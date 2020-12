Los 10 peores videojuegos del año según Metacritic

El 2020 fue un gran año para el mundo de los videojuegos por una gran variedad de razones, desde un crecimiento económico impulsado por la pandemia al comienzo de una nueva generación de consolas, entre otras. Sin embargo, ningún gran año se salva de tener un listado de videojuegos malos en su lanzamiento.

El sitio Metacritic se encarga de recopilar reseñas, críticas y opiniones de diferentes productos de entretenimiento, como son películas, series, discos y videojuegos. El sitio reveló cuáles fueron los videojuegos con peores puntajes este año y aquí está la lista completa:

10. The Elder Scrolls: Blades – 42

Mientras fans esperan novedades de una sexta entrega de la saga principal y The Elder Scrolls Online continúa sumando contenido periódicamente, la versión para móviles de este universo llegó a Nintendo Switch en 2020. Se trata de un spin-off que deja de lado todos los elementos que hacen atractiva a la franquicia y ofrece una experiencia gratuita con muy poca satisfacción, como su puntaje de 42/100 indica.

9. Gleamlight – 42

Este plataformero empató en puntaje con Blades y provocó un efecto parecido. Los usuarios esperaban lo que los trailers prometían, que era una especie de Hollow Knight, pero terminaron obteniendo un juego extremadamente corto, con controles que dejan mucho que desear y secciones con una dificultad sin sentido.

8. Street Power Soccer – 41

El género futbolístico está bastante estancado en el mundo de los videojuegos y Street Power Soccer prometía una experiencia similar a la de FIFA Street o lo que ahora es VOLTA, con movimientos especiales y poderes que desafían las leyes de la física. La experiencia terminó en un lugar muy diferente y sugiere que hubo muy poco trabajo detrás del título.

7. Tamarin – 40

El estudio Chameleon Games está compuesto por veteranos de Rare, por lo que Tamarin lucía como una interesante apuesta de plataformas en 3D, otro género que nunca volvió a la gloria de sus mejores épocas. Lo más interesante de Tamarin es que se mostraba como una aventura ideal para chicos, con exploración, plataformas y personajes adorables, pero muy rápido se convierte en un shooter y va saltando de género en género sin hacer pie en ninguno de ellos.

6. Remothered: Broken Porcelain – 39

La nueva entrega de la saga de terror es uno de los tantos títulos de 2020 que se lanzó sin terminar. Mecánicas confusas, historia todavía más inexplicable y una gran cantidad de errores de diseño y programación hicieron que Remothered: Broken Porcelain se ganara su lugar en esta lista de juegos.

5. Arc of Alchemist – 36

El caso de Arc of Alchemist es extraño y diferente a los anteriores, porque ni siquiera los trailers prometían un juego atractivo. Desde los avances del título se anticipaban gráficos de dos generaciones atrás, un framerate alarmante y personajes poco interesantes. Hay que admitir que, por lo menos, cumplió con lo que prometía y dio una experiencia que no llega a ser mediocre.

4. Fast & Furious Crossroads – 34

La ceremonia de The Game Awards de 2019 cerró con la participación de Vin Diesel y Michelle Rodriguez mostrando un primer vistazo al nuevo juego de la franquicia Rápido y Furioso. Desde ese momento, se esperaba un videojuego con malos gráficos y peor jugabilidad, que fue exactamente lo que terminó llegando al mercado. El estudio, responsable de la saga Project CARS, no estuvo a la altura del desafío e intentó salvarse de las malas críticas evitando enviarle copias tempranas a la prensa, pero no lo logró.

3. Dawn of Fear – 33

El estudio Brok3nsite creyó que las remakes de Resident Evil sólo apelaban a la nostalgia, pero no tenían demasiado trabajo detrás. Es así que lanzaron Dawn of Fear, con la idea de traer de vuelta la sensación que causaron los primeros videojuegos del género survival horror. De más está decir que no lo lograron, aunque muchos de los errores del juego y lo pésimo de los controles se debe a seguir una fórmula que ya caducó hace varios años.

2. XIII Remake – 32

Por la cobertura mediática que tuvo, parecería que Cyberpunk 2077 es el único videojuego que se lanzó con incontables errores, pero lejos está de serlo. La remake de XIII a cargo de Microids tiene tantos errores que no se puede ni jugar, lo que obligó al estudio a publicar una disculpa en sus redes, aunque sin el fondo amarillo utilizado por CD Projekt.

1. Tiny Racer – 29

El estudio IceTorch Interactive intentó seguir los pasos de la franquicia MicroMachines sin preguntarse que la volvió tan exitosa. En su lugar, lanzó un videojuego que no logra arrancar ni ofrecer algo novedoso o que siquiera se controle bien. El título es uno de los más recientes ejemplos que pone dudas sobre el control de calidad de Nintendo sobre los juegos que llegan a su tienda. Actualmente se encuentra con un descuento que baja su precio original de 10 dólares a 2, pero ni así es recomendable.

