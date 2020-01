Como se esperaba después de la partida del último director, la película de Uncharted volvió a retrasar su fecha de estreno, según confirmó Sony Pictures este fin de semana, a través del sitio Deadline . La cinta que será protagonizada por Tom Holland no parece ser la prioridad del estudio, que continúa manteniendo el estreno en su calendario. Por otro lado, la nueva versión de He-Man and the Masters of the Universe fue borrada por completo.