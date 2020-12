Estos son los videojuegos más esperados de 2021 - #Gaming

Ahora que las consolas de la nueva generación ya dieron sus primeros pasos y hasta rompieron récords de ventas, los jugadores esperan un 2021 lleno de opciones para exprimir las capacidades de las plataformas.

Hay una gran cantidad de títulos anunciados para 2021 y algunos de ellos tenían pensado llegar en 2020 originalmente. Sin embargo, la gran mayoría de los videojuegos de esta lista todavía no tienen una fecha de lanzamiento definida y, como se ha demostrado a lo largo de 2020, es algo que puede sufrir muchos cambios.

Hitman 3

HITMAN 3

El tercer videojuego de la saga que comenzó en 2016 es uno de los primeros grandes videojuegos de 2021 con su estreno el 20 de enero. El trabajo de IO Interactive fue impecable en los títulos previos y se espera una nueva experiencia llena de posibilidades en un mapa que ofrece a los jugadores superar las misiones de la manera que prefieran. Hitman 3 estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

It Takes Two

Los mejores anuncios que se realizaron en los Game Awards 2020 - It Takes Two

Lo nuevo del estudio Hazelight (A Way Out) se presentó de manera oficial hace pocos días, en la última edición de The Game Awards, y ya promete ser una de las mejores experiencias del año. Se tratará de una nueva aventura cooperativa, la especialidad de los desarrolladores, donde se mezclarán diferentes géneros. Por ahora el lanzamiento se espera para PS4, XOne y PC el 26 de marzo de 2021, pero no se descarta que se lance una versión para las nuevas consolas.

Monster Hunter Rise

La nueva entrega de la popular franquicia de Capcom también llegará el 26 de marzo, pero lo hará de manera exclusiva para Nintendo Switch. Al igual que su predecesor, Monster Hunter World, continuará presentando acción, mecánicas de rol y un enorme mapa lleno de monstruos para dar una aventura de decenas de horas.

Deathloop

Deathloop

La expectative por Deathloop viene bastante alta porque se viene anticipando su llegada desde hace tiempo. El juego será exclusivo de PlayStation 5 en consolas, pero también estará disponible en PC. Se trata de lo nuevo de Arkane Studios (Dishonored, Prey) y pondrá a los jugadores en la piel de un asesino que deberá eliminar a ocho objetivos en una isla. La particularidad es que un bucle temporal le da un límite de tiempo para hacerlo, por lo que los jugadores deberán vivir la experiencia una y otra vez para descubrir la mejor manera de cumplir los objetivos.

Back 4 Blood

Back 4 Blood - Primer Trailer

Otro videojuego presentado en The Game Awards llamó mucho la atención por tratarse del sucesor espiritual del clásico Left 4 Dead. Back 4 Blood es un trabajo del mismo estudio y buscará expandir aún más las posibilidades de la fórmula con juego cooperativo y mucho más zombies. Se espera que llegue a consolas y PC después de una etapa de alpha que estará disponible a principios de 2021.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Trailer LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Los videojuegos de LEGO son siempre una excelente opción para toda la familia y la nueva entrega recopilará todo lo ocurrido en las nueve películas principales de Star Wars. También es un título que se viene anticipando desde hace tiempo, pero que parece desembarcará en consolas y PC en algún momento de 2021 con mucho contenido.

Scarlet Nexus

Scarlet Nexus - Trailer de historia

El estudio Bandai Namco reunió a los responsables de algunos de sus videojuegos más populares para crear una nueva aventura de ciencia ficción. Scarlet Nexus propone un futuro muy particular de la mano de un protagonista que forma parte de una unidad militar de individuos con poderes, algo que se verá reflejado en impactantes secuencias de acción y una extensa historia.

Halo Infinite

Gameplay del modo "Campaña", del nuevo exclusivo de Xbox, "Halo Infinite"

Por lejos, el título más esperado de la Xbox Series X/S. La nueva entrega mostrará el regreso de su protagonista principal, Master Chief, y se correrá un poco de su clásica fórmula para presentar más libertad de opción, mapas más extensos y otras importantes novedades. A pesar de que se esperaba que llegara con el lanzamiento de la nueva consola, ahora su ventana de lanzamiento se ubica en el otoño de Estados Unidos.

No More Heroes III

No More Heroes III - Trailer E3 2019

La otra gran exclusividad de Nintendo Switch de esta lista es la continuación de una franquicia que nació en Nintendo Wii. Con un humor muy particular y combates frenéticos como si salieran de un animé de acción, es uno de los videojuegos más esperados de 2021.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire Tokyo

A pesar de que Ghostwire: Tokyo no mostró mucho material hasta el momento, el hecho de tener a Shinji Mikami (Resident Evil, The Evil Within) detrás ya le imprime un importante prestigio. La estética del juego anticipa un futuro particular condimentado con fantasmas. También se viene anticipando hace tiempo y, a pesar de que no confirmó su fecha de lanzamiento, se espera que llegue durante el año.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy - Primer trailer

Después de varios rumores, se confirmó un nuevo videojuego basado en la franquicia Harry Potter. Hogwarts Legacy permitirá a los jugadores experimentar la vida dentro del castillo con una gran cantidad de opciones, así como también la participación de personajes conocidos por los más fanáticos del Mundo Mágico.

Far Cry 6

far cry 6 trailer

La sexta entrega de la saga vuelve a apostar por un villano carismático y en esta ocasión irá a lo seguro, con el actor Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Better Call Saul). Aunque no se mostró el juego en acción, se espera que presente un enorme mundo abierto lleno de misiones principales y secundarias para explorar de la manera que se prefiera en una nueva locación. Se rumorea que el lanzamiento será en mayo de 2021 tanto para consolas de la vieja y la nueva generación.

Horizon: Forbidden West

Horizon II: Forbidden West

La secuela de Horizon: Zero Dawn es una de las armas más poderosas que tendrá la PlayStation 5 durante 2021. Aparte de continuar la historia de Aloy, se esperan ver importantes mejoras en los controles gracias al nuevo DualSense, así como también una importante evolución en los gráficos y el rendimiento.

Resident Evil Village

Resident Evil Village

La octava entrega de la saga principal de Resident Evil también llegará a la nueva generación de consolas en 2021, o eso se espera. Después del éxito de la séptima parte, que planteó un terror diferente en primera persona, esta secuela continuará dicha historia con mucha más oscuridad y el regreso de algunos personajes ya conocidos por los fans.

Suicide Squad: Kill the Justice League/Gotham Knights

DC Comics lanzará dos nuevos videojuegos basados en sus personajes. Tanto Suicide Squad: Kill the Justice League como Gotham Knights proponen juego cooperativo, pero pertenecen a géneros diferentes, por lo que habrá que esperar para determinar cuál es mejor para cada tipo de jugador. Lo cierto es que ambos títulos llegarán de la mano de estudios con experiencia en el universo DC y ya están generando mucha expectativa.

Otros videojuegos que cabe mencionar son el regreso de Fable y el esperado God of War: Ragnarok, pero lo cierto es que son experiencias enormes que apenas mostraron un pequeño adelanto hasta el momento. Por antecedentes similares, a pesar de que ambos juegos estén planeados para 2021, lo más probable es que sufran retrasos y lleguen un poco más adelante.

