Las tiendas digitales de PlayStation 3, PlayStation Portable y PlayStation Vita se darán de baja en los próximos meses, según reportes

De acuerdo a fuentes cercanas a Sony, las tiendas digitales de PlayStation Portable, PlayStation Vita y PlayStation 3 serán dadas de baja en los próximos meses, eliminando de este modo la posibilidad de comprar títulos o contenidos descargables. Según la información a la que accedió el portal The Gamer, PlayStation Portable y PlayStation 3 verían sus tiendas cerradas para el 2 de julio, mientras que PlayStation Vita haría lo propio el 27 de agosto. Aunque todavía falta una confirmación oficial -el anuncio tendría lugar en las próximas semanas- lo cierto es que es un momento ideal para poder adquirir aquel juego que te quedó en el tintero, porque todo parece indicar que pronto no se podrá.

Este sería el próximo paso lógico en la vida útil de estas consolas, las cuales ya fueron discontinuadas oportunamente en el pasado . Así mismo, Sony desactivó la función de comprar juegos y contenidos descargables a través de la web durante fines de 2020, razón por la cual el reporte adquiere más fuerza y veracidad. Una cosa que no queda del todo clara es cómo van a operar aquellos jugadores que tengan una frondosa librería digital adquirida en cualquiera de las tres consolas. El sentido común indica que no debería haber problemas, pero el reporte ya generó conmoción en la comunidad toda ante la posibilidad de perder el acceso a los títulos comprados.

La tienda de PlayStation Vita supo ser el segundo hogar de los juegos independientes.

Y con esa incertidumbre se vuelve a abrir un debate que existe desde los albores de los contenidos digitales en consolas: ¿Qué tan seguro es comprarlos? ¿Qué garantías tienen los jugadores de que siempre podrán acceder al contenido, sin importar cuándo? El tema de la preservación de los videojuegos incluso como artefacto cultural es una de las charlas más profundas que se debe la industria de cara al futuro. Cada compañía encara la situación de diversas maneras. Microsoft garantiza el acceso a la mayoría de los títulos de todas las generaciones de sus consolas. Sony opta por manejar cada plataforma de distintas maneras, cuestión exacerbada por los chipsets de cada consola, incompatibles entre sí -con excepción del de PlayStation 4, con arquitectura compatible con PlayStation 5.

Nintendo por su parte, decide elegir a dedo qué títulos son los que rescatará de las picadas aguas del “abandonware”: aquellos juegos que quedan atrapados en un limbo al que no se puede acceder por vías legales o tradicionales. La idea de no poder acceder al enorme catálogo de PlayStation 3 y las portátiles habla a las claras de la necesidad de establecer un método para preservar los videojuegos tanto desde un punto de vista cultural como educativo si se quiere, pero también y no menos importante, para honrar las compras de aquellos que eligieron apostar por una plataforma determinada.

Entre tanto, es un buen momento para aprovechar y comprar aquellos juegos que te quedaron en la lista de deseos. Obviamente, los juegos en formato físico seguirán funcionando sin problemas, aunque se desconoce cómo trabajará el sistema de actualizaciones de software sin la tienda en funcionamiento. Porque justamente la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 fue la que introdujo la posibilidad de que los juegos reciban los famosos “parches” del día 1, que terminaban de darle a los títulos esos puntitos de cocción que les faltaban al momento de ponerlos en un disco para su distribución. Se espera que en las próximas semanas Sony despeje todas las dudas respecto a cómo será el proceso de desactivación y cómo afectará a aquellos que tienen sus compras en formato digital.









