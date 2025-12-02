Las ciudades más elegidas por los viajeros +50 argentinos en 2025

La visita guiada al Coliseo, el Foro y el Palatino se ubica entre las actividades más reservadas por el turismo silver argentino.

El turismo silver —integrado por personas mayores de 50 años— se consolida como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado argentino. Con capacidad económica, buen estado de salud y una adopción creciente de herramientas digitales, esta generación combina tiempo libre y deseo de experiencias inmersivas, personalizadas y de calidad.

En 2025, los destinos internacionales encabezan sus elecciones. Roma y París lideran el ranking, seguidas por Madrid y Barcelona.

Según Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Development Manager de Civitatis en Chile, Uruguay y Paraguay, el listado se completa con Londres, Florencia, Nueva York, Ámsterdam, Milán, Sevilla, Lisboa, Praga, Río de Janeiro, Edimburgo, Berlín, Atenas, Budapest, Granada y Málaga.

París: alta demanda de paseos por el Sena y acceso preferencial a sus principales monumentos.

“Roma y París se posicionaron como los destinos favoritos por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, además de la amplia oferta de experiencias guiadas”, detalla.

Las actividades gastronómicas encabezan las búsquedas. “Los viajeros mayores priorizan los tours temáticos, las clases de cocina y las degustaciones en bodegas”, explica Posse.

También crece la compra anticipada de entradas para espectáculos y la contratación de visitas guiadas en las principales capitales del mundo. En este punto, remarca tres criterios clave: calidad, seguridad y validación de la experiencia. “Contamos con un equipo de curaduría que selecciona las mejores actividades y un sistema de valoración con comentarios reales”, sostiene.

Entre los viajeros silver plus se consolida un perfil que busca comodidad, bienestar, afecto e innovación. Se trata de un grupo activo y conectado, que reserva vuelos y alojamientos de manera digital, utiliza apps de viaje y valora servicios como códigos QR o experiencias inmersivas. La digitalización ya no es un extra: es el nuevo estándar.

Nueva York figura entre las ciudades más elegidas por el turismo silver argentino, con gran demanda del tour Contrastes y visitas guiadas por sus barrios emblemáticos.

La estacionalidad marca diferencias claras. Durante el invierno, las ciudades con historia, cultura y entretenimiento —como Madrid, París o Nueva York— ganan terreno. En verano, prevalecen los destinos de descanso y naturaleza: Río de Janeiro, Sevilla y Málaga.

A la vez, emergen destinos antes poco habituales para esta franja etaria. “Observamos un fuerte crecimiento en la contratación de actividades en Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Dubái, Reikiavik y Zanzíbar”, indica Posse.

El Castillo de Osaka, Universal Studios Japan y el Zoológico Tennōji aparecen entre las experiencias más elegidas en Japón por el turismo silver.

Japón encabeza la lista de países no tradicionales con mayor crecimiento: un 750% más de reservas frente a 2024. Le siguen Emiratos Árabes Unidos, con un 105%, y Portugal, con un 95%.

Las actividades más reservadas también ofrecen una radiografía del comportamiento del turismo silver. Entre las más elegidas se encuentran las visitas guiadas a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina; el Coliseo, Foro y Palatino; el paseo en barco por el Sena; la visita a la Sagrada Familia sin colas; el tour Contrastes de Nueva York; la entrada a la tercera planta de la Torre Eiffel; la excursión a Versalles y los recorridos tempranos por la Capilla Sixtina. “Priorizan experiencias activas y personalizadas”, resume.

Nicolás Posse destaca que Roma y París lideran las preferencias del turismo silver argentino.

La accesibilidad aparece como un factor transversal. “Es clave para este segmento y para cualquier viajero”, afirma Posse. También destaca la anticipación como un rasgo distintivo: planifican, investigan y comparan antes de comprar.

En cuanto al uso de plataformas digitales, el ejecutivo asegura que la elección se sostiene en la combinación entre curaduría profesional, variedad de actividades y una comunidad global de usuarios. “Tenemos una valoración promedio de 9,1 sobre 10 y más de cinco millones de opiniones reales”, precisa. La confianza, afirma, se construye con “reseñas verificadas, políticas claras de cancelación y reembolso, y atención telefónica 24/7”.

Madrid gana protagonismo entre los viajeros silver argentinos.

El perfil del viajero silver argentino evoluciona hacia propuestas integrales, con experiencias culturales enriquecedoras, acceso preferencial y actividades personalizadas como principales motores de decisión. Es un segmento que se expande y redefine las estrategias del mercado turístico para los próximos años.