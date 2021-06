Avatar y Super Mario fueron las grandes sorpresas de la primera jornada del evento más importante de la industria de los videojuegos: E3 2021

Tras un año de ausencia, la E3 -el evento más importante en la industria del videojuego- vuelve este año completamente reinventado. Adoptando un formato íntegramente digital para amoldarse a los tiempos que corren, la Entertainment Software Association forjó alianzas con medios de comunicación y empresas para programar una serie de jornadas con conferencias y anuncios que permiten vislumbrar todo lo que llegará a futuro en materia de lanzamientos de videojuegos para todas las plataformas disponibles.

Así, el día de hoy dio inicio a esta nueva edición de E3 con la participación de dos publishers bien diferenciados: por un lado, el gigante francés conocido como Ubisoft y por el otro, Devolver Digital; los chicos punk de la industria, cuya carta de presentación es el buen ojo que tienen para ubicar los hits del desarrollo independiente. Cabe destacar que Devolver Digital hace sus presentaciones por fuera de lo que es el marco tradicional de E3, habida cuenta de su áspera relación con la ESA. De todo lo que se anunció, estos son los titulares más importantes.

Ubisoft Forward

El gigante francés todavía se está recuperando de varios golpes: polémica y acusaciones de malos ambientes laborales, juicios por abusos y un sinfín de problemas que a Yves Guillemot -CEO de la compañía- le gustaría tener bien lejos. Además de esto, numerosos desarrollos de la compañía fueron sufriendo distintos retrasos y su estado actual es una verdadera incógnita. En este contexto, Ubisoft fue a lo seguro: su presentación tuvo poco lugar para la sorpresa. Lo primero a destacar es que diversos juegos ya publicados -Ghost Recon: Breakpoint, Rainbow Six Siege, Watch Dogs: Legion, Assassins Creed: Valhalla y The Crew 2, entre otros- seguirán recibiendo contenido a lo largo de este año y el próximo, enfatizando así la estrategia de que sus juegos sigan generando dividendos al expandir la propuesta de contenidos. También se mostró un nuevo tráiler de Far Cry 6, que llegará el próximo 7 de octubre.

Como suele suceder, la compañía sufrió una serie de filtraciones previas a la presentación y esto hizo que algunos de sus anuncios pierdan el efecto que podrían haber tenido. Lo primero que se mostró fue Rainbow Six Extraction: un título de acción en primera persona táctico que se desprende del Rainbow Six original, en el que los jugadores deberán enfrentarse a una amenaza alienígena haciendo uso de distintos ítems y habilidades en equipo. Llegará el próximo 16 de septiembre a PS4, PS5, Xbox One, Series S|X, PC y Google Stadia. Otro de los anuncios destacados fue Rocksmith +: el regreso del mítico título de aprendizaje de guitarra que vuelve convertido en un servicio de suscripción con un sinfín de opciones para aprender a tocar, más herramientas de edición y un fuerte apartado comunitario en el que podrá participar cualquiera que tenga una guitarra o bajo, ya que se utilizará el teléfono celular como micrófono para el instrumento.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope fue el próximo gran anuncio: un título que se había filtrado horas antes en las manos de ni más ni menos que Nintendo, quien publicó accidentalmente los detalles en la página web de su tienda digital. Se trata de la continuación del sensacional juego táctico que mezcla los universos de Rabbids y Super Mario, en una aventura que llevará al grupo de carismáticos personajes a recorrer la galaxia para combatir una peligrosa amenaza. La gran promesa es su profunda jugabilidad, además de distintas opciones de accesibilidad que lo harán tentador para los que buscan desafíos como también para aquellos que quieran una experiencia menos demandante.

La sorpresa sin embargo llegó al final, con el anuncio de Avatar: Frontiers of Pandora. El juego está inspirado en la película de James Cameron y según se pudo ver en el video conceptual, parece ser un título que aprovechará a fondo la tecnología de la última versión de Snowdrop -el motor gráfico propietario de Ubisoft- para dar lugar a un mundo abierto ambientado en el planeta Pandora del film. La jugada no es azarosa: la secuela de Avatar -llamada simplemente Avatar 2- llegará también el año próximo, por lo que es posible vislumbrar un lanzamiento en tándem con el estreno cinematográfico. No tiene una fecha de salida definida, pero se sabe que llegará durante el año que viene para PC y consolas de nueva generación.

Devolver MaxPass+

Fiel a su estilo, el publisher indie eligió un título para su presentación que representa una gran parodia al auge de la industria del videojuego que son ni más ni menos, que los servicios de streaming. Con su presentadora característica, el libreto de la presentación giró alrededor de cómo los grandes publishers ordeñan las billeteras de los jugadores a cambio de pases de temporada y otras técnicas bien conocidas por el entorno. Y para reafirmar su postura mostraron una selección de títulos independientes muy prometedores. Inscryption por ejemplo, es obra del creador del fenomenal Pony Island y llegará durante este año. Demon Throttle es el próximo juego del mismo estudio que dio vida al sensacional Gato Robotto.

La propuesta de Devolver Digital podría definirse como la “contracultura” de la industria de los videojuegos, con títulos que buscan explorar otro tipo de jugabilidad, además de distintas facetas desde el punto de vista audiovisual. El más resonante de ellos -y el más en línea con los “blockbusters” de la industria- es Shadow Warrior 3: un sanguinario juego de acción en primera persona desenfrenado que con cada tráiler que se muestra se lo ve cada vez mejor y que llegará este año a todas las plataformas con fecha confirmar.

De este modo cierra la primera jornada y restan dos días más repletos de acción donde los platos fuertes serán servidos por Nintendo, además de Microsoft y Bethesda en su primera presentación como parte de la misma familia tras la adquisición del grupo ZeniMax por parte del gigante de Redmond.

