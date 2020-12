The Game Awards 2020: seguí minuto a minuto la entrega de premios de la industria de los videojuegos

Esta noche se celebrará la séptima edición de los Game Awards, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos. El evento, que en esta ocasión cambiará su clásico formato presencial en teatro a una transmisión vía streaming desde estudios en Estados Unidos, Inglaterra y Japón, auspicia con tener como grandes protagonistas a The Last of Us 2 y Hades, juegos que cuentan con 10 y 8 nominaciones respectivamente.

Infobae participará como partner oficial de la ceremonia y contará con la transmisión en directo de la entrega de premios desde las 20.30 hs. Jeremías Curci y Ezequiel Leis serán los conductores de la velada en Infobae.com y en el canal de Youtube del sitio de noticias más leído del mundo. Además, estarán acompañados por Federico Gentile, quien estará a cargo del doblaje en simultáneo del evento, del cual se esperan una gran cantidad de novedades y sorpresas. Cabe destacar que para la realización de esta cobertura se contó con la colaboración el apoyo de AMD y Xbox Argentina.

En el pre-show rápidamente comenzaron las emociones, dado que se entregó el premio a Mejor Banda Sonora, una categoría muy reñida que se terminó llevando el título de Square Enix, Final Fantasy VII Remake.

Por su parte, el primer anuncio importante en materia de tráiler o presentación estuvo a cargo de la desarrolladora Devolver Digital, la cual con su peculiar y único estilo presentó Loop Hero, título que se trabajó en conjunto con Four Quarters. Este, según indicaron, llegará al mercado a mediados de 2021.

No obstante, esto no fue todo por parte de Devolver Digital, dado que, en su excéntrico formato de presentación también lanzaron el tráiler de Tchia, una nueva producción de la que por el momento no se conoce tanto, pero que, al menos según muestra el tráiler, invitará al usuario a una isla paradisíaca.

Posterior a esto se presentó el director´s cut de Sea of Solitude, que llegará a Nintendo Switch el próximo 4 de marzo. Cabe destacar que este juego de aventuras desarrollado por Quantic Dreams y Jo-Mei Games y publicado por Electronic Arts se lanzó en 2019 para PS4, Xbox One y PC, por lo que la experiencia en la híbrida será toda una novedad para los jugadores de la gran N.

Luego de estos anuncios, fue el turno de Shady Part of Me, lo nuevo de Douze Dixièmes. El título, que ya se encuentra disponible para PlayStation 4, invita a vivir una historia con tintes emocionantes, donde el usuarios deberá, junto con el personaje ir superando dificultades emocionales, en lo que definen como un viaje onírico. Cabe destarcar que este contará con la voz de Hanna Murray, conocida por su papel en la serie Game of Thrones.

La primer gran franquicia de Square Enix en hacer su presentación en el evento fue el remaster NieR Replicant ver.1.22474487139, el próximo título de la exitosa saga, el cual llegará el próximo 23 de abril de 2021 en el marco de los festejos por el décimo aniversario del primer NieR, que debutó en 2010. Este capítulo servirá a la IP y los jugadores como precuela de Automata, el gran videojuego de 2017 desarrollado por Platinum Games.

Más allá de todos estos adelantos que se presentaron en el pre-show, el primer anuncio relevante fue la premiere mundial del tráiler de Century Ace of Ashes, un título de fantasía épica desarrollado por PlayWing donde no faltarán los dragones. La presentación de este adelanto fue acompañado por el anuncio de su beta, la cual ya se encuentra disponible en Steam.

Una vez iniciado el show, ya con la conducción clásica de Geoff Keighley, se presentó el nuevo personaje que aterrizará a Super Smash Bros. Ultimate: Sephiroth. Cabe destacar que este pertenece a la saga de Square Enix, Final Fantasy, y es el antagonista principal de FF VI. Sin dudas, el público oriental lo recibirá con los brazos abiertos.

Con un tráiler cinematográfico de gran nivel y un contexto apocalíptico, hizo su presentación la remake de Perfect Dark, lo nuevo de The Iniciative, uno de los estudios adquiridos por Xbox. Este, sin dudas, es uno de los títulos que más promete y más emoción genera, dado que se trata del regreso del videojuego desarrollado por Rare que se lanzó originalmente para Nintendo 64 en el año 2000.

Una vez concluida la emoción por la presentación del tráiler de Perfect Dark, quien tomó la posta de la escena fue Back 4 Blood, lo nuevo de Turtlet Rock, los creadores de Left 4 Dead. Este mantendrá la tónica con una gran cantidad de monstruos, sangre y un nivel de acción frenético. El título llegará al mercado el próximo 22 de julio del 2021. No obstante, quienes estén interesados, podrán acceder a la versión alpha a partir de la semana que viene.

Con un estilo medieval, que rememora a la franqucia de Assasin´s Creed, se anunció la fecha de lanzamiento de Hood: Outlaw & Legends. El título, que desde lo visual auspicia tener una gran trabajo realizado por Focus Home Interactive, arribará al mercado el próximo 21 de mayo, donde estará disponible para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

La catarata de world premieres continuó con la presentación del tráiler cinematográfico de The Callisto Protocol, desarrollado por Striking Distance Studios. Este promete sumergir al usuario dentro de una historia de ciencia ficción en icontexto de un survival en tercera persona. Según explicó Glen Schofield, será aterrador e inspirará miedo, algo que se pudo advertir en su sombrío e interesante adelanto. Aterrizará en el mercado en 2022.









