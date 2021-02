Todos los videojuegos gratuitos que ofrecerán los sistemas de suscripción en febrero

Febrero no solo llega con varios lanzamientos interesantes para los jugadores, sino que también trae importantes opciones gratuitas en los diferentes servicios de suscripción de la industria. Desde PlayStation Plus a Xbox Games with Gold, estos son los videojuegos gratuitos que ofrecerán los sistemas de suscripción en las próximas semanas.

PlayStation Plus

La oferta del servicio de Sony para este mes dejó a los usuarios más que contentos. Los poseedores de una PlayStation 4 podrán disfrutar de dos grandes experiencias. Por un lado, Concrete Genie es una aventura potenciada por la creatividad, donde el protagonista tendrá la capacidad de crear diferentes genios mágicos usando su pintura. El título exclusivo de PS4 se lanzó originalmente el 8 de octubre de 2019.

La otra opción para usuarios de PS4 –y también de PS5- es Control, lo último de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake) que presenta acción en tercera persona en un entorno impredecible. Lanzado también en 2019, fue elegido por muchos como lo mejor de ese año y ahora llegará a PlayStation Plus de manera gratuita. Al tratarse de la Ultimate Edition, usuarios de PS5 podrán disfrutar de mejoras gráficas y de rendimiento gracias a la actualización del título que llegará el mismo 2 de febrero.

Destruction All Stars

El tercer videojuego de PS Plus de este mes es un esperado lanzamiento exclusivo de PlayStation 5. Se trata de Destruction All Stars, un videojuego que se esperaba en noviembre con la llegada de la flamante consola, pero que finalmente debutará el 2 de febrero en todo el mundo. La experiencia propone partidas cargadas de adrenalina y mucho caos, ya sea de la mano de vehículos o con diferentes habilidades de parkour. El título contará con varios modos de juego y 16 personajes para elegir, pero se espera que haya actualizaciones periódicas con interesantes novedades durante todo el año.

Los dos primeros videojuegos gratuitos de PlayStation Plus de febrero estarán disponibles desde el 2 de febrero al 1 de marzo, mientras que Destruction All Stars se podrá adquirir hasta el 5 de abril.

Games with Gold

Usuarios del ecosistema Xbox también podrán disfrutar de grandes opciones comenzando el 1 de febrero. El primer videojuego gratuito para usuarios suscritos a Games with Gold es nada más y nada menos que Gears 5, la más reciente entrega de la saga exclusiva de Microsoft. Con una historia llena de acción e importantes novedades en la jugabilidad de la franquicia, los fans ya lo colocaron entre los mejores de la franquicia. Usuarios de Xbox Series X o S pueden también anticipar un poco del futuro de la franquicia gracias a la más reciente expansión, que se apoya en las capacidades de la nueva generación. Gears 5 estará disponible para descarga gratuita del 1 al 28 de febrero.

Gears 5: Hivebusters Trailer

La remake de Resident Evil es el otro videojuego que se podrá conseguir del 1 al 28 de febrero en Games with Gold. Se trata de la nueva versión del clásico que inició una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos, con gráficos renovados, gran cantidad de coleccionables y desbloqueables para fanáticos, y los zombies, monstruos y villanos de siempre.

La retrocompatibilidad de los dispositivos Xbox permitirá a los jugadores disfrutar de Indiana Jones y la tumba del emperador, título de la Xbox original, y Lost Planet 2, lanzado originalmente en Xbox 360. El primero se encontrará disponible de manera gratuita en Games with Gold del 1 al 15 de febrero, mientras que el segundo estará del 16 al 28.

Por último, Xbox ofrecerá a los jugadores Dandara: Trials of Fear Edition, un metroidvania desarrollado en Brasil que presenta mecánicas innovadoras para el género, así como también personajes y locaciones inspiradas en la cultura iberoamericana. La versión más completa de Dandara estará disponible del 16 de febrero al 15 de marzo.

Dandara: Trials of Fear Edition es uno de los videojuegos gratuitos de Games with Gold de febrero

Prime Gaming

El servicio de suscripción de Amazon también anunció qué títulos podrán canjear sus usuarios a lo largo de febrero, con opciones para todos los gustos. Monster Prom: Hotseat Edition es un videojuego de simulación de citas y novela visual que incluye mucho humor, ítems, mini juegos y varios posibles finales. Spinch presenta un estilo de animación surrealista donde los usuarios deberán rescatar a su familia a lo largo de diferentes niveles de plataformas plagados de criaturas extrañas.

Stealth Bastard Deluxe continúa con la misión de la franquicia de siempre ofrecer una entrega en algún servicio de suscripción. Swimsanity! va en contra de la opinión general y propone diferentes modos de juego ambientados en niveles de plataformas subacuáticos. Por último, Table Manners también es un simulador de citas, pero centrado en la física realista. Los jugadores deberán llegar al final de una cita sin demasiados inconvenientes, mientras intentan hacer todo con una sola mano, desde servir bebidas hasta devolver el menú al mesero.

Swimsanity! propone un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores

Aunque no se trate de un servicio de suscripción, la tienda de Epic Games continúa regalando un videojuego por semana cada jueves. Esta semana está disponible Dandara: Trials of Fear Edition hasta el jueves 4, cuando lo sucederá For the King. El único requisito para canjear estos títulos es tener una cuenta activa de Epic.

