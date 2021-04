Josh Lawson, Kano en “Mortal Kombat”: “Acabamos de rascar la superficie de lo que es posible en este mundo”

Esta semana llegará a los cines argentinos la nueva adaptación cinematográfica de Mortal Kombat. Los actores Ludi Lin, Max Huang, Jessica McNamee y Josh Lawson, responsables de darle vida a Liu Kang, Kung Lao, Sonya Blade y Kano, respectivamente, hablaron en exclusiva con Infobae sobre la película, su preparación para el papel, sus experiencias con el juego y sus deseos de continuar esta franquicia con muchas más películas.

Después de más de 20 videojuegos, dos películas live-action en los 90, un par de series live-action y otra animada, innumerables cómics y otros tantos productos, Mortal Kombat vuelve al cine a lo grande y con fans que conocieron la franquicia gracias a todas estas historias que se hicieron en casi 30 años. “Mortal Kombat se convirtió en un universo y los fans son duros cuando se trata de ser correcto sobre todos y cada uno de los personajes, porque los aman tanto, quieren que los interpretemos de la manera correcta – explicó Max Huang a Infobae-. Eso es lo que nosotros, el estudio y el director intentamos hacer, tratamos de ser auténticos a los videojuegos y a las películas que tomamos como inspiración para hacer ésta. Hablando por mí, puedo decir que sí hubo algún tipo de presión ahí, pero creo que lo logramos”.

Ludi Lin es Liu Kang y Max Huang es Kung Lao en la nueva versión de Mortal Kombat (Foto: Warner Bros)

Los actores responsables de llevar el videojuego a la pantalla grande conocían Mortal Kombat antes de llegar al proyecto, pero en diferentes medidas. Algunos de ellos conocían los inicios de la saga, pero desconocían el enorme universo que fue evolucionando con cada nueva entrega. Otros, mientras tanto, jugaban a la más reciente edición cuando terminaban una agotadora jornada de rodaje. “Obviamente conocía Mortal Kombat, lo jugué de chico, vi la película original y todo, pero no vi la evolución a través de las décadas mientras su mundo crecía y crecía. Así que me abrumé un poco cuando volví. Estaba tipo “Si, si, lo tengo, es un juego divertido” y me pusieron una pila de historia enfrente”, contó Josh Lawson sobre su experiencia.

Más allá de la historia y los personajes, el elemento principal que todo fan quiere ver es la violencia extrema en peleas bien coreografiadas. Eso llevó a los protagonistas a tener que entrenar intensamente, incluso aquellos acostumbrados a protagonizar series y películas con temática de artes marciales. “En cuestión de físico, siempre estamos entrenando a algún nivel – explicó Ludi Lin, que participó en “Power Rangers”, “Black Mirror” y “Aquaman”-. Una película como Mortal Kombat es una maratón a velocidad carrera. Es más fácil para nosotros, porque ya nos estamos moviendo y no comenzando de cero”.

Jessica McNamee reveló que la extensa filmación los llevó a hacer seis jornadas semanales de 14 horas (Foto: Warner Bros)

Sin embargo, no todo es físico, porque hay décadas de historia en Mortal Kombat y decenas de personajes que adaptar. “Fuimos suertudos de tener a un director como Simon (McQuoid), que fue tan abierto al trabajar con los actores y escuchar sus opiniones y lo que ellos creen es lo mejor para los personajes. Quiere más que una película de acción, quiere que sientas que hay un UMK, un Universo Mortal Kombat, para tener la sensación de que hay algo más grande y con historia, que Mortal Kombat la tiene. Encajar nuestros roles en este mundo es mucho más fácil cuando sabés que existen en este reino más grande y no sólo encajamos, sino que pertenecemos en algún lugar de este mundo”, concluyó Lin.

Así como sucedía con el primer videojuego de la saga, esta nueva película cuenta con solo una fracción de los personajes del universo de Mortal Kombat. Faltan muchas historias por conocer, pero todavía no se anunciaron secuelas de manera oficial. Por su parte, los protagonistas están más que listos para volver a interpretar a sus personajes. “¡Me encantaría! Espero que suceda y espero que sea más temprano que tarde. Fue muy divertido. Fue, por lejos, donde mejor la pasé trabajando y es el mejor personaje que hice alguna vez, así que me encantaría continuar siendo Sonya”, reveló Jessica McNamee.

“¡Sería lo mejor! Y, honestamente, sería una verdadera lástima que no ocurra. Acabamos de rascar la superficie de lo que es posible en este mundo” anticipó Lawson. “Para nuestros personajes, como también para todo el universo, hay tantos personajes más para explorar. Pero sí, también rascamos la superficie de nuestros personajes. Hay tanto para hacer, hay tanto trasfondo en todos y cada uno de los personajes, así que estaría genial profundizar en todo eso”, agregó McNamee.

Josh Lawson interpreta a Kano, uno de los personajes del primer Mortal Kombat que más evolucionó (Foto: Warner Bros)

Mortal Kombat ya estrenó en algunos cines de Asia y esta semana desembarcará en territorios de Latinoamérica para finalmente llegar a los cines de Estados Unidos el 23 de abril. Habrá que esperar a las reacciones del público y la recaudación en la taquilla para saber si efectivamente se viene un universo cinematográfico alrededor del popular videojuego de pelea.

