La tienda de Epic Games da inicio a sus 15 días de videojuegos gratuitos

Epic Games propone celebrar la navidad en PC a lo grande. La desarrolladora de Fortnite se enfocó en tirar la casa por la ventana durante la segunda quincena de diciembre, regalando títulos de gran nivel a los usuarios de la tienda. La promoción, que comenzará hoy, durará hasta el 31 de diciembre, por lo que tal vez habrá que cancelar alguna que otra compra relacionada con los juegos para aprovechar esto. Según lo filtrado, franquicias de la talla de Resident Evil, Metal Gear Solid y The Witcher serán parte de esta celebración que auspicia con dejar más que satisfechos a los jugadores.

Cada movimiento de marketing de Epic Games parece no tener fallo. Más allá de las grandes colaboraciones que la desarrolladora genera para su exitoso battle royale, Fortnite, esta tiene muy en cuenta todo lo relacionado a su tienda, la cual desde su lanzamiento no para de crecer. Esto puede verse en los videojuegos gratuitos que arriban cada semana al store, los cuales siempre están pensados para ampliar su comunidad de usuarios.

En esta ocasión, la compañía repetirá la promoción del año pasado, en la cual pudieron canjear un juego gratuito durante doce días. En aquella oportunidad, se apostó a propuestas independientes interesantes. Ahora, en cambio, Epic buscará dar un gran golpe de efecto, y superar el nivel de algunos videojuegos que entregaron durante este año, como fue el caso de GTA V o Borderlands The Handsome Collection, los cuales habían dejado la vara alta.

The Witcher 3 es uno de los títulos que podría llegar en estos días al store

Para esto, la tienda redoblaría la apuesta de 2019, y extenderá a 15 los días en los que los usuarios se encontrarán con videojuegos gratuitos. Esto también se verá reflejado en el peso de los títulos, los cuales, pese a en algunos casos tener varios años en el mercado, son muy populares. Este es el caso de The Witcher 3, Assassin’s Creed Origins, Metal Gear Solid V, Far Cry 5 y Horizon Zero Dawn, el cual hasta hace no mucho era exclusivo de PlayStation.

A continuación, la lista de juegos que llegarán gratuitamente a la tienda de Epic Games durante los próximos 15 días:

• 17/12 Dying Light

• 18/12 Resident Evil 7

• 19/12 The Witcher 3

• 20/12 Mass Effect Andromeda

• 21/12 Assassin’s Creed Origins

• 22/12 Metal Gear Solid V

• 23/12 The Evil Whithin 2

• 24/12 Far Cry 5

• 25/12 Fallout 4

• 26/12 Borderlands 3

• 27/12 Monster Hunter: World

• 28/12 Dragon Age: Inquisition

• 29/12 Horizon Zero Dawn

• 30/12 Ghost Recon Breakpoint

• 31/12 Hitman 2

La saga de Solid Snake es una de las más complejas del mundo de los videojuegos.

Cabe destacar que esta lista se filtró hace unos días y tomó cada vez más impulso al no ser desmentida por parte de la desarrolladora. Habrá que ver si termina confirmandose cada uno de estos títulos, algo que habrá esperar día a día. No obstante, en caso de resulta cierta, sin dudas, será un gran golpe de efecto por parte de Epic, que logrará atraer una gran cantidad de jugadores a su plataforma.

Ubisoft también vive días de regalos

En la misma tónica se encuentra Ubisoft, que también busca que sus usuarios cierren el año con muchos regalos en su tienda virtual. Hasta el viernes 18 de diciembre los miembros registrados en el Ubisoft Connect podrán descargar sin costo Starlink: Battle for Atlas, dentro de la promoción llamada Happy Holidays. Este título invita a los jugadores a sumergirse en una trama que tiene como eje las batallas en naves espaciales. El objetivo es salvar el sistema Atlas, para lo cual se deberán recorrer planetas llenos de enemigos.

No obstante, Ubisoft continuará con esta tónica a partir del 18 de diciembre, cuando reemplazará Starlink con algún otro juego, el cual seguramente también sea de su producción. Cabe destacar que para poder descargar los juegos de esta desarrolladora será necesario tener instalando en la PC el launche de Uplay, la cual, luego de la unificación de servicios de la compañía, pasó a llamarse Ubisoft Connect.

Ubisoft regalará Starlink: Battle for Atlas hasta el 18 de diciembre

Sin dudas, estos días que se vienen los usuarios de PC deberán estar atentos a lo que suceda en las distintas plataformas, las cuales regalarán a diestra y siniestra, algo que evitará pensar en comprarse videojuegos como autoregalo para estas fiestas navideñas.

