La versión next gen de Control llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S el 2 de febrero

Uno de los mejores títulos del año pasado, Control, anunció que su versión next gen para PlayStation 5 y Xbox Series X/S arribará al mercado en versión digital el próximo 2 de febrero. Esta nueva edición del juego de Remedy Entertainment permitirá disfrutar de la aventura en dos opciones gráficas: una basada en la calidad visual, con el ray tracing a la cabeza, y otro en la optimización, para así usar sin problema los 30 fps que ofrece.

Durante las últimas semanas, fueron varios los títulos que presentaron su edición next gen para sumarse al catálogo de la nueva generación de consolas. La mayoría de estas se basaron en el rendimiento visual, explotando la tecnología ray tracing, uno de los pilares fundamentales de la nueva experiencia de juego.

Este también es el caso de Control, el título de Remedy Entertainment, el cual buscará sumergir a sus usuarios en su impresionante mundo visual aprovechando todos los recursos de las nuevas plataformas. Para esto, el juego ofrecerá dos tipos de modos gráficos. El primero se basa en explotar la calidad gráfica, utilizando el ray tracing y los 60 fps. Este, seguramente, sea el más elegido por los jugadores.

Por otro lado, Control también ofrecerá un modo gráfico basado en la optimización de los recursos. Esto permitirá que el juego se pueda disfrutar sin problemas a 60 fps por segundo, tanto en la consola de Sony como en la de Microsoft.

Para quien aún no lo conoce, Control es un juego de acción en tercera persona en el que el usuario deberá introducirse en la piel de Jesse Fade, personaje que asume como directora de la oficina federal de control. Esta es una agencia oculta del estado, en donde se investigan y desarrollan técnicas paranormales.

Esta organización secreta también se ocupa de encubrir cualquier noticia que pueda aparecer en los medios y se refiera a estas actividades, que para la población son desconocidas. El juego torna su desarrollo cuando en la sede de esta oficina se abre un portal a otra dimensión, desde el cual llegan seres que terminan matando o poseyendo a sus integrantes.

Control se transformó en uno de los juegos más sorprendentes del 2019, por su ambientación y desarrollo.

Cabe destacar que esta nueva edición del título llegará el próximo 2 de febrero, pero solo en digital. Quienes quieran conseguir la física deberán esperar, dado que lo hará recién a mediados de marzo en algunos mercados, por lo que en el país podría tardar un poco más.

No obstante, desde Remedy tuvieron en cuenta que no hace mucho lanzaron la versión Ultimate de Control, la cual incluye todos los DLC del mismo. Teniendo en cuenta todos los usuarios que la adquirieron, desde la desarrolladora decidieron que esta sea dual, por lo que se podrá actualizar gratuitamente a las consolas de la nueva generación. Vale remarcar que quienes tengan la estándar no podrán realizar esto.

Quienes quieran disfrutar de esta gran producción de Remedy Entertainment en otras consolas, deben saber que está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de distintos launchers como el de Epic Games o el de Steam. Además, para conocer un poco más del juego y lo que este brinda a lo largo de su historia, se puede leer la review realizada por Infobae sobre su versión Ultimate, la cual es necesaria para poder actualizar gratuitamente a las consolas de la nueva generación.





