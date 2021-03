10 juegos gratuitos con foco en títulos independientes en el Play At home de PlayStation

El año pasado Sony dio a conocer el programa Play At Home . La propuesta se presentó a poco tiempo de que empezaran las medidas que restringían la circulación frente a la pandemia y se presentó como una forma de premiar a los usuarios de la consola que se quedaban en sus hogares para evitar que se generaran más contagios.

En ese momento se anunció que la iniciativa iba a durar un poco más de dos semanas y permitió que los jugadores descarguen en forma gratuita Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey . Este beneficio alcanzó a todos los usuarios, incluso a los que contaban con PS Plus y, a diferencia de lo que sucede con el sistema de suscripción, no hubo límites en cuanto al tiempo que los juegos están disponibles. Quedan para siempre en la consola, aunque cancelen sus suscripciones.

Desde el 1 de marzo de este año se dio inicio a la segunda edición de Play At Home, que va a tener una duración de cuatro meses. El primer juego que se sumó a la propuesta fue el entretenido Ratchet & Clank, que todavía se puede descargar hasta el 31 de marzo.

Ahora llega la segunda entrega: desde el 25 de marzo y hasta el 22 de abril los usuarios de PlayStation van a poder descargar en forma gratuita nueve juegos de desarrolladoras independientes “para que los próximos meses sean un poco más divertidos”.

La decisión del perfil de los juegos no es aislada. Ya en la presentación que se hizo el año pasado, Sony explicó que la iniciativa también establecía un fondo de ayuda para los estudios más pequeños, que son “vitales para el corazón y el alma de la comunidad de los videojuegos” y sufrieron en forma más intensa las consecuencias económicas de la pandemia.

ABZÛ estuvo a cargo de los mismos creadores de The Pathless, ambos con muy buenas críticas, y es presentado como “una hermosa aventura submarina que permite sumergirse en el sueño de bucear”. Otro de los títulos es Enter the Gungeon es un juego ambientado en mazmorras donde un “grupo de marginados que buscan la redención” tienen que recuperar un tesoro.

Trailer Astro Bot Rescue Mission

La versión de Rez Infinite que se va a poder descargar está remasterizada y actualizada por el equipo que estuvo a cargo de su desarrollo y se hizo exclusivamente para PS4 y PlayStation VR (opcional). Subnautica es un juego de supervivencia que se desarrolla en un mundo alienígena en el que todo el desarrollo, obviamente, es bajo el agua. El jugador va a tener que explorar ese mundo para encontrar recursos y sobrevivir en el ambiente que se presenta. También van a poder descargar en forma gratuita The Witness, una propuesta de mundo abierto que ofrece más de 500 puzles para resolver.

Entre los juegos que llegan el 25 de marzo cuatro son para PlayStation VR. Astro Bot Rescue Mission invita a los jugadores a ponerse en el lugar del robot Astro para salvar a su equipo. Moss es un juego para un solo jugador centrado en el personaje de Quill, una ratona. Tienen acción, aventura y la posibilidad de resolver puzles.

En Thumper se presenta como “violencia rítmica” y el jugador tiene que asumir el rol de un escarabajo espacial mientras avanza por un riel y evita chocar contra los obstáculos o las curvas. P aper Beast es una propuesta de aventura y exploración en un mundo misterioso donde el usuario va a tener que resolver enigmas.

Trailer ABZU

Pero esta segunda entrega de Play At Home tiene preparado un título más. Entre el 19 de abril y el 14 de mayo los jugadores van a poder descargar Horizon Zero Dawn: Complete Edition. El juego de mundo abierto se ubica en un futuro post apocalíptico donde los humanos, que se organizan como tribus, conviven junto con máquinas. Aloy es su protagonista y junto con ella los jugadores van a descubrir las razones que explican el presente del planeta y los misterios de la propia Aloy. Es un juego con un gran personaje principal, de impacto visual, con una jugabilidad destacable y una narrativa de nivel que acompaña todo el desarrollo.