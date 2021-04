Sony confirmó que está testeando un nuevo servicio de streaming: PlayStation Plus Video Pass

Esta semana el sitio oficial de PlayStation en Polonia mostró un anticipo del que podría ser su nuevo servicio de streaming enfocado en películas y series y que se sumaría a los beneficios que tienen los usuarios que están suscriptos a PS Plus. El dato fue revelado inicialmente por el medio VGC, que destacó que la información fue visible en la página durante unos momentos antes de ser borrada. Ahora Sony confirmó el lanzamiento para los usuarios polacos.

Desde Sony señalaron que van a realizar un período de prueba de un año porque quieren observar cómo se van a beneficiar los usuarios con el servicio, “que contenidos miran, qué tan seguido lo usan”. El objetivo es testear la popularidad del beneficio antes de impulsar un lanzamiento completo.

La decisión, según explicaron desde la empresa, la tomaron basados en data específica, aunque no aclararon cuál sería esa información que usaron como referencia. Agregaron que Polonia reúne los criterios que consideran importantes, es un país con “una mezcla de factores muy importantes desde esta perspectiva”.

El texto ya se había filtrado en el sitio oficial adelantaba que era “un nuevo beneficio disponible por tiempo limitado en PlayStation Plus. PS Plus Video Pass es un servicio de prueba activo del 22/04/21 al 22/04/22. El beneficio de suscripción está disponible en para los usuarios de PS Plus en Polonia”.

El servicio va a contar con 20 películas y programas de televisión de Sony Pictures y cada tres meses se van a sumar nuevos contenidos. Todo va a estar incluido en la suscripción de PS Plus. En la gráfica que se pudo ver el miércoles aparecían tres películas: Venom, Zombieland Double Tap y Bloodshot.

El mes pasado Sony anunció que desde el 31 de agosto ya no va a ofrecer la posibilidad de comprar o alquilar series y películas a través de la tienda de PlayStation. El comunicado con el que anunciaron la noticia también explicaron que quienes ya habían comparado contenidos con esa modalidad iban a poder seguir viéndolos en formato on demand.

Esta nueva posibilidad para los suscriptores no llega en cualquier momento, sino que (y siguiendo el planteo que hacen desde el medio que difundió el anticipo) sería una respuesta a las decisiones que toman desde su contraparte, Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft que tiene un gran foco en ofrecer una oferta cada vez más amplia y robusta a sus usuarios.

La incorporación del servicio de streaming dentro de la misma suscripción del PS Plus le permitiría a Sony ampliar su abanico de beneficios, concentrar a sus usuarios en un solo canal y facilitarles el acceso a nuevos contenidos. De igual manera, hoy a través de las consolas puede accederse a una multiplicidad de plataformas de ese tipo, como Netflix, Disney+, Crunchyroll, Prime Video o Apple+.

Cuando se anunció la interrupción de la posibilidad de alquilar o comprar contenidos a través de la store Sony había explicado el motivo: el “tremendo crecimiento” de la cantidad de personas “que utilizan servicios de transmisión de entretenimiento basados en suscripción y anuncios en nuestras consolas”. Esta decisión iría en línea con ese análisis que ya habían hecho de los comportamientos de sus usuarios.

Además, se sumaría a otras propuestas que apuntan directamente a ampliar el rango de beneficios a los que acceden los suscriptores de PS Plus, pero también sus usuarios en general, como los juegos gratuitos que liberan a través de la propuesta de Play at home. Por ejemplo, junto con el lanzamiento de la última generación de consolas, la empresa también anunció la llegada de PlayStation Plus Collection que incluye un listado de 20 juegos de PS4 que pueden jugarse también en PS5.