Megan Ganz, creadora de Mythic Quest: “Queremos crear una serie que sea sensible a la audiencia en la forma en la que los videojuegos lo son”

El 7 de mayo se va a estrenar en Apple TV+ la segunda temporada de Mythic Quest, la serie que se estrenó en el 2020 y está ambientada en un estudio a cargo del desarrollo del multijugador que le da el nombre a la serie. Dos de sus creadores, Megan Ganz y Rob McElhenney, y los actores Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Danny Pudi, Jessie Ennis, Imani Hakim y F. Murray Abraham hablaron sobre las expectativas por esta nueva entrega de la serie.

Rob McElhenney, además de ser uno de los creadores del programa, interpreta a uno de sus protagonistas. En Mythic Quest es Ian Grimm, el director creativo del estudio y la mente maestra a cargo del mundo ficcional que presenta el juego. Él es una de las piezas centrales en el entramado de personajes que buscan reflejar, en el formato de una clásica comedia-en-espacios-de-trabajo, cómo es la antesala al lanzamiento de cualquier videojuego.

La serie no llegó en cualquier momento. Coincidió en un momento en el que la industria del gaming vio un crecimiento exponencial en todos sus puntos y la serie propone su propia idea sobre el “detrás de cámara” de ese mundo. “Sabíamos que la industria del gaming estaba explotando y no conocíamos muchas historias sobre este mundo que se sintieran auténticas. No se estaba capitalizando lo multidimensionales que son estas personas que están trabajando en una de las industrias más exitosas del planeta”, contó McElhenney.

Para Ashly Burch el mundo de los videojuegos no es nuevo. La actriz y escritora le dio voz a personajes muy populares, como Aloy de Horizon Zero Dawn o Chloe Price en Life is Strange. Ahora, en Mythic Quest, encarna a una tester. “Lo que me gusta de esta serie es que es, antes que nada, sobre personas. Es una comedia sobre un espacio de trabajo. Aunque no sepas de juegos, igual podes disfrutarla y hasta reconocer a algunas personas de tu propio trabajo que tengan similitudes con los personajes de la serie”.

¿Pero cuánto hay de ficción y cuánto es una representación fiel de la industria? Ashly contó que uno de los objetivos que tienen es “ser auténticos con la industria de los videojuegos, pero también queremos hacer lo mejor para crear historias para los personajes”, por lo que en el desarrollo de la serie buscaron un balance entre ambos factores: historias y fidelidad con las industria en la que se basan. Charlotte Nicdao es Poppy, la programadora principal de Mythic Quest, y para ella poder hablar con personas que cumplen ese rol en los procesos de desarrollo fue fundamental “para tener una idea de qué involucra ese trabajo, pero también para entender porqué una persona siente pasión por programar”.

Esa investigación previa para conocer más sobre el mundo de los videojuegos también les permitió a algunos involucrarse más desde el consumo y ese es el caso de Jessie Ennis que interpreta a Jo, una asistente con poco filtro para el uso de la violencia y probablemente uno de los mejores personajes de la serie. Cuando fue elegida para formar parte del cast decidió dedicarle más tiempo para poder encontrar juegos que le gusten: “estuve jugando Ghost of Tsushima con mi novio. Pero el juego al que vuelvo siempre es Tetris. Tengo este amor desde la infancia y puedo jugarlo durante horas y horas. Y ahora puedo decir con orgullo que es parte de mi trabajo”. Para Danny Pudi (Bran en la serie y responsable de la monetización del juego) la cuarentena le permitió reencontrarse con uno de sus universos favoritos: el mundo de Zelda. “Durante la pandemia empecé a jugar mucho a Breath of the Wild. Pasé demasiadas horas cocinando elixires. Es un mundo hermoso para involucrarse”, explicó el actor.

El año pasado salió el primer especial de la serie que se llamó Quarantine y ahora llegó Everlight, que se lanzó como antesala al estreno de la nueva temporada. Si el primero fue una aproximación a las nuevas dinámicas que planteó el encierro, Everlight es una mirada optimista y, especialmente, divertida sobre ese momento en el que por fin se alcance una nueva normalidad post pandemia y las personas puedan retomar en forma plena el trabajo presencial. El capítulo, escrito por Ashly Burch, contó con la voz del indiscutido absoluto de Anthony Hopkins, que estuvo a cargo del relato que da inicio a la trama.

“Pensamos en Everlights como una pieza complementaria de Quarantine. Todos nosotros y nuestros amigos hablamos sobre nuestra experiencia en la cuarentena y los encierros. Para mi, el año pasado, hubo mucho miedo a la enfermedad en sí, pero también por la idea de “¿cuándo va a terminar esto? ¿vamos a estar encerrados para siempre? ¿qué va a pasar con la gente que queremos?”. Con Quarantine quisimos capturar esa experiencia de incertidumbre y miedo. Cuando hay un trauma o una tragedia, es muy difícil en el momento, pero también puede generarte mucha esperanza si podes avanzar y procesarlo. Entonces (Everlight) es nuestro intento intento de ayudar a la gente a procesar la idea de volver a la normalidad. Puede darte miedo, podes estar preocupado. Y que siempre hay momentos para celebrar, tener esperanzas y luz. Es importante para nosotros ser un puente para que la gente vuelva a la vida”, relató Burch.

En su nueva temporada Mythic Quest logra combinar dos factores: más despliegue de la comedia, pero también una mayor profundidad para sus personajes, que se vuelven más queribles de un capítulo a otro. Uno de los personajes que no es ajeno a esa tendencia es C.W. Longbottom, que está a cargo de las narrativas del juego y que es interpretado por el actor F. Murray Abraham. Sin spoilers, adelantó que la segunda parte le dio “la oportunidad de hacer todo, pude hacer que la gente se ría y llore, y yo mismo me reí y lloré. Lo que ves es un ser humano real, que es uno de los aspectos centrales de esta serie. Cada personaje es real, hay un gran sentido de humanidad”.

El 7 de mayo en Apple TV+ va a estar disponible la temporada 2 para sus suscriptores y para Megan Ganz, una de las creadores, representa un desafío. Como escritora, entiende que los videojuegos plantean nuevos escenarios para las audiencias, que se encuentran con historias de alto nivel narrativo y visual, pero en las que, además, pueden participar en forma activa. “Es como si pudieras actuar dentro de una película y voy tomaras todas las decisiones dentro de esa historia. Y obviamente la gente ama eso, las interacciones que pueden tener con las historias. Tenemos mucho respeto por lo que la gente a cargo de desarrollar videojuegos está haciendo y esperamos poder crear una serie que sea sensible a la audiencia en la forma en la que los videojuegos lo son”.

SEGUIR LEYENDO: