Conocé todos los videojuegos premiados en los D.I.C.E. Awards 2021, el certamen más prestigioso de la industria

Los premios D.I.C.E. -siglas en inglés que significan Desarrollar, Innovar, Comunicar y Entretener- son considerados como los más prestigiosos de la industria. Esto es así porque cuenta con el respaldo de una institución de estudios académicos como la reconocida Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, cosa que galas como The Game Awards no cuentan en su haber. Con su primera edición en 1998 y varios cambios de formato en el medio, los D.I.C.E. Awards reúnen a distintos actores de la industria que conforman una terna de jurados que eligen a los nominados cada año, compuesto por más de 100 miembros. Estos profesionales de la industria del videojuego provienen de distintas áreas, ya sea del desarrollo, diseño, arte, programación e incluso, publicación. Una vez seleccionada la terna de nominados, la totalidad de afiliados a la organización -que cuenta con más de 22.000 miembros- votan para elegir los ganadores.

Así llegamos a la edición de 2021 de estos premios que tuvieron como protagonista absoluto a Hades, el juego independiente desarrollado por Supergiant Games. El roguelike con una fuerte carga narrativa y una jugabilidad insuperable se convirtió en el más galardonado de la premiación, asegurando cinco premios para el estudio, que ya viene cosechando reconocimientos desde el año pasado. Entre los premios que consiguió se encuentran Mejor Videojuego de Acción, Mejor Juego Independiente, Mejor Dirección, Mejor Diseño y el más importante, Juego del Año. De este modo, superó a sus rivales con un abultado medallero.

Hades fue la estrella de la noche, con cinco premios incluyendo el de Juego del Año.

Muy cerca en cantidad de premios quedó el exclusivo de PlayStation, Ghost of Tsushima. El juego de mundo abierto samurai, inspirado en la obra de Akira Kurosawa y desarrollado por Sucker Punch Productions consiguió cuatro reconocimientos en áreas muy importantes: Mejor Dirección de Arte, Mejor Juego de Aventuras, Mejor Dirección de Sonido y Mejor Composición Musical Original. Uno de los más nominados fue otro exclusivo de Sony que también se perfilaba para llevarse todo, pero terminó con dos reconocimientos. Hablamos de The Last of Us Parte II, que se llevó los premios a Mejor Animación y Mejor Narrativa. Siguiendo con la casa Sony, Spider-Man: Miles Morales ganó un premio al Mejor Personaje, mientras que Dreams -el creador de juegos de Media Molecule- se llevó el premio al Mejor Logro Técnico.

Half-Life Alyx, el juego exclusivo para realidad virtual de Valve que funciona como puente entre los eventos de Half-Life 1 y Half-Life 2 se llevó dos premios: Logro Técnico en Realidad Inmersiva y Juego del Año de Realidad Inmersiva. Animal Crossing: New Horizons llegó como favorito a la gala de premiación pero sólo pudo obtener el reconocimiento como Mejor Juego Familiar. Fall Guys, juego sensación del año pasado en pleno auge pandémico se terminó llevando el premio a Mejor Juego Online.

Ghost of Tsushima fue otro de los grandes ganadores, con cuatro premios.

Otros premios a destacar son Mejor Juego de Rol, obtenido por Final Fantasy VII Remake; Mejor Juego Deportivo que quedó en manos de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2; Mejor Juego de Pelea para Mortal Kombat 11 y Mejor Simulador para Microsoft Flight Simulator. De este modo concluyó una gala con pocas sorpresas ya que quien más galardones recibió continúa una tendencia muy marcada desde el año pasado y con mucha razón: Hades es de los mejores juegos publicados en los últimos años. También es digna de mencionar la performance de Sony como publisher dentro del medallero.

La casa PlayStation tenía un gran candidato con The Last of Us Parte II y aunque el título de Naughty Dog se llevó sólo dos reconocimientos, los exclusivos de Sony sumaron un total de 8 premios, lo cual habla de la buena salud que goza el brazo de publicación de la empresa nipona y explica también en gran medida el foco que tienen puesto en las superproducciones.

