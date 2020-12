Among Us se coronó como el videojuego tendencia de 2020 en las búsquedas de Google

Pese a que fue lanzado en 2018, el indie logró el éxito este año

Con el 2020 llegando a su fin, son varias las empresas que comienzan a revelar datos y generar una precisa perspectiva de lo que fue este particular año. Este es el caso del buscador más utilizado del mundo, Google, el cual presentó las listas de las tendencias que más interés despertaron durante el año. En el segmento de los videojuegos, quien lidera este ranking es Among Us, el título independiente de InnerSloth, el cual, desde su explosión en el mes de septiembre, logró estar en boca de todos.

Para el mundo del gaming, el 2020 fue un año especial. La pandemia y la cuarentena supieron acercar a la gente a los videojuegos, los cuales se mostraron como una gran opción de entretenimiento en una época difícil. No obstante, esto también resignificó muchas cosas, como es el caso de Among Us, un juego que se estrenó en 2018 pero logró un boom increíble hace tan solo unos meses.

Este impresionante éxito por parte del indie, que logró dejar de lado a una producción de más presupuesto como es el caso de Fall Guys: Ultimate Knockout, supo explotar tanto en Twitch como Youtube y en los buscadores. Esto último quedó claro con los informes lanzados por Google Trends, los cuales lo posicionan como el número uno en el segmento de gaming.

La premisa del juego pasa por descubrir quienes son los impostores en el grupo

Cabe aclarar que este informe liberado por Google no apunta a que Among Us fue el título con más búsquedas durante el año, sino que indica que fue el tema que más interés despertó durante el 2020. Los motivos que llevaron al indie a esto fueron varios: su fácil acceso y gratuidad, el uso del multiplayer y el gran éxito que tuvo en plataformas como Twitch, donde los streamers más famosos, como Ibai Llanos, lo explotaron al máximo.

A su vez, su tremendo impacto le permitió coronarse en una ceremonia tan importante para la industria de los videojuegos como son los The Game Awards. En esta celebración, el título de InnerSloth se llevó los premios de Mejor Juego Online y Multijugador. En este último se enfrentó a su gran competidor, Fall Guys, al cual borró en el mes de septiembre.

Quien no conoce el título, debe saber que se trata de un videojuego que tiene como premisa encontrar a un impostor entre los jugadores. Este rol le es asignado a uno, dos o tres usuarios, dependiendo la configuración de la partida, los cuales tienen que impedir el despegue de una nave. Para esto último se dedican a sabotear los arreglos que se hagan en ella y en sacar del juego a los otros jugadores.

La desarrolladora del juego, InnerSloth, apuesta a un 2021 con nuevo contenido para los usuarios

Vale destacar que la lista de Google Trends en cuanto a videojuegos se completa con grandes producciones que tuvieron un gran impacto a lo largo del año, como es el caso de Fall Guys: Ultimate Knockout, Valorant, Genshin Impact, Ghost of Tsushima y Animal Crossing, el cual durante la cuarentena logró ser un éxito total. Además, Assassin’s Creed Valhalla, The Last of Us 2, Madden NFL 21 y Jackbox también participan de este ranking.

Habrá que ver si esta tendencia continúa en 2021, donde las reglas del mundo del gaming pueden ser otras, ya sin cuarentena y con un indie un tanto desgastado. Sin embargo, la productora del título apostará a la introducción de contenido inédito para los usuarios, como es el caso del nuevo mapa “Airship”. Este será el más grande hasta el momento y presentará nuevas mecánicas que auspician mucha diversión para descubrir a los impostores.

Among Us se encuentra disponible de forma gratuita en las tiendas de Android y iOS. A su vez, puede encontrarse en la tienda de Steam para PC y en 2021 llegará a Xbox.

