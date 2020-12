Se anunciaron los títulos gratuitos de enero del 2021 para Games With Gold de Xbox

La disponibilidad de los titulos variará según sus fechas indicadas

Con Xbox Series X/S ya en el mercado, Microsoft apunta a cerrar el año y comenzar el 2021 de la mejor manera posible. En este contexto, la empresa de Redmond anunció cuáles serán los videojuegos que los suscriptores de Xbox Live Gold podrán descargar gratuitamente de su servicio premium durante el mes de enero. En esta ocasión, llegarán títulos más que interesantes como es el caso de Little Nightmares, la aventura de terror de Tarsier, Dead Rising, The King of Fighters XIII y Breakdown.

Little Nightmares (Disponible durante todo enero en Xbox One)

Sin dudas, uno de los títulos más interesantes para el próximo mes dentro de Games With Gold es Little Nightmares, la aventura de terror en tercera persona desarrollada por Tarsier y distribuida por Namco Bandai. El título invita al usuario a meterse en los zapatos de Six, una niña de nueve años que fue secuestrada y llevada a un espantoso lugar llamado Las Fauces.

A lo largo de la historia, el usuario podrá disfrutar de una jugabilidad y perspectiva de cámara que permite adentrarse de lleno en todo el suspenso que ofrece la trama. A su vez, podrá ir observando y enfrentando los miedos del personajes, los cuales son el eje de todos ls escollos que irán apareciendo. Un título más que interesante para todos los fanáticos del género.

La perspectiva y el suspenso de Little Nightmares permiten al usuario sumergirse en una oscura historia de terror

Dead Rising (Disponible desde el 16 de enero al 15 de febrero en Xbox One)

Este juego de acción desarrollado por Capcom propone a los jugadores introducirse de lleno en una historia bizarra, con mucha sangre y plagada de zombies. La trama invita a meterse en el papel de Frank West, un periodista que quedó encerrado en un shopping que está repleto de no vivientes. Así, este comenzará su epopeya, la cual será poder abrirse camino con las armas que encuentre en el camino.

Para hacer las cosas más interesantes, esta versión de Xbox cuenta con tres modalidades: 72 horas, prórroga e infinito. El primero invita al usuario a sobrevivir por 6 horas reales de juego, donde deberá ir realizando distintas misiones, mientras que el segundo es su continuación, dando un plus al final. El tercero, por su parte, propone sobrevivir mientras que la barra de vida de Frank se va disminuyendo. En caso de conseguir 7 y 10 horas continúas de juego reales, este activará regalos como el sable láser.

Dead Rising invita al usuario a un mundo repleto de zombies





The King of Fighters XIII (Disponible desde el 1 de enero al 15 de enero en Xbox 360)

The King of Fighters es una de las franquicias que casi no necesitan presentación. La treceava entrega de la saga de uno de los mejores juegos de pelea en arcade mantiene su clásica tónica y presenta ajustes. En esta ocasión, el título brinda una experiencia renovada de su jugabilidad mejorando, por ejemplo, los movimientos de los peleadores.

Además, cuenta con un interesante modo online internacional que permite ampliar la experiencia para medirse contra jugadores de otras regiones. A su vez, el título brinda más de 30 personajes en su catálogo de peleadores, algo que siempre es bien recibido por sus fans.

TKOF ofrece más de 30 personajes en su catálogo

Breakdown (Disponible del 16 de enero al 31 de enero en Xbox)

Para los más nostálgicos, Games With Gold regalará Breakdown, un juego realizado por Namco y lanzado en el 2004. Este título de acción en primera persona tiene como eje central la narrativa, la cual en su momento recibió grandes críticas, tanto por la perspectiva como por la narrativa. La trama del juego invita al usuario a meterse en un misterioso laboratorio donde tomarán el rol de Derrick Cole. Este no tiene recuerdos de nada de lo que vivió, por lo que deberá ir investigando para saber que le sucedió.

Breakdown es un título de 2004 realizado por Namco Bandai

