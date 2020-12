Estos fueron los videojuegos más vistos en Youtube durante 2020

Los juegos más vistos en Youtube en 2020 - #Gaming

Como cada año, comienzan los balances y resúmenes de lo más visto. Éste ha sido un año marcado por la pandemia, en donde los videos de gaming han tenido un crecimiento exponencial.

Desde YouTube Gaming comunicaron cuáles fueron los videojuegos y creadores de contenido más destacados del 2020. Los títulos Minecraft, GTA V y Fortnite lideran las reproducciones.

Minecraft es el videojuego con más reproducciones en YouTube en 2020. No es algo nuevo, ya que desde hace años lidera esa posición, incluso mejorando año tras año. El juego de Mojang ha tenido más de 201 mil millones de reproducciones, seguido por Roblox con 75 mil millones de reproducciones. Duplicó el número en comparación con 2019, que era de 100.200 millones.

Garena Free Fire

Garena Free Fire es un battle royale desarrollado por 111dots Studio para dispositivos móviles y es el tercer videojuego con más reproducciones. Con más de 80 millones de usuarios activos diarios, es un fenómeno con millones de reproducciones en las plataformas de video. Se encuentra en el segundo lugar en el top 5 de los videojuegos en vivo más vistos en 2020, duplicando el número de 2019.

Los exitosos Grand Theft Auto V (un título de 2013) y Fortnite se encuentran en cuarto y quinto lugar respectivamente. Con 70 mil millones de reproducciones (el doble que el año pasado), para GTA V y 67 mil millones de reproducciones, para el título de Epic Games (que se mantiene en el top, sin subir mucho el número año a año).

Según se especifica en el blog de YouTube, la plataforma cuenta con más de 40 millones de canales de juegos activos. A nivel mundial, se vieron más de 100 mil millones de horas de contenido de juegos en YouTube. El reporte de la plataforma de Google destaca a creadores como Rooster Teeth, TheDonato y CoryxKenshin por usar sus canales no solo para transmisiones de gaming, sino para brindar información en torno a Covid-19.

Free Fire ha sumado a Cristiano Ronaldo como embajador

La transmisión en vivo en YouTube tuvo un año “increíble”, señalan. El tiempo de reproducción de transmisiones en vivo de videojuegos creció a más de 10 mil millones de horas. Creadores como LazarBeam, Lyna, MortaL, CouRage, TheDonato y Typical Gamer transmiten de forma exclusiva en la plataforma.

Los creadores en todos los ámbitos han visto aumentos masivos en suscriptores y audiencias. Un ejemplo que destacan es el del streamer Dream, que solo transmite Minecraft. Vio aumentar las suscripciones de canales de 1 millón en enero de 2020 a más de 13 millones en octubre del mismo año.

Además destaca eventos especiales como los conciertos en Fortnite y el show de Travis Scott en el juego, los anuncios de las nuevas consolas y las transmisiones de esports en todo el mundo.

Astronomical, el evento de Travis Scott en Fortnite, superó los 27 millones de jugadores activos.

Se han destacado en YouTube las reproducciones en torneos de Call of Duty League, Valorant First Strike, Arena of Valor International Championship, Counter-Strike Pro League de ESL, Overwatch League, League of Legends Worlds, Free Fire League Championship, y más.

Respecto de los videos más vistos que no fueron transmitidos en vivo en 2020, se encuentran: ME QUEDE CALVO !! - Ninjala | Fernanfloo (Fernanfloo); Whatever You Build, I’ll Pay For! (MrBeast Gaming), Minecraft Astronomia Coffin Dance meme (Hosotoch); QUEM GANHOU?! ELE TIROU X1 COM TODOS NA MANSÃO LOUD!! (Loud); RUBIUS REWIND 2019 (elrubiusOMG); It’s been real, but I’m out! (PewDiePie); Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters FINALE REMATCH (Dream); ESTE JUGADOR DE FREE FIRE DICE QUE ES EL MEJOR DE TODO EL JUEGO *epico* (TheDonato); y I Made a 100 Player Building Competition! (MrBeast Gaming).

