplazar la relación personal, cara a cara, fundamental en toda etapa de la vida.

11. Necesidad de practicar la propia religión

Es posible encontrar consuelo en las creencias espirituales o religiosas. Por lo tanto, es importante respetar las convicciones de todos y no obstaculizar su práctica. Para muchos mayores educados en una fe religiosa, la pertenencia a una comunidad de creyentes es fundamental y debería ser facilitada aun cuando la persona está internada lejos de su lugar habitual de pertenencia.

12. Necesidad de ocupación y autorrealización

Aunque esta necesidad pueda parecer menos importante que las necesidades básicas, desempeña un papel fundamental en la recuperación de ciertas afecciones de salud. Siempre que sea posible, se recomienda mantener una o más formas de actividad física e intelectual para contribuir a la movilidad corporal y a la salud mental. Es lo que se conoce como jubilación activa: ya no se trabaja, pero uno se mantiene en movimiento de diversas maneras.

13. Necesidad de recreación y entretenimiento

Ya Virginia Henderson señaló en su momento algo que hoy es plenamente aceptado: la importancia de mantener actividades de ocio y placeres personales. Puede tratarse de una manualidad relajante, una actividad física placentera, sesiones de jardinería o visitas a museos y exposiciones, por ejemplo. El adulto mayor debe ser incentivado a cultivar una afición o una pasión que le permita desconectarse mentalmente.

Mantenerse activo física y mentalmente es esencial para la generación silver

14. Necesidad de aprender

Finalmente, es crucial que la persona continúe aprendiendo en lugar de permanecer pasiva. Este enfoque le permite desarrollarse como individuo y mantenerse dinámico. Es necesario cultivar la curiosidad: aún queda mucho por descubrir. Muchas instituciones y programas comunitarios ofrecen cursos y talleres a los cuales los adultos mayores pueden acceder. La tecnología, una vez más, ayuda también a que aquellos que por diversas razones no pueden asistir a clases presenciales tengan la oportunidad de aprender cosas nuevas o reforzar conocimientos anteriores.

La lápida de Henderson que honra su rol como arquitecta de la enfermería