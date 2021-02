Todo lo que se sabe de la serie live-action de The Last of Us

Después del anuncio de la serie live-action que adaptará The Last of Us a la pantalla chica, los fans del videojuego exclusivo de PlayStation esperaban con ansias conocer a los talentos elegidos para el show. Finalmente, después de varios rumores y mucha especulación, HBO confirmó que serán Pedro Pascal y Bella Ramsey quienes interpreten a Joel y Ellie en la futura serie.

Pascal tuvo un excelente 2020 gracias a la nueva temporada de “The Mandalorian”, así como también su papel en “Wonder Woman 1984” y su participación en la película de Netflix “We Can Be Heroes”. Su ascenso meteórico a la fama se dio después de su paso por Game of Thrones, donde interpretó a Oberyn Martell y protagonizó uno de los momentos más recordados por los fans de dicho universo. Por su lado, Bella Ramsey también es conocida principalmente por su trabajo en Game of Thrones, serie de HBO que durante 2021 cumplirá diez años desde su primer episodio. Entre sus trabajos más recientes se encuentra otro show de HBO, “His Dark Materials”, y la serie animada “Hilda”, donde le pone la voz al personaje titular.

La serie live-action de The Last of Us buscará adaptar los hechos ocurridos en el primer videojuego, pero no se descarta que más adelante se expanda el universo con la secuela, elegida como el mejor videojuego de 2020. Por otro lado, es posible que se tome el contenido descargable del título y algunos de los personajes secundarios para explorar algunas historias y locaciones que en los juegos no tuvieron tanto lugar, para darle una mirada fresca a esta versión de la historia.

Pedro Pascal será Joel en la serie de The Last of Us a cargo de HBO. EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/Archivo

Mientras los fans del título de Naughty Dog esperan con ansias esta versión de la intensa historia, lo cierto es que HBO por ahora está trabajando en el piloto del show, todavía sin considerar la realización de una temporada completa. Craig Mazin, responsable de la mini serie “Chernobyl”, será el principal encargado de adaptar la historia al nuevo formato, pero no estará solo. Contará con la asistencia de Neil Druckmann, guionista y director de ambas entregas de The Last of Us.

Ambos serán también productores ejecutivos del proyecto junto con Carolyn Strauss, el presidente de Naughty Dog, Evan Wells, parte de PlayStation Productions y Sony Pictures Television. La serie será una de las primeras iniciativas de este estudio cinematográfico de PlayStation creado oficialmente en 2019. Otra de las esperadas producciones será la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland, que ya terminó su rodaje hace algunas semanas. Voceros del estudio anticiparon que estas adaptaciones son recién el comienzo de los planes que tienen con sus franquicias y anticipó que hay muchas más películas y series en camino para los próximos años.

En la dirección del piloto estará el director ruso Kantemir Balagov, que cuenta con una filmografía bastante modesta, pero una gran cantidad de premios y nominaciones. En 2019 fue celebrado en el festival internacional de Cannes por su película “Dylda”, un drama de posguerra. Al no tener la temporada confirmada, se desconoce si habrá participación de otros directores en el proyecto.

Gustavo Santaolalla tuvo su propio personaje en The Last of Us Parte 2

Lo que sí se sabe es que la música de la serie estará a cargo del argentino Gustavo Santaolalla, responsable también de la banda sonora del videojuego. El compositor anticipó que va a haber mucho material nuevo en la música del show por el simple hecho de que crear para un formato distinto implica un cambio de ritmo en la narrativa.

Se espera acción, mucha emoción y un trabajo interesante en el área de efectos visuales, principalmente a la hora de crear a los clickers, los principales enemigos del juego. Se trata de los “zombies” de The Last of Us, que son personas infectadas por la pandemia que pone en marcha los sucesos del juego. A lo largo de la aventura, los protagonistas se cruzan con gran cantidad de clickers, cada uno con un grado diferente de infección.

También se espera un trabajo soberbio a la hora de recrear este futuro post-apocalíptico donde la naturaleza recuperó grandes sectores de ciudades que ya no cuentan con humanos viviendo su día a día. Y, por supuesto, tendrá la difícil tarea de no parecerse demasiado a The Walking Dead.

Trailer "The Last of Us 2"

Con una verdadera pandemia en nuestra realidad, es muy difícil hablar de fechas de producción o de estreno para la serie de The Last of Us, pero la elección de los protagonistas sugiere que los motores ya están en marcha y que el rodaje se dará este mismo año.

Seguí Leyendo:

Estos son los juegos gratuitos de PlayStation Plus y Xbox Live Gold de febrero

Análisis de uno de los lanzamientos del mes “Little Nightmares II”: el terror viene en paquetes chicos

Free Fire anunció su colaboración con el animé Attack on Titan