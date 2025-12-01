Generación Silver

Teté Coustarot: “La única forma de ser libre es ser independiente económicamente”

En un repaso íntimo, la conductora, periodista y modelo revisita las decisiones que moldearon su vida: la convicción de defender su autonomía, el impulso que la llevó a animarse siempre y la libertad conquistada sin representantes ni culpas

Guardar
En esta entrevista, Teté Coustarot repasa las decisiones que marcaron su vida: la importancia de ser independiente, perderle el miedo a todo y animarse siempre. Habla de cómo construyó su libertad sin representantes y sin culpas y con trabajo propio. También reflexiona sobre el paso del tiempo, el humor, la gratitud y la calma como forma de vivir.

Teté Coustarot, reconocida conductora, periodista y modelo argentina, ha construido su vida y carrera bajo el signo de la independencia y la autogestión.

Su historia personal y profesional se caracteriza por el coraje para asumir nuevos desafíos, la decisión de no depender de representantes y una visión de la libertad que excluye las culpas. A lo largo de los años, Coustarot ha reflexionado sobre el paso del tiempo, el valor del humor y la gratitud, y la calma como pilares de su forma de vivir.

Desde su infancia en General Roca, Río Negro, Teté se destacó por su autonomía y curiosidad: “Yo terminé la secundaria muy chica, terminé con quince años y medio.”.

La influencia de su madre, maestra de profesión, resultó determinante: “Mamá era maestra y me llevaba con ella y empecé como oyente. Esa era la categoría. Yo estaba en primer grado, oyente, y aprendí todo.”

La conductora reflexiona sobre el
La conductora reflexiona sobre el tiempo, el humor y las decisiones que marcaron su camino.

Esta temprana exposición al mundo del conocimiento y la responsabilidad la llevó a recibirse de maestra y, poco después, a mudarse a La Plata para estudiar periodismo en la universidad: “Me gustaba mucho estudiar. O sea, no sé si estudiar, porque en primer grado no estudiás, pero me gustaba eso de recibir conocimiento, aplicarlo y todo.”

El trabajo llegó pronto a su vida. Su primer empleo en La Plata, repartiendo bebidas en el palco oficial de Estudiantes de La Plata, le permitió ganar en dos días lo que su padre enviaba para un mes. “Ese fue mi primer trabajo”, relata, y añade que la experiencia de la autonomía económica la marcó desde entonces.

El salto al modelaje llegó casi por azar, sostenido por su apertura a lo nuevo y por la falta de miedo al rechazo. “Nunca aparece el no en mi vocabulario. Viste que hay mucha gente que le decís: ‘Vamos al cine...’ No. Digo: contestame que sí, después me decís que no podés, pero el sí tiene que estar en tu vida”, afirma. Con esa lógica, después de desfilar en La Plata y ganar el concurso Miss Siete Días en Mar del Plata, su carrera comenzó a tomar forma. “Me sorprendió y, como en general nunca aparece el no en mi vocabulario, en ese momento dije que sí también”, recuerda sobre aquellos primeros pasos.

La experiencia internacional llegó temprano, cuando fue seleccionada para representar a Argentina en el concurso Miss Young International en Japón: “Fue mi primer viaje al exterior.”

Allí, Coustarot negoció su propio contrato y vivió dos meses en el país nipón, trabajando para una campaña de tintura de cabello: “Tuve que arreglar el caché, tuve que hacer todo.” Y destaca la autogestión que caracterizó su carrera desde el principio. La confianza de sus padres fue clave: “Siempre tuvieron una mirada de confianza, nunca tuvieron miedo ni me transmitieron miedos de lo que podía pasar”.

“El sí tiene que estar
“El sí tiene que estar en tu vida”: la filosofía que la acompañó desde sus inicios.

La independencia profesional y económica es, para Teté, la base de la libertad: “La única forma de ser libre es ser independiente económicamente. Pero no libre porque soy mujer, sino un hombre también. Si vos tenés tu independencia económica, vos decidís las cosas, vos tenés capacidad de elección, de decir no esto, sí esto.”

“Nunca tuve representante, nunca tuve nada de todo eso. No llego a un lugar y tengo secretaria, representante”, cuenta.

Esa forma de trabajar, nacida en parte por la ausencia de agencias en sus comienzos, se afianzó con el ejemplo de su madre: “Mi mamá trabajó toda la vida. Mamá era maestra y yo vi todo eso. La vi, la acompañé cuando se fue a comprar el primer auto, por ejemplo. Ella decidió.”

La autovaloración y la relación con el dinero también forman parte de su reflexión sobre la independencia femenina: “Las mujeres, en general, en la relación con el dinero somos culposas”.

Una vida guiada por la
Una vida guiada por la gratitud, el presente y las relaciones que sostienen.

Para Coustarot, el miedo atraviesa casi todas las decisiones y suele aparecer disfrazado de excusas o silencios que desvían lo esencial. Lo piensa como una presencia constante, capaz de nublar lo que debe decirse o hacerse. En ese terreno, la valentía no es arrojo ciego, sino la lucidez de reconocer el miedo, mirarlo de frente y no permitir que se convierta en la frontera que define hasta dónde llegar.

El paso del tiempo es un tema que Coustarot aborda con una mezcla de franqueza y humor. Dice que hace tiempo entendió que “es una guerra perdida”, que el reloj avanza sin pedir permiso y que lo mejor es tratarse “con un poco de cariño y con humor”.

Aceptar las marcas de los años, cuenta, también implica una actitud: mirar lo que cambia sin dramatismo. En esa línea, sostiene que el autocuidado no debe convertirse en obsesión. “No tengo excesivos tratamientos ni cuidados. No me obsesiono para nada”, afirma, y agrega que muchas veces lo que uno percibe como un defecto pasa inadvertido para los demás: “Cuando te sale un granito creés que todo el mundo te mira… A nadie le importa”.

La gratitud ocupa un lugar central en su vida. Le cuesta pensar en algo que falte cuando —como confiesa— siente que tiene mucho para agradecer.

La clave, dice, está en enfocarse en el presente y en las relaciones que acompañan ese recorrido. “Cuando hacés bien lo que te toca hacer hoy, lo que viene también va a ser bueno”, reflexiona. Y advierte que distraerse con la idea de merecer más o de estar para otra cosa sólo desdibuja lo que se hace en el día a día.

Su mirada sobre el amor también se aparta de los moldes tradicionales. Lo define como una sensación luminosa, un espacio de compañía y paridad. “Es fantástico vivirlo, tener un par”, dice sobre la relación que la hace feliz. Para ella, cada persona construye su propia idea del amor: “Los poetas, los músicos, la literatura han intentado definirlo y cada uno tiene su interpretación. Mientras no sea violento ni abusivo y sea amoroso con el otro, todo bien”.

Teté y su visión del
Teté y su visión del amor: paridad, afecto y una libertad sin convencionalismos.

Con el tiempo, Coustarot aprendió a convivir con la calma y la paciencia. Asegura que los tiempos de la vida rara vez coinciden con los propios deseos: “A veces te ponés ansiosa y decís: ‘¿Cuándo va a llegar esto?’ Y va a llegar, pero en el momento que tiene que llegar”. Esa aceptación, dice, ayuda a avanzar sin forzar lo que no está listo.

Su trayectoria demuestra que la libertad y la independencia no son estados dados, sino un trabajo cotidiano que exige coraje para enfrentar los miedos y determinación para elegir, una y otra vez, el propio camino.

Temas Relacionados

Teté CoustarotIndependencia femeninaModelaje en ArgentinaGeneral RocaMiss Young International

Últimas Noticias

Cine: cuando el amor en parejas maduras se muestra capaz de realizar sacrificios últimos

Hay filmes que reflejan magistralmente situaciones en las que la enfermedad y otras circunstancias extremas ponen a prueba los vínculos y nos hacen reflexionar acerca de lo que significa el enfrentar de a dos algunos de los inevitables deterioros del tiempo

Cine: cuando el amor en

Salud prostática, factores de riesgo y claves para la prevención

Especialistas de Mayo Clinic advierten sobre la importancia del cuidado prostático en hombres mayores y detallan nuevos métodos de prevención, diagnóstico precoz y terapias innovadoras para mejorar la calidad de vida masculina

Salud prostática, factores de riesgo

De la mano de una eminencia, un recorrido por los diez aportes más impactantes de la cardiología a la nueva longevidad

El doctor Marcelo Elizari es un referente mundialmente reconocido en electrofisiología y arritmias. Aquí enumera los principales hitos en materia de tratamiento de las disfunciones y patologías cardíacas que han contribuido superlativamente al aumento de la esperanza de vida, y la participación de la Argentina en esos avances

De la mano de una

Los seis ejercicios imprescindibles para mantenerse activa en la menopausia

Una rutina sencilla de fuerza, equilibrio y movilidad, respaldada por especialistas y recomendada en medios como Women’s Health y la Organización Mundial de la Salud, ayuda a prevenir lesiones, preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida en esta etapa

Los seis ejercicios imprescindibles para

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores

La investigación, desarrollada a lo largo de más de una década, señaló que la reducción de vínculos personales y la falta de interacción frecuente se convierten en un factor decisivo para el deterioro mental en la vejez

La fragilidad social aumenta un
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura encabeza el escrutinio tras la difusión de los primeros resultados oficiales

Semana del arte en Miami despliega ferias, museos y espectáculos únicos

Los sentimientos colectivos y representaciones sociales que permitieron el avance de la ultraderecha

La belleza del día: “Figuras interiores” o la pasión secreta de Patricia Preece y Dorothy Hepworth

Claire McCardell, la diseñadora olvidada que revolucionó la moda femenina