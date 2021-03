Xbox anunció los juegos que incluirá Game Pass a partir de marzo: deportes, Star Wars y más

Con el inicio de cada mes se conocen los juegos que van a sumar los diferentes sistemas de suscripción y Xbox no es la excepción. A partir de la primera quincena se van a incorporar seis nuevos títulos que se centran sobre todo en la temática deportiva, pero también se suma una opción para los seguidores de una de las franquicias más importantes que cruza el cine con el mundo de los videojuegos.

Madden NFL 21 (Consolas)

Este juego de simulación va a estar disponible a través de EA Play, que es un servicio con el que cuentan los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Este título se presenta como una entrega ideal para los que ya son fans del deporte en la vida real. El usuario va a encontrarse con actualizaciones visuales y algunas modificaciones con respecto a las versiones anteriores. Madden NFL 21 presenta su modo historia bajo el título Face of the Franchise: Rise To Fame. un formato “documental” que invita a seguir la carrera de un jugador de fútbol americano desde sus inicios. Otra novedad está en la modalidad The Yard, para que los jugadores experimenten una versión informal del deporte, con un gran abanico de opciones para crear un avatar personalizado.

Madden NFL 21 reveló su gameplay para PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Football Manager 2021 (PC): 4 de marzo

Game Pass suma el famosísimo juego de simulación para todos los que quieren vivir la oportunidad de manejar su propio club de fútbol. A través de la gestión de diferentes variables y herramientas cada usuario puede administrar un club y determinar los fichajes, las estrategia a implementar en cada partido y las decisiones administrativas para alcanzar los mejores resultados.

NBA 2K21 (Consolas y nube): 4 de marzo

Otro juego de simulación, pero en este caso basado en la franquicia de básquet. La versión, que generó un gran nivel de expectativas antes de su lanzamiento, dio un salto de calidad desde lo visual para generar un mayor impacto en cuanto al realismo que transmite. También, y después de tomar notas de las devoluciones que tuvo la entrega anterior, incorporaron cambios en el gameplay para ofrecer una experiencia integral a los usuarios.

Zion Williamson, la cara del NBA 2K21 para la próxima generación

Football Manager 2021 Xbox Edition (consolas y PC): 4 de marzo

El título trae a la consola su base de datos “con más de 50 ligas, 2000 equipos y 25.000 jugadores reales” y se presenta como una versión simplificada de la opción de escritorio, poniendo el foco en los aspectos más destacados de la simulación de gestión.

Star Wars: Squadrons (consolas): durante marzo, sin fecha definida

Otro título que va a llegar a través de EA Play. La historia del juego se ubica después de Episodio VI, la última película de la trilogía original, después de la batalla de Endor y de que los rebeldes destruyeron la Estrella de la Muerte. El jugador va a poder ponerse en el lugar de un piloto y alternar entre dos perspectivas: por un lado desde la mirada de la Nueva República y, por el otro, desde la posición del Imperio. También van a poder elegir entre diferentes modalidades de juego. Al modo historia se le suma la modalidad multijugador en sus versiones competitiva y colaborativa.

Corto de animación del juego nuevo de EA, Star Wars: Squadrons

NHL 21 (Console): durante abril, sin fecha definida

Igual que sucede con Madden NFL 21 y Star Wars: Squadrons, este juego llega de la mano de EA Play para los suscriptores Ultimate. En este caso el deporte protagonista es el hockey sobre hielo. Esta versión se presenta como más inmersiva que las anteriores y actualiza su experiencia de juego.

Además de incorporar nuevos juegos, la actualización de cada mes implica que otros abandonan el sistema de suscripción. Para esta fecha son cinco los juegos que no están disponibles: Momodora Reverie: Under the Moonlight (consolas y PC), Mother Russia Bleeds (PC), Oxenfree (consolas y PC), The Jackbox Party Pack 4 (consolas) y Vambrace: Cold Soul (consolas y PC).