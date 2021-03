Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, va a sumar 12 videojuegos durante la segunda quincena de marzo

Game Pass, el servicio de suscripción de XBOX, sigue apostando a la incorporación constante de juegos a su catálogo y para la segunda quincena de marzo van a agregar 12 títulos en total , que se suman a los que ya anunciaron para la primera parte del mes. Durante los próximos días y hasta el 1 de abril inclusive, los suscriptores van a poder acceder a una oferta amplia de novedades.

Hace algunos días, además, se terminó de concretar la adquisición de Zenimax Media y Bethesda Softworks y lo celebraron con 20 videojuegos icónicos de Bethesda que pasaron a formar parte del catálogo: Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, DOOM (1993), DOOM II, DOOM 3, DOOM 64, DOOM Eternal, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Elder Scrolls Online, The Evil Within, Fallout 4, Fallout 76, Fallout: New Vegas (el único sólo en consola), Prey, RAGE 2, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood y Wolfenstein: Youngblood.

De la nueva camada de anuncios, el primero que se destaca es Undertale (Cloud, consolas y PC), que ya está disponible en el catálogo . Esta propuesta indie del 2015, que recibió una mirada muy positiva por parte de los críticos, es un juego de rol que invita a derrotar enemigos de formas no violentas, no hay que matar a nadie.

El 18 de marzo Game Pass va a incorporar cuatro juegos : Empire of Sin (Cloud, consolas y PC) es un juego de estrategia en el que los jugadores tienen que asumir el rol de mafiosos reales o del mundo de la ficción durante la década del ’20 en Estados Unidos para crear sus propios imperios “ilegales”. NieR: Automata (PC) es una historia futurista en la que la Tierra fue invadida por extraterrestres que obligaron a los humanos sobrevivientes a trasladarse a la Luna. Desde ahí va a continuar su batalla para recuperar el planeta.

En esa tanda también se va a sumar Star Wars: Squadrons (consolas), que permite que los usuarios se pongan en el papel de un piloto de la República o del lado del imperio. El último juego que se suma el 18 de marzo es Torchlight III (PC), la tercera entrega del RPG de mundo abierto en el que hay que defender a Novastraia de la invasión.

El 25 de marzo el catálogo se vuelva a ampliar y lo va a hacer con cinco títulos que van a pasar a estar disponibles: Genesis Noir (consolas y PC), Octopath Traveler (consolas y PC), Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC), Supraland (PC) y Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, consolas y PC).

Trailer revelación Outriders

El 30 se lanza Narita Boy (Cloud, consolas y PC) los suscriptores van a poder acceder a través del sistema de suscripción. El desarrollo estuvo a cargo de Studio Koba, un estudio independiente, y se presenta con un juego en 2D en el que los jugadores van a tener que explorar y combatir en un mundo retro-futurista.

L a última incorporación de esta tanda es Outriders (Cloud y consolas) que va a llegar a Game pass el 1 de abril, el mismo día de su lanzamiento y es la carta fuerte de esta nueva tanda de juegos. A cargo de People Can Fly, el objetivo es asumir el papel de uno de los guerreros llamados outriders que tienen que combatir para colonizar un planeta y que puede jugarse en forma individual o cooperativa hasta tres jugadores.

La actualización del catálogo, como siempre, también implica que algunos títulos dejan el sistema de suscripción de Xbox. A partir del 31 de marzo son tres los juegos que ya no van a estar disponibles: Hyperdot (consolas y PC), Journey to the Savage Planet (consolas) y Machinarium (PC).