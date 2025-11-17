Generación Silver

Los 25 hábitos que nos acortan la vida

Se dan muchos consejos para alargarla, pero no se habla tanto de las malas costumbres que operan en contrario. Acá va una lista de lo que no hay que hacer

Shigeko Kagawa, a la izquierda,
Shigeko Kagawa, a la izquierda, entrega la antorcha olímpica al siguiente corredor durante el relevo de la llama de los Juegos Olímpicos de Tokio, en Yamatokooriyama, Japón, el 12 de abril de 2021. Kagawa, una médica jubilada de 114 años, es la persona viva más anciana de Japón, se informó el 4 de agosto de 2025. (Kyodo News vía AP)

En Japón, donde es sabido que viven numerosas personas centenarias, Hiroyuki Murata se dedica al estudio y desarrollo de productos y servicios para la población senior. Es profesor de la Universidad Tohoku, presidente de Murata Associates y CEO del Centro sobre Estudios de las Sociedades que envejecen.

Cuando Murata entrevistó a la señora K., de 104 años, de Okinawa, le preguntó qué la había mantenido viva tanto tiempo. En lugar de dar las habituales recetas acerca de alimentación saludable o ejercicio físico, la mujer respondió: “No apresuré la vida. No guardé veneno en mi corazón. Y no permití que las cosas pequeñas destruyeran mi espíritu”. Estas costumbres o actitudes que evitaron pueden explicar el porqué de la longevidad de muchas personas tanto en Japón como en otras partes del mundo.

Es importante saber que la gente no muere solo por enfermedad. La mayoría muere por un estrés que nunca fue detectado y reconocido, nunca fue nombrado ni atendido.

Por esto, es crucial tener en cuenta y evitar estos 25 hábitos diarios que silenciosamente acortan la vida.

Ethel Caterham, el día que
Ethel Caterham, el día que cumplió 116 años, es una supercentenaria británica y la persona más longeva del mundo (@leefer3/X)

1. Comer estando ansioso

La digestión se detiene cuando el cuerpo está estresado, lo cual aumenta la inflamación.

2. Comer hasta llenarse, en vez de hacerlo hasta estar satisfecho

Todos los centenarios japoneses practican el hara hachi bu: llenarse al 80%, es decir, en su traducción, las “ocho partes del vientre”, y no el 100% de su capacidad.

3. Permanecer sentados durante largos períodos sin ponerse de pie

El tiempo sedentario predice la demencia, más que la edad. Quedarse quieto, en una misma posición, es un indicador seguro de futuros problemas.

4. Pensar en la salud solo cuando se está enfermo

Aquellos que viven más tiempo mantienen la salud en lugar de intentar recuperarla.

5. Apresurarse por las mañanas

Los picos de cortisol, la hormona del estrés, nunca bajan, si hacemos todo a las apuradas.

6. Dormir con la mente acelerada

La longevidad depende más de la calma del sistema nervioso que del total de horas de sueño.

Comer al paso y apurado,
Comer al paso y apurado, un mal de estos tiempos (Alfonso de Tomas/Shutterstock)

7. Guardar la ira en el interior

Las emociones reprimidas son inflamatorias.

8. Buscar controlar a los demás

Lo primero que destruye este hábito es tu paz.

9. Quejarse, en vez de expresar gratitud

Es importante pensar como los jardineros: plantar, cultivar, no quemar campos.

10. Mirar el teléfono móvil hasta tarde en la noche

Nuestro sistema de dopamina no es un juguete. No se puede activar y apagar a voluntad. Scrollear durante largos minutos, incluso horas, en redes sociales o en las noticias, puede distraer y aumentar momentáneamente el nivel de satisfacción, pero no permite descansar.

11. Comer solo con demasiada frecuencia

Los humanos mueren más rápido sin el adecuado contacto social.

12. Moverse solamente al hacer ejercicio

La vida es movimiento. El ejercicio es ocasional. Ir al gimnasio y no moverse en el resto del día no nos permite vivir sanamente.

13. Beber agua solo cuando se tiene sed

La deshidratación debilita las articulaciones, la memoria y el estado de ánimo.

14. Tomarse la vida de manera personal

La longevidad requiere liviandad de espíritu. No todo lo que pasa tiene que ver con uno mismo.

15. Creer cada pensamiento que está en la cabeza

Los longevos se ríen de sus pensamientos, no los reverencian.

16. Hacer multitarea constantemente

Este hábito destruye la resistencia cognitiva.

Mirar el celular antes de
Mirar el celular antes de dormir es uno de los peores hábitos de sueño (iStock)

17. Planificar en exceso la vida

Los centenarios dejan que las estaciones guíen el ritmo que le imprimen a su vida.

18. Pasar tiempo con personas negativas o agotadoras

El entorno envejece a las personas más rápido que el tiempo. Es necesario evitar las relaciones negativas.

19. Guardar resentimiento

El sistema inmunológico recuerda las heridas emocionales.

20. Comer alimentos ultraprocesados

Los centenarios comen siempre de manera simple, alimentos de temporada, de procedencia local.

21. Evitar la luz solar

La luz de la mañana reinicia la salud circadiana y el estado de ánimo.

22. Tratar el descanso como pereza

El descanso es reparación de tejidos. Sin él, el cuerpo envejece rápidamente.

23. Medir la vida por logros

Los centenarios miden la vida por la conexión. Conexión con otros, con la naturaleza, con ellos mismos.

24. Olvidarse de reír

La risa repara el sistema nervioso en tiempo real.

25. Intentar ser fuerte en soledad

Las personas más longevas viven con otros, no en contra de la vida.

¿Podremos evitar los 25? Es cuestión de observarnos y empezar a cambiar.

