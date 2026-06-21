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Murió Ramiro Valdés, uno de los principales símbolos de la represión de la dictadura cubana

Fue uno de los últimos integrantes de la generación que tomó el poder en 1959 y ocupó cargos clave dentro de la estructura de seguridad del régimen

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Murió Ramiro Valdés, uno de los principales símbolos de la represión de la dictadura cubana

La dictadura cubana confirmó este domingo la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras más poderosas y temidas del régimen instaurado por Fidel Castro tras la revolución de 1959. El anuncio fue realizado por el dictador Miguel Díaz-Canel, quien lo despidió con un mensaje cargado de elogios hacia uno de los hombres que durante décadas estuvo asociado al aparato represivo, inteligencia y control político de la isla.

La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre”, escribió Díaz-Canel en la red social X, al tiempo que destacó “su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”.

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La muerte de Valdés cierra un capítulo de la generación que acompañó a Fidel Castro desde los primeros años de la insurgencia armada. Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, integró la expedición del yate Granma y combatió en la Sierra Maestra antes de ocupar altas posiciones tras la llegada de la dictadura al poder.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los arquitectos del sistema de represión interna cubano y en uno de los dirigentes más influyentes dentro de la estructura del régimen.

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Para amplios sectores de la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, Valdés representó durante décadas el rostro más duro del castrismo. Su nombre quedó vinculado al fortalecimiento de los organismos de inteligencia y a los mecanismos de vigilancia, control y persecución política desplegados por el Estado contra disidentes, activistas y opositores.

Aunque sus partidarios lo presentaban como un defensor incondicional de la revolución, sus críticos lo señalaron como uno de los responsables de consolidar el sistema represivo que permitió al régimen mantenerse en el poder durante más de seis décadas.

Díaz-Canel destacó precisamente esa lealtad absoluta al proyecto político fundado por los hermanos Castro. En su mensaje sostuvo que “cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl” y afirmó que defendió los principios de la revolución “hasta el último aliento de su ejemplar vida”.

“Este Día de los Padres se nubla con el dolor de su partida”, añadió Díaz-Canel.

En los últimos años, Valdés prácticamente había desaparecido de la escena pública. Su ausencia en actos oficiales alimentó constantes rumores sobre su estado de salud, mientras Cuba atravesaba una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, además de un creciente descontento social.

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