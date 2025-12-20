Generación Silver

Por qué aparecen las arrugas y qué hábitos cotidianos pueden acelerarlas

Especialistas explican cómo influyen los cambios biológicos del paso del tiempo y ciertas conductas diarias en el deterioro de la piel, y qué factores pueden agravar la pérdida de firmeza y elasticidad

Guardar
A medida que los años avanzan, la piel experimenta cambios estructurales que la vuelven menos elástica y más propensa a la formación de arrugas.

Las arrugas forman parte del proceso natural de envejecimiento de la piel y suelen aparecer con el paso del tiempo en todas las personas, independientemente de su género, ubicación o estilo de vida. Su desarrollo varía según la edad, el entorno, los hábitos y la predisposición genética.

Las arrugas representan un signo visible del envejecimiento cutáneo. Aparecen principalmente en el rostro, cuello y manos, y se manifiestan como pliegues, líneas o surcos en la piel. La presencia y evolución de estas marcas dependen tanto de elementos biológicos como de conductas cotidianas.

A medida que los años avanzan, la piel experimenta cambios estructurales que la vuelven menos elástica y más propensa a la formación de arrugas. Este fenómeno ocurre por la disminución del colágeno y de la elastina, dos proteínas esenciales para la firmeza y elasticidad cutánea.

La disminución de colágeno y
La disminución de colágeno y elastina reduce la firmeza y elasticidad cutánea, favoreciendo la formación de arrugas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de arrugas y factores que inciden en su desarrollo

De acuerdo con expertos en dermatología y estética, las arrugas pueden clasificarse en varios tipos según sus causas. Julie García, especialista en cosmiatría biotecnológica, explicó a Milenio que existen arrugas estáticas, arrugas dinámicas y arrugas por deshidratación.

Las arrugas estáticas se marcan incluso cuando el rostro permanece en reposo. Se acentúan con el paso del tiempo y resultan de un proceso de fragmentación de las fibras elásticas de la piel. Por su parte, las arrugas dinámicas se relacionan con movimientos faciales repetidos, como gestos o expresiones habituales.

García menciona las arrugas ocasionadas por deshidratación. De acuerdo a Milenio, cuando la piel no recibe suficiente hidratación o tiende a la sequedad, aparecen pequeños surcos y líneas finas que deterioran su aspecto.

Existen distintos tipos de arrugas:
Existen distintos tipos de arrugas: estáticas, dinámicas y por deshidratación, cada una con causas y características propias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios relacionados con la edad y la genética

Alrededor de los 30 años, surgen las denominadas arrugas gravitacionales. En esta etapa, el envejecimiento celular se evidencia gradualmente y la piel comienza a perder soporte.

Una vez que se alcanzan los 60 años, el rostro suele mostrar una pérdida significativa de densidad y ácido hialurónico, lo que acentúa los pliegues en pómulos y otras áreas faciales. Hacia los 70 años, aparecen los llamados microdaños: pequeños surcos que se distribuyen por todo el rostro y otorgan a la piel el característico aspecto propio de las edades avanzadas.

Expertos afirman que la herencia genética y los procesos naturales de envejecimiento influyen decisivamente en la formación de arrugas. Sin embargo, identifican otros factores modificables que también inciden en la aparición y rapidez con que progresa este proceso.

Hábitos que aceleran la aparición de arrugas

Según la especialista, la radiación solar constituye uno de los principales elementos que aceleran el deterioro cutáneo. La exposición inadecuada al sol daña las fibras de colágeno y elastina, fundamentales para la estructura de la piel.

De acuerdo con Mayo Clinic, el sol es responsable de una gran cantidad de cambios poco deseados en el cutis, ya que debilita los tejidos que proporcionan soporte y elasticidad. La fotoprotección adecuada puede retrasar la aparición de líneas y pliegues prematuros.

Mantener una rutina de hidratación,
Mantener una rutina de hidratación, consumir antioxidantes y evitar dormir con maquillaje ayuda a prevenir arrugas y líneas de expresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito perjudicial es fumar. El tabaco afecta la circulación sanguínea y reduce la capacidad de la piel para regenerarse, lo que propicia un envejecimiento anticipado. Diversos estudios sugieren que dejar de fumar puede mejorar visiblemente el aspecto cutáneo y reducir la futura formación de arrugas, independientemente de los años previos de consumo.

Recomendaciones para cuidar la piel y prevenir arrugas

El clima también influye sobre la salud de la piel. Los especialistas destacan que los cambios bruscos de temperatura, especialmente el frío, pueden resecar y generar envejecimiento prematuro. Es indispensable mantener una rutina de hidratación y aplicar productos de protección, así como consumir suficiente agua y una dieta equilibrada.

Julie García recomienda la ingesta de alimentos antioxidantes y el consumo de frutas y verduras ricas en agua. Estas medidas nutren y ayudan a reparar la barrera cutánea. También sugiere evitar dormir con maquillaje, ya que su permanencia afecta negativamente la renovación celular.

En general, la limpieza y humectación diaria del rostro se consideran prácticas básicas para conservar la piel sana. La sequedad mal atendida puede deteriorar las células y favorecer la formación de arrugas y líneas de expresión.

Por último, existen diversos tratamientos para quienes desean atenuar los signos del envejecimiento. Entre ellos se encuentran los procedimientos con láser y las intervenciones quirúrgicas. Sobre la elección de productos, la experta recomienda optar por aquellos que contienen ácido hialurónico, ya que fortalecen la hidratación y otorgan mayor volumen, contribuyendo a una apariencia más tersa y saludable.

Temas Relacionados

ArrugasEnvejecimientoJulie GarcíaRostroDermatologíaColágenoNewsroom BUEgeneracion-silverPodcast IA

Últimas Noticias

Policoro, la ciudad de los recuerdos dispersos: una tía de 91 años, familias que cruzan océanos y la memoria que se reinventa en cada encuentro

Un viaje familiar revela historias de supervivencia y reencuentro. Generaciones separadas por países y lenguas se reúnen en una mesa sencilla. El pasado y el presente se entrelazan en rituales cotidianos

Policoro, la ciudad de los

Cómo serán los edificios inteligentes y accesibles a los adultos mayores según las últimas innovaciones

La MIBA de Milán mostró novedades en accesibilidad, automatización y seguridad que permiten a los personas de edad avanzada o con movilidad reducida desplazarse sin obstáculos

Cómo serán los edificios inteligentes

Por qué la disminución hormonal y el sedentarismo afectan de manera diferente a hombres y mujeres en el proceso de envejecimiento

Analizar los factores que inciden en la calidad de vida permite comprender desafíos únicos y estrategias para afrontar los cambios fisiológicos

Por qué la disminución hormonal

Aprender inglés después de los 60 a través de viajes inmersivos: beneficios cognitivos y sociales

La demanda crece entre personas mayores que buscan mantenerse activas, sumar experiencias educativas en el exterior y fortalecer la memoria, la atención y la integración social según evidencia académica reciente

Aprender inglés después de los

Brad Pitt cumplió 62 años: cómo es la rutina de alimentación y ejercicio que lo mantiene en buena forma

El actor adopta hábitos simples y sostenidos que priorizan el equilibrio físico y mental en su vida cotidiana

Brad Pitt cumplió 62 años:
DEPORTES
El ranking de los 100

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

TELESHOW
Juariu celebró el primer año

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

Silvina Escudero cerró una importante etapa de su vida y festejó la obtención de su diploma

Arturo Puig reflexionó sobre la muerte de Selva Alemán y habló de mala praxis: “Entró y no salió más”

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

La divertida reacción de Patricia Sosa al ser interrumpida por un celular en pleno show

INFOBAE AMÉRICA

Una ONG con sede en

Una ONG con sede en Honduras pidió por un escrutinio “transparente” y llamó a respetar la voluntad popular que “no se negocia”

Un hallazgo arqueológico en San Pietro di Castello desafía las creencias sobre la historia del vidrio veneciano

Así se almorzaba en la antigua Roma: comida rápida, bares urbanos y costumbres que cambiaron la historia

Guerra en Ucrania: la inteligencia de Estados Unidos asegura que Putin busca recuperar regiones del antiguo imperio soviético

El recuento que definirá al presidente de Honduras avanza en medio de la desconfianza