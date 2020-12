Alien: Isolation es el nuevo videojuego gratuito de Epic Games Store

El título está basado en la primera película de franquicia

Hace tan solo unos días, Epic Games comenzó su evento navideño en el cual regalará un videojuego por día hasta el 31 de diciembre. Luego de la aparición de títulos como Cities Skiline y The Long Dark, entre otros, ahora es el turno de Alien: Isolation, el juego de 2014 desarrollado por Creative Assembly, basado, en gran parte, en la primera entrega de la saga cinematográfica a cargo del director Ridley Scott.

Epic Games continúa atrayendo una gran cantidad de usuarios a su tienda de la mano de un evento completo. Esto está quedando claro con su postura en la época de fiestas de fin de año, donde en su store pueden encontrarse títulos con grandes descuentos y la maratón de regalos que culminará el último día del mes.

En este contexto aterriza Alien: Isolation, un juego que para los fanáticos de la ciencia ficción y también de la franquicia, resultará más que interesante, tanto por su trama como por su nivel. El hilo del título invita a los usuarios a meterse en la piel de Amanda Ripley, hija de la icónica protagonista de la saga. Esta historia sucederá 15 años después de la muerte de su madre, por lo que uno de sus objetivos será el de averiguar que le sucedió a esta.

El clásico alien da el presente en el videojuego de 2014

A lo largo del camino, el juego busca manejar su cuota de suspenso para que el usuario pueda ir desenvolviéndose en escenarios que cuentan con una gran realización. La ambientación, sin dudas, es uno de los puntos fuertes de este juego, dado que permiten sumergirse mucho mejor en la historia. Por su parte, esta cuenta con una división en capítulos, haciendo que los sucesos que le van sucediendo a Amando vayan siendo paulatinos, al igual que sus enfrentamientos con la criatura enemiga clásica. Esto hace que se puede explotar la idea de survival horror con la que se creó el juego.

Algo en lo que el juego no hace hincapié es en sus mecánicas. Alien: Isolation ofrece más una trama bien lograda y un ambiente óptimo más que una jugabilidad pulida que invite a vivir una experiencia distinta. No obstante, esta sirve lo suficiente como para sumergir al usuario en la supervivencia, teniendo que salvar su vida en situaciones límites.

Desarrollado por Creative Assembly y publicado por SEGA, Alien: Isolation tiene la clara misión de tomar y extraer todos los elementos esenciales de la primera película de la franquicia lanzada en 1979. Esta fue una elección clave no solo para generar un videojuego fiel, sino también para realizar una survival horror con todos los ejes necesarios.

Uno de los puntos más fuertes del juego pasa por su ambientación

Sin dudas, el evento navideño de Epic Games está tomando un curso más que interesante, dado el nivel de los juegos, que, pese a que no son de gran cartel, son una opción muy buena para agregar a la biblioteca de forma gratuita. Cabe recordar que hasta el momento Cities Skilines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark y Defense Grid 1 fueron los títulos regalados por la desarrolladora.

En cuanto al futuro del evento, son muchos los rumores y listas que se filtran. Una de estas indica que los próximos juegos en llegar serán Metro 2033, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitairica, Torchlight II y Jurassic World Evolution. No obstante, como ya indicó la experiencia pasada, habrá que tener paciencia y continuar esperando para ver los movimientos de Epic.

Cabe recordar que Alien: Isolation, estará disponible para descarga gratuita hasta mañana 22 de diciembre a las 13 horas de Argentina, momento en el que será reemplazado, seguramente, por Metro 2033.

Seguí leyendo

11 videojuegos destacados de la oferta de fin de año de Xbox Argentina

Todas las novedades de la actualización de Genshin Impact: nuevos personajes, un mapa inédito y un evento especial

Super Nintendo World reveló nuevos detalles de sus atracciones