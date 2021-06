Goncho Banzas, estrella de Twitch en Argentina: “La sensación es la misma cuando tenés 10.000 viewers o cuando tenés 30”

El streaming es una de las formas de entretenimiento más importantes entre la juventud actual. Ya desplazó a la televisión, y se complementa con el mundo de la música y de los videojuegos. Cada vez toma más fuerza, y en Argentina, una de las caras más reconocidas y exitosas es Gonzalo Banzas. Tal vez lo conozcan más como Goncho, y si tienen Twitch es probable que lo hayan visto haciendo IRL (In Real Life/Charlando), jugando al Dota2, GTA roleplay o al Counter Strike. Tiene 25 años y hace cinco que decidió dedicarse a lo que más le gusta: hacer directos y entretener a la gente.

Actualmente cuenta con más de 886.000 seguidores en la plataforma, pero sus palmares no terminan ahí. Recientemente fue nombrado como embajador de Adidas, y hasta hace unos meses era jugador profesional de Counter Strike: Global Offensive, uno de los videojuegos competitivos más populares del planeta. También forma parte de la Coscu Army, la comunidad de streamers más representativa hispanohablante, y quienes muchos denominan como una familia. Goncho nos recibió en su departamento ubicado en Belgrano para contarnos más acerca de su vida, sus trabajos y sus pasiones.

- Si bien Twitch explotó y creció mucho durante el 2020, vos estabas desde hace más tiempo. Fuiste uno de las primeras camadas en llegar a la plataforma.

- Sí, yo sería de los últimos en llegar de los primeros. Ósea yo empecé en el 2016 y los que empezaron eran Marto, Grafo, Zeko, el Duende y Darkoz. Duende y Marto se dedicaron full time a streamear hace un montón, ellos sí son los verdaderos héroes de Twitch. Yo llegué más tarde. Todavía no era una salida laboral cuando yo entré, pero tampoco lo hacía full time; lo hacía porque me divertía la idea de pensar que mientras jugaba al Counter podía charlar con alguien y lo puedo hacer divertido. Aparte una vez que empieza a entrar gente y sentís que lo que estás haciendo está bueno, es divertido y la gente se divierte es buenísimo. Te juro por Dios que la sensación es la misma cuando tenés 10.000 viewers a cuando tenés 30, es igual de placentero hacer reír a alguien. Está buenísimo.

Goncho junto al setup donde stremea.

Si bien fue jugador profesional de CS:GO, Goncho se define como streamer, aunque no fueron los únicos trabajos que tuvo. Estudió abogacía, trabajó en una empresa de periféricos y en tribunales, pero lo que realmente lo llena es hacer directos y divertir a la gente.

- El stream ayudó a la gente a trabajar de algo que le apasiona. ¿Qué pensás de que ahora más personas puedan dedicarse a lo que le gusta gracias a esto?

- Yo creo que te podés dedicar siempre a lo que te gusta pero en nuestro país todo medio que gira alrededor de la economía. Siempre. Y lo entiendo obviamente, porque si no ganás plata no podes vivir de nada, comprarte comida, irte de vacaciones, o tener casa, etc. Eso lo entiendo bárbaro, yo tuve la suerte de que me dediqué a hacer lo que me gustaba y que eventualmente fue redituable. Pero yo cuando empecé no sabía que iba a ser redituable, yo me la jugué a que, bueno, de última me las iba a rebuscar para ganar plata de otra manera mientras hago lo que me gusta. Que es lo que hace la mayoría de la gente. Ahí está la diferencia entre un hobbie y un trabajo. Ósea yo podría streamear ocho horas por día como hobbie pero no ganaría plata. Pero como ahora da plata streamear, se puede decir que es un trabajo. Pero para mí sigue siendo lo mismo, la misma sensación de hacer algo que me gusta hacer, y eso se puede aplicar a toda la gente. No todos se pueden dedicarse a un hobbie, o no todos pueden hacer las dos cosas a la par, etc. Es como muy personal de cada uno. Yo, desde mi punto de vista, siempre recomendaría hacer lo que te gusta a vos, porque es lo que siempre te va a hacer feliz. Pero acá, lamentablemente en Argentina, el éxito está muy ligado a lo económico.

El mundo del stream, especialmente el de Twitch, tuvo un crecimiento exponencial durante el 2020 y la cuarentena. Figuras de diferentes ámbitos se unieron para crear contenido, y Goncho fue uno de los que pudo compartir pantalla con algunas de las estrellas que millones de personas admiran. Fue parte de directos con Ibai Llanos y más de un futbolista de talla mundial, como el brasileño Neymar, el belga Curtois, Sergio Agüero o Paulo Dybala. Él, futbolero desde chico y fana de Boca, todavía no lo puede creer: “No te terminás de acostumbrar ni a palos. Es imposible. Vos pensá que al Kun lo conocés del Mundial. Para vos es el jugador de la Selección Argentina que jugó el Mundial. Y yo no tengo relación con él, no es que me escribo por privado ni nada. Le escribí alguna vez algún mensaje de agradecimiento por un host y me responde por la mejor, pero no es mi amigo. Es una locura decirlo, es el Kun Agüero. No creo que tenga mucho tiempo. Pero ya el hecho de interactuar o que sepa que existo es un montonazo, ¿entendés?”

El Kun se metió de lleno en este mundo cuando comenzó a stremear, y porque ahora cuenta con su propio equipo de deportes electrónicos: KRU Esports. Pero Dybala no se quedó atrás, y además de aparecer en algunos directos se convirtió en inversor de Furious Gaming y dijo presente varias veces en Marbella Vice, el servidor de roleplay de Ibai, donde Goncho jugaba usualmente: “Con Dybala jugamos al GTA y te trata de igual a igual. Es una persona que… Es Dybala. Osea es el 10 de la Juventus, y juega con Ronaldo, y después en la selección juega con Messi. Estamos hablando de un tipo que es una locura lo que juega al fútbol, y entra al GTA y es uno más de verdad. No te hace sentir incómodo. De hecho, hacerlo reír a Dybala también es algo muy gratificante. Yo tiro un comentario y estoy a la espera, y cuando él abre el micrófono para reírse a mí me hace re bien. Es como ‘uh bien ahí, hice reír a Dybala’”.

Goncho junto a Duki, uno de sus amigos en la ecsena.

La música es parte importante de su contenido, ya que usualmente reacciona en vivo a los temas más recientes del trap nacional. Es un fanático de la guitarra desde la adolescencia, y festeja que ahora el mundo del stream, del gaming y las canciones esté tan unido: “Yo lo venía venir. Por varias cuestiones. Cuando me metí con los juegos a la par conocí el mundo de batallas de freestyle. Me lo mostraron una vez, me gustó y empecé a ver. Yo siempre sentí que el mundo del freestyle y el mundo del gaming estaban conectados. Quizás si haces un censo la mayoría de las personas que son freestyler jugaron un juego y la mayoría de los que jugaron un juego les gusta el freestyle”.

- ¿Y por qué creés que se conectan esos mundos?

- Yo creo que es por una cuestión etérea. Los pibes como yo, que cuando teníamos 16 años empezó a nacer en Argentina mucho el gaming y el freestyle, fueron creciendo a la par y los ejemplos bárbaros son el Duko y Marto. Marto es el rey de Twitch y el Duko es el rey del trap o de la “nueva música” por así decirlo. El rey en el sentido de que uno los relaciona con ser uno de los primeros, como referentes. Y bueno, al mismo tiempo los dos se sienten referentes y tienen como esa postura de líderes. Incluso son muy amigos. Yo siento que naturalmente se se iba a dar, que justo el mundo del Duko y el mundo de Marto se iban a juntar. Y otra cosa que veo es que hay mucha admiración mutua. Recíproca. Ósea justo ayer hablando con Duko me dijo un montón de cosas re buenas, destacó aptitudes mías para streamear, y es como muy bueno, porque yo también admiro una banda lo que hace él. Entonces es como que se genera ese ida y vuelta que es buenísimo. Es normal que se dé porque, no se. Yo sé que hay muchos raperos que miran muchos streamers y los streamers miramos todas las canciones de los raperos entonces se arma algo muy copado”.

- Ahora las dos escenas se apoyan entre sí y como que crecen al mismo tiempo.

- Sí. Te voy a dar un ejemplo muy particular. Yo reaccionaba un montón a las canciones que sacaban nuevas, porque me gustan. Canción nueva que hay, canción que escucho para ver qué onda, pero nunca lo subía a YouTube porque me parecía re invasivo para el artista. Como que, sacas un tema y tenés 50 personas que se re colgaron del tema para hacer un video para YouTube. Pero después a la larga entendí que en realidad a los artistas les cabía que vos hagas reacciones, porque les suma. Les suma un montón. Sentir que le estás dando una mano de alguna manera se siente re lindo. Obviamente si vos entrás a mi canal de YouTube todos los temas del Duko están reaccionados y subidos con mi opinión real. Hay algunos que me gustan y otros capaz no tanto. Siempre con respeto sin dañar a nadie y sin querer molestar a nadie. Tener eso de ‘estoy dándole una mano’ me hace sentir re importante, ¿entendés? Como re bien.

Goncho junto a su hermano Facu Banzas.

El creador de contenido, y sobre todo el streamer, se encuentra expuesto constantemente a las críticas, que no solo pueden llegar desde el directo. Un vivo puede generar clips, tweets o hasta videos en YouTube con opiniones, algunas justificadas y con respeto y otras buscando sacar de contexto algún momento o queriendo lastimar. Es una realidad para la que no todos están preparados, y Goncho sabe cómo transitarlo: “Históricamente me re tilteaba, pero nunca eran muchos haters. Ahora se hizo todo muy masivo y hay más gente que bardea. A esta altura de mi vida me chupa un huevo. No me interesa en lo absoluto si alguien me bardea. Normalmente el que te insulta no es nada construido de verdad. Ahora está todo muy masivo, TikTok te saca de contexto clips que nada que ver. A mí me pasa mucho eso. Me hatean un montón por clips sacados de contexto que nada que ver. Entonces eso no me enrosca mucho. Mi contenido lo hago para la gente que me conoce, que es la gente que me sigue en Twitch. De ahí si ‘Carlitos’ sacó un fragmento y lo puso en Twitter para que me insulte gente a mí no me interesa. Porque esa gente no sabe lo que yo hago, no sabe en qué tono lo digo, no sabe en qué forma lo estoy diciendo y en que contexto. Yo entiendo a esa gente. Entiendo que esa gente me insulte porque capaz que soy muy irónico para hablar en stream. La gente que me sigue sabe que lo digo en joda. Yo entiendo que si alguien entró un día y vio eso se puede ofender porque no entiende que no lo estoy haciendo con maldad”.

- ¿Osea que ya no te afecta?

- Me afecta si me bardea una persona que conozco. Yo no le pido opinión a esa gente. No les pregunto ‘che te gusta o no te gusta’. Yo le pregunto eso a la gente que me importa. Son mis familiares, mis amigos, la gente que me consume hace año, mods míos que me conocen hace mucho. Yo les pregunto mucho. Me baso en opinión de gente que me importa a mí.

SEGUÍ LEYENDO: