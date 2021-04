State of Play: Todo lo que aprendimos de Ratchet & Clank: Rift Apart, el próximo gran exclusivo de PlayStation 5

Ratchet & Clank: Rift Apart - 15 minutos de juego

Como se había anunciado, esta semana se llevó adelante una nueva entrega de State of Play, el evento virtual dedicado a anticipar novedades de PlayStation para los próximos meses. Después de la edición de febrero, Sony se enfocó esta vez en mostrar mucho material nuevo de Ratchet & Clank: Rift Apart, el próximo título exclusivo de PlayStation 5 que se lanzará el 11 de junio de 2021.

De todas maneras, antes de pasar al plato principal, el nuevo State of Play comenzó con nuevos vistazos a algunos videojuegos independientes que estarán llegando a las consolas de Sony o lanzando nuevo contenido muy pronto. El primero de ellos fue Subnautica: Below Zero, la secuela que se lanzará el 14 de mayo. Aparte de mostrar un nuevo adelanto, el juego desarrollado por Unknown Worlds Entertainment anticipó algunas de sus características exclusivas para PS5, como gráficos en 4K y una tasa de refresco superior a la que se podrá experimentar en PS4.

Among Us también dijo presente muy brevemente, no sólo para anunciar su llegada a PlayStation 4 y 5, sino también para revelar un nuevo skin inspirado en la saga Ratchet & Clank.

Ratchet & Clank: Rift Apart presentará a Rivet (Foto: Twitter)

Con esa introducción, llegó el momento de ver Ratchet & Clank: Rift Apart en acción. La tecnología de la PS5 permitió al equipo crear mapas más grandes con una gran cantidad de elementos en diferentes niveles de profundidad visual. Además, las distintas superficies y materiales ya anticipan una calidad superior a la hora de reflejar luces o responder a la interacción del usuario. El combo técnico lo completa el Audio 3D, que generará escenarios con un nivel de inmersión nunca visto en la saga.

Fanáticos de la franquicia se sentirán como en casa en un primer momento, pero Rift Apart presenta varias novedades en el movimiento del personaje. Ratchet podrá conectar saltos y hacer un dash para llegar a plataformas alejadas. También podrá utilizar estas nuevas mecánicas en el combate y complementarlas con una de las principales novedades del título: un arma que le permite saltar entre dimensiones.

Gracias a las cualidades del nuevo sistema de almacenamiento de la PS5, mapas enteros pueden cargar en un instante. Así, el equipo detrás de Ratchet & Clank anticipó que una batalla puede comenzar en un escenario, pero terminar en otro planeta completamente diferente y sin necesidad de una pantalla de carga en el medio. También se anticipó que habrá Dimensiones de Bolsillo en algunos mapas, donde se pueden recolectar recursos, entre otras cosas.

Ratchet & Clank: Rift Apart contará con una gran variedad de armaduras con diferentes atributos EFE

Otra importante novedad para la franquicia es la incorporación de Rivet, una nueva protagonista. La historia se dividirá entre Rivet y Ratchet y recorrerá locaciones nuevas y muchos escenarios que los fans ya conocen bien, aunque con cambios y novedades. Para hacer avanzar la trama, se anticiparon algunas de las escenas cinematográficas del juego.

Ratchet & Clank: Rift Apart también contará con una gran cantidad de desafíos independientes de la historia, pequeños acertijos y una gran cantidad de armamento por desbloquear. Además, los protagonistas también podrán conseguir distintos tipos de armaduras, cada una con sus atributos mejorables y estética particular. Por último, se confirmó que Rift Apart será la primera entrega de la franquicia en contar con Modo Foto y una enorme cantidad de opciones de accesibilidad.

Insomniac Games anticipó que habrá mucho más contenido en el esperado juego. Ahora que Returnal ya está en el mercado, es probable que PlayStation vuelque su maquinaria publicitaria a Ratchet & Clank durante mayo para anticipar algunas características adicionales del juego.

Desde PlayStation Argentina confirmaron esta semana que la pre-venta de Ratchet & Clank: Rift Apart en formato físico costará 9.999 pesos. Una vez el juego llegue al mercado el 11 de junio, pasará a costar 13.399 pesos. La pre-venta del título incluye un beneficio exclusivo de dos trajes de regalo. Ratchet & Clank: Rift Apart también se puede adquirir desde la tienda digital de PlayStation.

Seguir Leyendo: