Generación Silver

Las ciudades más elegidas por los viajeros +50 argentinos en 2025

Cultura, gastronomía e historia guían la elección de actividades, y la digitalización, la búsqueda de calidad y la anticipación marcan el perfil del turismo silver de nuestro país

Guardar
La visita guiada al Coliseo,
La visita guiada al Coliseo, el Foro y el Palatino se ubica entre las actividades más reservadas por el turismo silver argentino.

El turismo silver —integrado por personas mayores de 50 años— se consolida como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado argentino. Con capacidad económica, buen estado de salud y una adopción creciente de herramientas digitales, esta generación combina tiempo libre y deseo de experiencias inmersivas, personalizadas y de calidad.

En 2025, los destinos internacionales encabezan sus elecciones. Roma y París lideran el ranking, seguidas por Madrid y Barcelona.

Según Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Development Manager de Civitatis en Chile, Uruguay y Paraguay, el listado se completa con Londres, Florencia, Nueva York, Ámsterdam, Milán, Sevilla, Lisboa, Praga, Río de Janeiro, Edimburgo, Berlín, Atenas, Budapest, Granada y Málaga.

París: alta demanda de paseos
París: alta demanda de paseos por el Sena y acceso preferencial a sus principales monumentos.

“Roma y París se posicionaron como los destinos favoritos por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, además de la amplia oferta de experiencias guiadas”, detalla.

Las actividades gastronómicas encabezan las búsquedas. “Los viajeros mayores priorizan los tours temáticos, las clases de cocina y las degustaciones en bodegas”, explica Posse.

También crece la compra anticipada de entradas para espectáculos y la contratación de visitas guiadas en las principales capitales del mundo. En este punto, remarca tres criterios clave: calidad, seguridad y validación de la experiencia. “Contamos con un equipo de curaduría que selecciona las mejores actividades y un sistema de valoración con comentarios reales”, sostiene.

Entre los viajeros silver plus se consolida un perfil que busca comodidad, bienestar, afecto e innovación. Se trata de un grupo activo y conectado, que reserva vuelos y alojamientos de manera digital, utiliza apps de viaje y valora servicios como códigos QR o experiencias inmersivas. La digitalización ya no es un extra: es el nuevo estándar.

Nueva York figura entre las
Nueva York figura entre las ciudades más elegidas por el turismo silver argentino, con gran demanda del tour Contrastes y visitas guiadas por sus barrios emblemáticos.

La estacionalidad marca diferencias claras. Durante el invierno, las ciudades con historia, cultura y entretenimiento —como Madrid, París o Nueva York— ganan terreno. En verano, prevalecen los destinos de descanso y naturaleza: Río de Janeiro, Sevilla y Málaga.

A la vez, emergen destinos antes poco habituales para esta franja etaria. “Observamos un fuerte crecimiento en la contratación de actividades en Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Dubái, Reikiavik y Zanzíbar”, indica Posse.

El Castillo de Osaka, Universal
El Castillo de Osaka, Universal Studios Japan y el Zoológico Tennōji aparecen entre las experiencias más elegidas en Japón por el turismo silver.

Japón encabeza la lista de países no tradicionales con mayor crecimiento: un 750% más de reservas frente a 2024. Le siguen Emiratos Árabes Unidos, con un 105%, y Portugal, con un 95%.

Las actividades más reservadas también ofrecen una radiografía del comportamiento del turismo silver. Entre las más elegidas se encuentran las visitas guiadas a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina; el Coliseo, Foro y Palatino; el paseo en barco por el Sena; la visita a la Sagrada Familia sin colas; el tour Contrastes de Nueva York; la entrada a la tercera planta de la Torre Eiffel; la excursión a Versalles y los recorridos tempranos por la Capilla Sixtina. “Priorizan experiencias activas y personalizadas”, resume.

Nicolás Posse destaca que Roma
Nicolás Posse destaca que Roma y París lideran las preferencias del turismo silver argentino.

La accesibilidad aparece como un factor transversal. “Es clave para este segmento y para cualquier viajero”, afirma Posse. También destaca la anticipación como un rasgo distintivo: planifican, investigan y comparan antes de comprar.

En cuanto al uso de plataformas digitales, el ejecutivo asegura que la elección se sostiene en la combinación entre curaduría profesional, variedad de actividades y una comunidad global de usuarios. “Tenemos una valoración promedio de 9,1 sobre 10 y más de cinco millones de opiniones reales”, precisa. La confianza, afirma, se construye con “reseñas verificadas, políticas claras de cancelación y reembolso, y atención telefónica 24/7”.

Madrid gana protagonismo entre los
Madrid gana protagonismo entre los viajeros silver argentinos.

El perfil del viajero silver argentino evoluciona hacia propuestas integrales, con experiencias culturales enriquecedoras, acceso preferencial y actividades personalizadas como principales motores de decisión. Es un segmento que se expande y redefine las estrategias del mercado turístico para los próximos años.

Temas Relacionados

Turismo silverViajeros mayores de 50 añosCivitatisDestinos internacionalesExperiencias culturalesRomaParísgeneración silver

Últimas Noticias

El sorprendente motivo por el que muchas mujeres de más de 55 años se despiertan a las 3 de la madrugada

Cada vez más personas experimentan este despertar en medio de la noche, un hábito que empieza a llamar la atención de los expertos

El sorprendente motivo por el

Cuáles son las cinco prácticas a incorporar en nuestro estilo de vida para una longevidad saludable

De acuerdo a lo relevado por un estudio de la Universidad de Harvard, adoptar estas prácticas redujo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y aumentó el tiempo vivido con bienestar

Cuáles son las cinco prácticas

Teté Coustarot: “La única forma de ser libre es ser independiente económicamente”

En un repaso íntimo, la conductora, periodista y modelo revisita las decisiones que moldearon su vida: la convicción de defender su autonomía, el impulso que la llevó a animarse siempre y la libertad conquistada sin representantes ni culpas

Teté Coustarot: “La única forma

Cine: cuando el amor en parejas maduras se muestra capaz de realizar sacrificios últimos

Hay filmes que reflejan magistralmente situaciones en las que la enfermedad y otras circunstancias extremas ponen a prueba los vínculos y nos hacen reflexionar acerca de lo que significa el enfrentar de a dos algunos de los inevitables deterioros del tiempo

Cine: cuando el amor en

Salud prostática, factores de riesgo y claves para la prevención

Especialistas de Mayo Clinic advierten sobre la importancia del cuidado prostático en hombres mayores y detallan nuevos métodos de prevención, diagnóstico precoz y terapias innovadoras para mejorar la calidad de vida masculina

Salud prostática, factores de riesgo
DEPORTES
Argentina aplastó 105-49 a Cuba

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

El especial regalo que recibió Colapinto en el Gran Premio de Qatar de F1: “Fue una aventura de dos días”

El inesperado dardo de Hulk contra Sampaoli que expuso la crisis que sufre el Atlético Mineiro

Fue número 2 del mundo, volvió a jugar al tenis con 41 años y sorprendió con su triunfo

“¿No me van a preguntar por el arbitraje?”: la ironía de Insua antes de dejar la conferencia tras la caída de Barracas ante Gimnasia

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Dar las gracias: Delphine de

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami

Maryam Touzani: “En el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran”

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala