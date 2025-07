Experimentos de laboratorio muestran por qué se forman las arrugas

JUEVES, 24 de julio de 2025 (HealthDay News) -- La lucha por controlar las arrugas es un conflicto antiguo, en el que las personas usan cualquier cantidad de lociones, cremas y tratamientos para tratar de suavizar su piel.

Ahora, los investigadores dicen que saben exactamente por qué se arruga la piel.

"Esto ya no es solo una teoría", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Guy German, profesor asociado de ingeniería biomédica en la Universidad de Binghamton, en el norte del estado de Nueva York. "Ahora tenemos pruebas experimentales sólidas que muestran el mecanismo físico detrás del envejecimiento".

Los experimentos de laboratorio muestran que la piel envejecida se estira, se contrae y se dobla bajo presión, y eventualmente forma arrugas, según los hallazgos que se publican en la edición de octubre del Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Esencialmente, las arrugas ocurren cuando la piel de una persona se estira en una dirección y luego se contrae en la otra, encontraron los investigadores.

El equipo de investigación dio la sudadera con capucha favorita de una persona como ejemplo. Después de años de uso, se estirará en diferentes lugares, al igual que la piel de esa persona.

Para el estudio, los investigadores estiraron pequeñas tiras de piel de personas de 16 a 91 años, simulando las fuerzas naturales que trabajan en la piel todos los días.

Cuando la piel se estira en una dirección, se contrae en la otra, dijeron los investigadores.

Pero la contracción se hace más grande con la edad, lo que resulta en la formación de arrugas.

"Si estiras plastilina, por ejemplo, se estira horizontalmente, pero también se encoge en la otra dirección [y] se vuelve más delgado. Eso es lo que hace la piel también", dijo German. "A medida que envejeces, esa contracción se hace más grande. Y si tu piel se contrae demasiado, se dobla. Así es como se forman las arrugas".

Esto empeora por los cambios relacionados con la edad en el colágeno y la elastina, las proteínas que proporcionan soporte estructural dentro de la piel de una persona, añadieron los investigadores.

"Las cosas se degradan un poco y resulta que la piel se estira más lateralmente, lo que causa las arrugas reales que se forman", dijo German. "Y la razón por la que eso existe en primer lugar es que su piel no está libre de estrés. De hecho, se estira un poco. Por lo tanto, hay fuerzas inherentes dentro de la propia piel, y esas son la fuerza impulsora de las arrugas".

El daño solar también puede contribuir al envejecimiento de la piel, anotó.

"Si pasas tu vida trabajando al aire libre, es más probable que tengas una piel más envejecida y arrugada que los oficinistas, por ejemplo", dijo German. "El envejecimiento cronológico y el fotoenvejecimiento te dan resultados similares. Así que ve y ten un verano fabuloso, pero no olvides la loción bronceadora, tu futuro yo lo apreciará".

German dijo que esta investigación representa un "Santo Grial" para él, dada la gran cantidad de productos antienvejecimiento presentados por la industria cosmética.

"Cuando entré en este campo, ese era uno de mis objetivos: ¿puedo entender el envejecimiento?", dijo. "Porque si miro la televisión, la radio, en línea, en las tiendas, me dicen 1,000 cosas diferentes sobre cómo mejorar la salud de mi piel, y quiero saber qué está bien y qué no. Así que pensé en saltar hasta el final y tratar de resolverlo yo mismo. "

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre las arrugas.

FUENTE: Universidad de Binghamton, comunicado de prensa, 22 de julio de 2025