“The Mandalorian” y videojuegos de Star Wars: conexiones, personajes y detalles que se pueden encontrar en los diferentes títulos de la franquicia

Fans de Star Wars de todo el mundo disfrutaron la segunda temporada de “The Mandalorian” y muchos ya consideran que la serie es uno de los mejores productos de la franquicia desde su creación. Parte del mérito les corresponde a los productores, Jon Favreau (Iron Man) y Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), pero lo cierto es que no tuvieron que irse demasiado lejos para recolectar ideas para el show.

En los episodios de la segunda temporada se presentaron conceptos y personajes que no se habían visto en las películas de Star Wars, pero que surgen o habían sido parte de videojuegos de diferentes épocas. Mientras fans esperan un videojuego protagonizado por Mando, aquí se repasan algunos de los elementos que The Mandalorian tomó de los títulos de la franquicia.

El primer episodio de la segunda temporada mostró a un monstruo mucho más peligroso y letal que el Sarlacc de “El Regreso del Jedi” (Return of the Jedi). A la vez, dio a conocer un recurso que sólo se había visto en videojuegos y algunas novelas de la franquicia. Se trata de la perla del dragón krayt, que algunos guerreros jedi y sith utilizaron para crear sus sables de luz. Star Wars: Knights of the Old Republic fue el principal videojuego que hizo mención a este elemento que más adelante aparecería en diferentes libros antes de llegar a The Mandalorian.

La temporada también hizo referencia a Operación: Cinder en su penúltimo episodio. Se trata de un operativo militar que el Emperador Palpatine llevó adelante a modo de venganza después de su muerte. Como lo retrata el cómic titulado “Shattered Empire” (Imperio Destrozado), ocurre justo después de la caída del Imperio y fue una maniobra para castigar a aquellos que fallaron en su misión de proteger al Emperador. El cómic de 2015 presentó la idea, pero fue Star Wars: Battlefront II el videojuego que la mostró en todo su esplendor gracias a su genial campaña para un jugador.

La serie exclusiva de Disney+ también presentó a un tipo diferente de soldado con los denominados Dark Troopers. En el último episodio se revela que son la evolución de un concepto que comenzó con la idea de mejorar a los soldados del Imperio, pero que terminó quitando el componente humano para hacer androides casi imparables. El punto de origen de los Dark Troopers tiene dos posibles opciones, pero siempre en el mundo de los videojuegos.

La primera opción es parte de lo que se conoce como Star Wars Legends, es decir, historias que quedaron fuera del canon oficial de la franquicia desde hace algunos años. Star Wars: Dark Forces fue el videojuego que presentó el concepto de Dark Trooper de la mano de Kyle Katarn, uno de los personajes más emblemáticos de la parte gamer de este universo. Al tratarse de un título de 1995, ya no parece tener relación con la actualidad de la saga.

El otro punto de origen de estos soldados robóticos se relaciona con el título mobile Star Wars: Commander, lanzado en 2014. A su vez, es la evolución del concepto de Purge Trooper creado para Star Wars: The Force Unleashed, por lo que se puede decir que es algo netamente creado para los videojuegos.

Lo cierto es que la segunda temporada de The Mandalorian demostró las raíces gamers del show con un personaje que viaja a través de diferentes locaciones, hace aliados y enemigos a medida que cumple objetivos, intercambia recursos y explora nuevos mundos. No sólo fans de la franquicia están pidiendo un juego protagonizado por Mando, sino que hasta Cory Barlog, director de God of War, comentó algo similar en sus redes sociales hace muy poco.

Lo cierto es que hace algunos años se estaba planeando un videojuego titulado Star Wars 1313, que iba a centrarse en un mandaloriano, pero que nunca vio la luz. La historia de videojuegos cancelados de la franquicia es muy extensa y, al día de hoy, continúan apareciendo títulos que por diversas razones no pudieron hacerse realidad.

Se desconoce si actualmente se está planeando algo alrededor de la propiedad, pero sí se espera que las referencias a los videojuegos de ayer y hoy continúen alimentando las futuras series. Sin ir más lejos, ya está en marcha una película dirigida por Patty Jenkins (Wonder Woman) llamada Rogue Squadron , que seguramente tomará varios elementos de la popular saga de juegos de naves.

