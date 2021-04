Xbox presentó los juegos incluidos en Games with Gold de mayo

Abril va llegando a su fin y como suele ser costumbre, empiezan a surgir noticias respecto a la actualización de los catálogos de los distintos servicios de suscripción de videojuegos. En el caso que nos ocupa, Microsoft anunció cuáles serán los cuatro juegos que se van a incorporar a la oferta de Games with Gold. Siguiendo al pie de la letra la tradición, estos juegos irán llegando en distintos momentos del mes empezando desde el primer día del mes de mayo. Repasamos entonces los títulos venideros especificando sus fechas de disponibilidad, ya que si no se reclaman durante el tiempo establecido, no podrán ser agregados posteriormente a la librería de juegos.

Armello es el primer juego de la lista y va a estar disponible del 1 al 31 de mayo. Este título, que se lanzó en el 2015, estuvo a cargo del estudio independiente australiano League of Geeks y se presenta como el resultado de la combinación entre las tácticas de los juegos de cartas, la estrategia de los juegos de mesa y un RPG. La historia se desarrolla en el reino de Armello, un mundo 3D de cuentos de hadas y los personajes que van a encontrar los jugadores son todos animales. El objetivo es conquistar el trono de ese mundo de fantasía y controlar al héroe de uno de los cuatro clanes que forman parte de la trama para “librar épicas batallas, explorar el inmenso reino, lanzar hechizos y vencer a los monstruos”.

Del 16 de mayo al 15 de junio es el turno de Dungeons 3. El juego se lanzó en el 2017 y es la tercera y última entrega de la saga Dungeons. El estudio alemán Realmforge Studios fue el encargado de darle vida a este RPG en el que los jugadores tienen que emplear toda su capacidad estratégica para construir y gestionar una mazmorra subterránea, reclutar orcos, súcubos, zombis (entre otros monstruos) y colocar trampas. El objetivo final es liderar un ejército “más aterrador que el mundo haya visto”, junto a Thalya, un elfo oscuro. Como particularidad, en esta entrega los niveles se generan en forma aleatoria, por lo que cada partida es diferente, lo que implica distintos desafíos y más dinamismo para los jugadores. Además, cuenta con 20 misiones y más de 20 horas de juego.

El tercer juego es LEGO Batman que se va a incorporar al servicio de suscripción el 1 de mayo y va a estar disponible durante la primera quincena de ese mes. Este es el primer título de la saga de juegos a cargo de Warner y que tiene como protagonistas a Batman y Robin, con una trama ambientada en una Ciudad Gótica ajustada a la estética de LEGO. La trama se centra en el escape de los villanos más icónicos del universo Batman que se fugan del asilo Arkham. Además, gracias al modo historia, los jugadores también van a poder asumir el rol de los villanos para tratar de controlar la ciudad y, en ese caso, enfrentarse al héroe de DC.

A partir del 16 se suma a la lista Tropico 4 y el acceso a ese juego va a estar habilitado hasta el 31 de mayo. Este juego, que combina la estrategia de la gestión y con la capacidad de construcción, se lanzó en el 2011 y los jugadores tienen que ponerse en el lugar del responsable de dirigir una isla. Con respecto a las entregas anteriores, esta versión expande las opciones que le ofrece a los usuarios y suma numerosas misiones, nuevos mapas, edificios y condiciones climáticas inesperadas. Los desafíos son varios. Desde ganarse el apoyo de los habitantes de la nación, hasta lidiar con desastres naturales que pueden afectar a la isla o conseguir el apoyo de potencias extranjeras.