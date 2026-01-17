Quiénes son los ‘grandfluencers’ chinos y cómo narran la vida cotidiana en las redes sociales

Casi el 20 % de los nuevos usuarios de internet en China durante 2024 pertenece a la franja etaria de más de 60 años.

La irrupción de los grandfluencers —los influencers senior— está transformando el panorama digital tanto en China como en Occidente. Mientras que en el país asiático esta tendencia ha alcanzado una escala multitudinaria, con un notable énfasis en la colectividad y la transmisión de experiencias, en redes occidentales predominan los modelos individualizados o de colaboración entre pequeños grupos.

Este fenómeno global reconfigura la visibilidad social de los adultos mayores, impacta la economía digital e influye en la comunicación intergeneracional.

En China, más de treinta millones de usuarios mayores de 60 años accedieron activamente a redes sociales como Xiaohongshu y Douyin en 2024, según datos recogidos por Global Times.

Xiaohongshu concentra más de 100 millones de publicaciones realizadas por creadores senior.

Xiaohongshu, aplicación equivalente a Instagram, ha reportado más de cien millones de publicaciones realizadas por creadores senior. Mientras tanto, en Douyin —la versión china de TikTok— existen más de veinte influencers de edad avanzada con más de cuatro millones de seguidores cada uno, según Xinhua.

Casi una quinta parte de los nuevos internautas chinos en 2024 tiene más de 60 años, de acuerdo con el China Internet Network Information Center.

Plataformas como Xiaohongshu han implementado guías y programas específicos para facilitar el acceso de los mayores a la creación de contenido, lo que respalda el protagonismo de esta franja etaria en la vida digital del país.

A diferencia de Occidente, donde se destacan perfiles individuales o proyectos colaborativos de pequeño alcance, la escena china está marcada por cuentas grupales y colectivos de creadores.

Los llamados grandfluencers ganan espacio en redes sociales y reconfiguran la visibilidad pública de los adultos mayores.

Ejemplos como Glamma Beijing —un grupo de mujeres mayores que rompen estereotipos de edad y moda en Douyin— ilustran la identidad colectiva que caracteriza a muchos grandfluencers chinos, según Sixth Tone.

El fenómeno de la celebridad individual y exportable es poco común en China; por el contrario, las narrativas tienden a girar en torno a familias, grupos o apodos reconocibles localmente.

En Estados Unidos, el modelo preponderante es el de la figura individual o la colaboración. La cuenta colectiva Retirement House ha popularizado el formato residencial en TikTok, con actores mayores de 70 años produciendo contenido humorístico y social, según BuzzFeed News.

Diane Shiffer, conocida como YourChubbyVintageNana en TikTok, se consolidó como una de las voces que reflejan el protagonismo público de los adultos mayores en el ecosistema digital occidental.

Retirement House fue creada por Flighthouse Media en 2021 y renueva su elenco conforme avanzan los años por motivos de salud o fallecimiento de sus integrantes.

La popularidad de la creadora en TikTok muestra cómo las redes occidentales amplifican experiencias cotidianas y relatos personales.

Los contenidos de los influencers senior en China se centran en memorias personales, consejos de vida, vínculos familiares y reflexión sobre el paso del tiempo.

Wang Yuzhen, exmaestra jubilada con perfil en Xiaohongshu, relató a Global Times que inició su actividad digital animada por su sobrina, primero para recordar a su madre y, más tarde, para compartir historias propias y ajenas.

La interacción nacida de sus publicaciones, que suman cientos de miles de me gusta, ha permitido conversaciones entre distintas generaciones. “La vitalidad con la que viven ayuda a los jóvenes a liberarse del agotamiento del trabajo”, afirmó un usuario en declaraciones a Global Times.

Las plataformas chinas desarrollaron programas específicos para facilitar el acceso de adultos mayores a la creación de contenido.

El impacto social rebasa lo puramente digital. En China, la participación activa de los grandfluencers fomenta la aceptación de la vejez, impulsa la transmisión de saberes y ayuda a los jóvenes a repensar el envejecimiento, como reconoció Shao Mingyu, estudiante de doctorado entrevistado por Global Times.

En Occidente, testimonios como el de Reatha Grey —integrante de Retirement House hasta su fallecimiento en 2024— destacan el papel de estos colectivos en el combate al aislamiento social y la formación de nuevos espacios relacionales para adultos mayores.

La fortaleza de los grandfluencers reside en su capacidad para ofrecer perspectivas inéditas y transmitir filosofías de vida que inspiran tanto a sus contemporáneos como a los más jóvenes. Su presencia activa y sus relatos personales renuevan el ecosistema digital, tendiendo puentes entre generaciones y acercando modelos positivos a quienes buscan referentes para disfrutar cada etapa de la vida.