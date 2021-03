El estudio V1 Interactive, desarrollador de Disintegration, cerrará sus puertas de manera definitiva

Disintegration

V1 Interactive cerrará sus puertas, tal como lo comunicó a través de su cuenta de Twitter oficial. “Nos entristece informarles que V1 Interactive cerrará de manera oficial. Queremos agradecer a todo el talentoso equipo de V1, a los presentes y a los que pasaron, que ayudaron a hacer de los últimos 5 años algo maravilloso. También un sentido agradecimiento a la increíble comunidad que nos apoyó hasta ahora” , reza el Tweet poniendo fin al recorrido de un proyecto que, a priori, prometía muchísimo.

V1 Interactive fue fundado por Marcus Lehto: un nombre que por ahí no resuena demasiado pero que sí ha tenido muchísima influencia en la industria, ya que previo a aventurarse con V1 Interactive, Lehto ofició como Co-Creador y Director Artístico en la serie Halo, bajo el ala de Bungie, dejando su enorme huella dentro de la trilogía original de Halo -la más celebrada y mítica- como también en el estupendo Halo Reach. Según las propias palabras de Lehto, fue el intenso ritmo de trabajo y un entorno laboral poco saludable lo que hizo que abandonara la mítica compañía para el año 2012.

Así es que con el correr de los años, Lehto tuvo una visión: un juego en primera persona que combine todo lo aprendido de trabajar con Halo, junto con varias ideas de los juegos de estrategia en tiempo real. A su vez, se prometía a sí mismo que en su propio estudio no ocurrirían las situaciones vividas en Bungie, ofreciendo por el contrario un lugar en donde exista un buen balance entre la familia y el trabajo, tal como Lehto comentase en distintas entrevistas en los últimos años. E ste proyecto lo llevó a firmar un muy buen acuerdo de publicación ni más ni menos que con Take Two Interactive, bajo el flamante sello conocido como Private Division: una suerte de división para los juegos de menor presupuesto o directamente independientes.

Al menos desde lo visual y conceptual, Disintegration mostraba provenir de alguien que había trabajado muy de cerca con Halo.

De este modo nació V1 Interactive: un estudio pequeño de no más de 30 personas, con la ardua tarea de dar vida a la visión de Lehto, en la gesta por ofrecer un juego de acción en primera persona distinto a los demás. Este juego sería Disintegration, develado por primera vez al público en agosto de 2019, durante la exposición en Alemania conocida como Gamescom. Teniendo en cuenta el publisher como también el pedigrí de quienes trabajaban en el estudio, Disintegration no tardó en convertirse en uno de los títulos más esperados por el público en general. De este modo, el camino se hacía un poco más cuesta arriba, teniendo que lidiar no sólo con las expectativas propias sino con las que toda la industria ponía encima del estudio.

Disintegration fue publicado finalmente el 15 de junio de 2020 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. La recepción, sin embargo, no fue la esperada. El título recibió duras críticas por su innumerable cantidad de bugs y errores de todo tipo, además de un aspecto técnico y visual que parecía estar resuelto a medias. Como si fuese poco, los conceptos referidos a la jugabilidad tampoco encajaban del todo bien: tenía algunas buenas ideas que no terminaron de plasmar a fondo. A la pobre recepción de la crítica se le sumó la poca adhesión de los jugadores, al punto tal que V1 Interactive decidió remover por completo el apartado debido a la falta de jugadores : “Aunque nuestra base de jugadores ha mostrado interés en la campaña de un jugador, el juego desafortunadamente ha tenido problemas para construir una base significativa de usuarios necesaria para una experiencia multijugador atrapante”, explicaron en un artículo publicado en la web del estudio. Así, el modo multijugador fue retirado por fases hasta desaparecer.

V1 Interactive dejará de operar en lo inmediato. Sin embargo, los empleados tendrán un tiempo de gracia para poder encontrar nuevos rumbos donde migrar, según comentó el propio Lehto desde su cuenta personal: “En V1, nuestra prioridad siempre ha sido el bienestar de nuestros empleados. Hemos sido transparentes con ellos acerca del estado de las cosas durante meses, y estamos tomando esta decisión ahora para que tengan tiempo suficiente para conseguir nuevos trabajos mientras sigan contando con el apoyo de nuestro estudio” , concluyó.