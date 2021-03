PlayStation prepara una película de Ghost of Tsushima

El sitio de noticias Deadline reveló esta semana que Sony Pictures Entertainment y PlayStation Productions están trabajando en la adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima, el último videojuego desarrollado por Sucker Punch Studios. También se confirmó que será Chad Stahelski, el director detrás de las películas de “John Wick” , quien dirija esta nueva película del estudio.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Chad y 87Eleven Entertainment para traer su visión de la historia de Jin a la pantalla grande. Amamos trabajar con socios creativos como Chad, que tienen una pasión por nuestros juegos, lo que asegura que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmen a nuestros fans y nuevas audiencias”, comentó Asad Qizilbash, Jefe en PlayStation Productions.

Stahelski también será uno de los productores de la cinta junto con Alex Young y Jason Spitz, con quienes formaron la compañía 87Eleven Entertainment. Qizilbash y Carter Swan lo harán desde PlayStation Productions y el estudio responsable del videojuego figurará como productor ejecutivo, con Peter Kang a la cabeza.

Ghost of Tsushima cuenta la historia de Jin Sakai, un guerrero samurái que deberá liberar a su isla de la invasión mongola

Ghost of Tsushima fue elegido por los fans como el mejor videojuego de 2020 en la ceremonia de The Game Awards. La historia se centra en Jin Sakai, un guerrero japonés del año 1274 que debe traicionar el camino del samurái y aprender nuevas técnicas de combate sigilosas para salvar a la isla de Tsushima de la invasión mongola. Las mecánicas del título permiten a los jugadores elegir qué tipo de combate predominará en la aventura de Jin, lo que agrega variedad al ya muy diverso mundo abierto que presenta.

El título se lanzó en julio de 2020 y logró importantes logros para PlayStation. En mercados como el británico, el japonés y el estadounidense se posicionó primero en ventas durante sus primeras semanas de actividad. Al día de hoy, lleva más de 6.5 millones de unidades vendidas a nivel mundial, con 2.4 millones de esas unidades vendidas en los primeros tres días en el mercado. Esos números convirtieron a Ghost of Tsushima en el videojuego original debutante que más rápido se vendió en la historia de PlayStation 4, lo que asegura una gran cantidad de fans entusiasmados con ver la historia en las salas de cine.

Por el momento no hay más información sobre el proyecto, pero la reacción de la audiencia fue más que positiva. El título está altamente inspirado en las películas de samuráis dirigidas por Akira Kurosawa – hasta incluye un “Modo Kurosawa” para jugar en blanco y negro-, por lo que los fans esperan con ansias una adaptación que capture esa esencia al mismo tiempo que brinde acción de un nuevo nivel. Lo cierto es que Chad Stahelski tiene varios proyectos anunciados, incluyendo la remake de “Highlander”, por lo que todavía no se habla de fechas de producción ni el proceso de casting.

El "Modo Kurosawa" de Ghost of Tsushima permite vivir la aventura en blanco y negro, como las películas del icónico director

PlayStation Productions es un estudio creado hace no mucho con el objetivo de adaptar los videojuegos de la compañía a las pantallas grande y chica. Entre los proyectos en camino se encuentra la película de Uncharted, protagonizada por Tom Holland (“Spider-Man: Lejos de Casa”) y Mark Wahlberg (“Transformers: El Último Caballero”), y la serie de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal (“The Mandalorian” y Bella Ramsey (“Game of Thrones”).

Hace poco también se confirmó la realización de una serie de TV de Twisted Metal escrita por Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas detrás de franquicias como “Zombieland” y “Deadpool”. El presidente de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, anticipó en diciembre que están buscando integrar mucho más sus propiedades con los diferentes formatos, por lo que los fans pueden esperar un futuro con muchas más películas y series de TV basadas en títulos de PlayStation . Aunque hay varias historias en camino confirmadas, todavía quedan varias sorpresas por revelar.

